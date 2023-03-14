2 день

Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД

Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся в Листвянку.

70 км от Иркутска и мы на Байкале!

Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати исток Ангары никогда не замерзает).

Дегустируем Байкальскую рыбку и нас ждет новое приключение.

Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.

Обед во время экскурсии.

Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Гид: на время экскурсии на КБЖД. Питание: завтрак, обед-пикник.