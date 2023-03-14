Застывшие волны Байкала

Первое знакомство с Байкальским льдом. Лед Байкала очень разный

5
3 отзыва
Программа по дням
Фото
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О гиде
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Ответы на вопросы
Первое знакомство с Байкальским льдом. Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте. Вы погуляете по льду, сделаете оригинальные фотографии и покатаетесь на коньках.

Далее вас ждет не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

А после по ледовой дороге вы отправитесь в ледовые пещеры и загадаете самое сокровенное желание в мощном энергетическом месте – на мысе Бурхан.
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Застывшие волны Байкала
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Пузырьковый лед
Пузырьковый лед
Поохотимся за пузырьками и сделаем крутые фото на фоне самых красивых
Ледовые пещеры
Ледовые пещеры
Насладимся невероятно зрелищным хрустальным миром Байкала
Место Силы
Место Силы
Ощутим мистическую энергетику мыса Бурхан и загадаем желание
На хивусе вдоль КБЖД
На хивусе вдоль КБЖД
Два в одном: комфортная прогулка на хивусе и шедевры архитектуры КБЖД

Программа тура по дням

1 день

Лед Байкала. Большое Голоустное

Приветствуем Вас в городе Иркутск!

Сбор группы:

  • Аэропорт – 8:00-8:30, внутри здания у выхода в город (напротив выдачи багажа).
  • Ж/д вокзал – 9:00-9:30, внутри здания у выхода в город (пригородные кассы).

Завтракаем в кафе, обсуждаем предстоящую программу и после отправляемся на первое знакомство с Байкальским льдом.

Лед Байкала очень разный, красивый и неповторимый в каждом месте.

Сегодня нас ждет восхитительное путешествие в Большое Голоустное.

Именно здесь образуются миллионы пузырьков, замерзших во льду.

Гуляем по льду, фотографируемся.

Желающие могут взять в прокат коньки (оплата самостоятельно).

Обед во время экскурсии.

Возвращение в Иркутск, размещение в отеле.

Ужин самостоятельно.

Гид: да. Питание: завтрак, обед.

Лед Байкала. Большое ГолоустноеЛед Байкала. Большое ГолоустноеЛед Байкала. Большое ГолоустноеЛед Байкала. Большое Голоустное
2 день

Экскурсия на хивусе вдоль КБЖД

Завтрак в отеле.

Сегодня отправляемся в Листвянку.

70 км от Иркутска и мы на Байкале!

Здесь берет свое начало великолепная красавица Ангара (кстати исток Ангары никогда не замерзает).

Дегустируем Байкальскую рыбку и нас ждет новое приключение.

Не менее удивительная экскурсия – поездка на хивусе (судно на воздушной подушке) на Кругобайкальскую железную дорогу (КБЖД).

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

До революции его называли «Золотой пряжкой стального пояса России», пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Прогулка по КБЖД и прибрежному льду с торосами.

Обед во время экскурсии.

Возвращаемся в Листвянку, гуляем, заглянем на рыбный рынок и рынок сувениров и едем в Иркутск.

Возвращение в отель.

Ужин самостоятельно.

Гид: на время экскурсии на КБЖД. Питание: завтрак, обед-пикник.

Экскурсия на хивусе вдоль КБЖДЭкскурсия на хивусе вдоль КБЖДЭкскурсия на хивусе вдоль КБЖДЭкскурсия на хивусе вдоль КБЖД
3 день

К Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны Байкала

Ранний завтрак в отеле.

После завтрака мы отправляемся в центральную часть Байкала, в самое его сердце – на Малое Море.

По дороге Вы услышите интересный рассказ гида об озере Байкал, легенды и обычаи местных народностей, и успеете насладиться живописным видом за окном.

Вас поразит разнообразие пейзажей Прибайкалья: отроги Прибайкальского хребта с заснеженной тайгой, Тажеранская степь, едва покрытая снегом, гористые берега Малого Моря и острова Ольхон.

Проехав поселок Еланцы, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Здесь Вы узнаете об очень интересных традициях местного населения.

И вот уже через 20 км – первый вид на Байкал.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни «По диким степям Забайкалья».

Обедаем и едем на лед!

Далее едем в ледяные пещеры.

Любуемся, фотографируемся и едем к мысу Бурхан.

Мыс Бурхан – одну из девяти святынь Азии, вы конечно же видели на фотографиях Байкала!

Это место сказочно красиво, обладает мощной энергетикой, а в это время дня выглядит особенно загадочным и волшебным.

Возвращаемся в Иркутск.

Ужин в кафе на обратном пути.

Питание: завтрак, обед, ужин. Гид: да.

К Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны БайкалаК Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны БайкалаК Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны БайкалаК Центру Байкала на остров Ольхон. Застывшие волны Байкала
4 день

Отъезд

Завтрак в отеле, трансфер в аэропорт.

Питание: завтрак. Гид: нет.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице в Иркутске.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение 2-3-хместное Доплата за 1-номестное
Стандарт (в отелях "туркласс": Яковлев, Матрешка, Грин, Иркут или аналогичные)34 5007 000
Комфорт (в отелях 3*: Ангара, Дельта, Иркутск или аналогичная)42 30013 000
Комфорт + (в отелях Байкал Форест, Кортъярд Марриотт)46 700 17 000
ВИП (в отелях Амурский, History)61 20029 000

Ниже представлены возможные варианты размещения, возможно размещение в других объектах по наличию мест (т. е. на усмотрение туроператора), не ниже классом.

Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нет возможности заранее выбрать гостиницу для размещения.

Варианты проживания

Гостиница «Иркут»

3 ночи

Отель «Иркут» расположен в центре Иркутска, всего в 5 минутах ходьбы от парка Кирова. К услугам гостей общий лаундж и круглосуточная стойка регистрации. Расстояние до набережной Ангары составляет 500 метров.

Номера в классическом стиле оснащены телевизором, чайником и шкафом. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные туалетные принадлежности и фен.

В нескольких минутах ходьбы от отеля работает несколько ресторанов и кафе. На территории отеля «Иркут» обустроена бесплатная охраняемая парковка.

Отель «Иркут» находится в 3 км от железнодорожного вокзала Иркутск-Пассажирский и в 11 км от международного аэропорта Иркутска. Прогулка до автовокзала Иркутска занимает 20 минут.

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Гостиница «Ангара»

3 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»Гостиница «Ангара»

Гостиница «Байкал Форест»

3 ночи

Отель Baikal Forest расположен в Иркутске, в 2,5 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей бар и частная парковка. В отеле работает круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi, а также осуществляется доставка еды и напитков в номер. Желающие могут забронировать семейные номера.

В числе удобств кондиционер, письменный стол, чайник, холодильник, сейф и телевизор с плоским экраном. В собственной ванной комнате установлен душ. В каждом номере гостиницы Baikal Forest предоставляют полотенца и постельное белье.

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Отель «Амурский»

3 ночи

Отель «Амурский» расположен в Иркутске, в 2,7 км от галереи В. Бронштейна. К услугам гостей ресторан, бесплатная частная парковка, фитнес-центр и бар. В этом 5-звездочном отеле предоставляются услуги консьержа. Также предусмотрено место для хранения багажа. Стойка регистрации открыта круглосуточно, на всей территории работает бесплатный Wi-Fi. Организована доставка еды и напитков в номер. Предоставляется трансфер от/до аэропорта.

В номерах отеля имеются кондиционер, письменный стол, чайник, мини-бар, сейф, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната с биде. Во всех номерах отеля «Амурский» предоставляются полотенца и постельное белье.

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Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице в выбранной категории
  • Все трансферы по программе
  • Услуги гида
  • Питание: 1 день – завтрак, обед2 день – завтрак, обед3 день – завтрак, обед, ужин4 день – завтрак
  • 1 день – завтрак, обед
  • 2 день – завтрак, обед
  • 3 день – завтрак, обед, ужин
  • 4 день – завтрак
  • Экскурсия на КБЖД на Хивусе
  • Экскурсия в Большое Голоустное
  • Экскурсия на остров Ольхон с посещением ледовых пещер и наплесков
Что не входит
  • Авиа- или ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Дополнительные услуги гостиницы и базы отдыха
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Размещение другого уровня
  • Индивидуальное обслуживание
  • Дополнительные экскурсии по желанию
  • Прокат коньков – около 400-500 руб
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Необходимые одежда и обувь:
    • теплая и устойчивая обувь;
    • теплая непродуваемая куртка (желательно с капюшоном);
    • брюки – с такими же качествами что и куртка;
    • шапка лучше синтетическая, с не продуваемой мембраной;
    • теплый двухслойный шарф;
    • не продуваемые перчатки и варежки (перчатки могут быть из флиса, варежки обязательно с защитным материалом) взять лучше и то и то;
    • термобелье;
    • флиска;
    • свитер, футболка;
    • треккинговые зимние носки (впитывающие влагу) + шерстяные носки. (и легкие хлопковые);
  • Туристическое снаряжение:
    • солнцезащитный крем;
    • солнцезащитные очки (так же можно взять горнолыжную маску);
    • термос (на свое усмотрение);
    • аптечка (личная);

Так же для удобства перемещения с личными вещами можно взять рюкзак до 40 литров или небольшую сумку (помимо чемодана/сумки который будет находится в отеле).

  • Документы:
    • паспорт;
    • ребенку – свидетельство о рождении;
    • полис обязательного медицинского страхования.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я путешествую один/одна?

Если вы путешествуете один/одна мы обеспечиваем подселение в 2-3-хместных номерах без доплаты за 1-номестное размещение.

Распределение туристов по блокам мест заканчивается за 2 дня до начала тура. Нельзя заранее выбрать гостиницу или с кем по определенным критериям вам хотелось бы жить в номере при подселении.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
14 мар 2023
Все понравилось. Но на базе очень большая слышимость. Соседи попались шумные,до поздна шумели и просыпались рано. И никто им не делал замечание. В итоге все туристы в дороге на экскурсии отсыпались.
Л
14 мар 2023
Середина марта 2023
Невероятно красиво, солнечно и ветрено
Познакомились с льдами, скалами, гротами, наплесками, шаманизмом
Отличная база отдыха с видом на Малое море
Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023Середина марта 2023
Е
12 мар 2023
Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии. Спасибо нашему гиду Ольге и за интересные истории и за организацию быта))
Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.Красота и величие Байкала подчеркнула организация и проведение нашего тура. Отличное проживание, питание и восхитительные экскурсии.

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Можно с детьми
Многодневные туры
3-дневные туры
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