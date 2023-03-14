Приветствуем Вас в городе Иркутск!
Сбор группы:
Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и после отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом.
Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.
Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное.
Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду.
Гуляем по льду, фотографируемся.
Желающие могут взять в прокат коньки (оплата самостоятельно).
Обед во время экскурсии.
Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.
Ужин самостоятельно.
Гид: да. Питание: завтрак, обед.
Завтрак в отеле.
Сегодня отправляемся в Листвянку.
70 км от Иркутска и мы на Байкале!
Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати исток Ангары никогда не замерзает).
Дегустируем Байкальскую рыбку и нас ждет новое приключение.
Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.
Обед во время экскурсии.
Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.
Возвращение в отель.
Ужин самостоятельно.
Гид: на время экскурсии на КБЖД. Питание: завтрак, обед-пикник.
Ранний завтрак в отеле.
После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море.
По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал, легенды и обычаи местных народностей, и успеете насладиться живописным видом за окном.
Вас поразит разнообразие пейзажей Прибайкалья: отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.
Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Здесь Вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.
И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».
Обедаем и едем на лед!
Далее едем в ледяные пещеры.
Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.
Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала!
Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.
Возвращаемся в Иркутск.
Ужин в кафе на обратном пути.
Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.
Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт.
Питание: завтрак. Гид: нет.
Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-3-хместное
|Доплата за 1-номестное
|Стандарт (в отелях "туркласс": Яковлев, Матрешка, Грин, Иркут или аналогичные)
|34 500
|7 000
|Комфорт (в отелях 3*: Ангара, Дельта, Иркутск или аналогичная)
|42 300
|13 000
|Комфорт + (в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт)
|46 700
|17 000
|ВИП (в отелях Амурский, History)
|61 200
|29 000
Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нет возможности заранее выбрать гостиницу для размещения.
Отель «Иркут» расположен в центре Иркутска, всего в 5 минутах ходьбы от парка Кирова. К услугам гостей общий лаундж и круглосуточная стойка регистрации. Расстояние до набережной Ангары составляет 500 метров.
Номера в классическом стиле оснащены телевизором, чайником и шкафом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.
В нескольких минутах ходьбы от отеля работает несколько ресторанов и кафе. На территории отеля «Иркут» обустроена бесплатная охраняемая парковка.
Отель «Иркут» находится в 3 км от железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский и в 11 км от международного аэропорта Иркутска. Прогулка до автовокзала Иркутска занимает 20 минут.
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.
В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.
Отель «Амурский» расположен в Иркутске, в 2,7 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 5-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. Также предусмотрено место для хранения багажа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Предоставляется трансфер от/до аэропорта.
В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля «Амурский» предоставляются полотенца и постельное белье.
Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.
Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.