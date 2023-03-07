Золотая осень на Ольхоне

Байкал впечатляет красотой своей природы круглый год

5
3 отзыва
Программа по дням
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Байкал впечатляет красотой своей природы круглый год! А осень – это лучшее время для любителей ярких красок, теплых цветовых мотивов.

Осень на Байкале ознаменовывается разнообразием палитры цветов, длительной продолжительностью золотого марафона, часто еще по-летнему ласковым ветром и, конечно, более явно выраженной уединенностью, благодаря меньшему количеству туристов. Встретить осень на Байкале – это поставить яркий финальный аккорд в своей композиции путешествий!
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Золотая осень на Ольхоне
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Остров Ольхон
Остров Ольхон
Окажемся в поистине незабываемом и одном из самых знаменитых мест на Байкале
Скала Шаманка
Скала Шаманка
Прочувствуем звенящую в воздухе энергетику этого места
Мыс Хобой
Мыс Хобой
Посетим самую популярную локацию северной части Ольхона
«Хранитель Байкала»
«Хранитель Байкала»
Увидим удивительную и впечатляющую, современную скульптуру, выполненную известным скульптором Даши Намдаковым
«Сад камней»
«Сад камней»
Посмотрим место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой

Программа тура по дням

1 день

Встреча группы. Иркутск - Ольхон

По прибытии в Иркутск начинается путешествие к сердцу озера Байкал – острову Ольхон.

Ольхон – это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Его посещают паломники со всего мира. По легенде именно здесь похоронен Чингисхан.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по живописным видам – вы прикоснетесь к очарованию байкальской природы по пути до Ольхона, окрашенная в теплые и богатые золотые осенние оттенки она вызывает особенное восхищение!

До паромной переправы ваш путь ляжет по «Марсианской дороге», как часто отзываются о Тажеранских степях наши туристы.

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Приехав на остров, вы заселитесь в его центре – поселке Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала – Мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка входит в достопримечательности национального парка Прибайкалья.

Туристы отмечают звенящую в воздухе энергетику места, ее ощущаешь кожей и сложно подобрать слова для выражения восторга!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Завтра вас ждет еще более близкое знакомство с Байкалом и Ольхоном.

Вас ждет: Тажеранские степи; Байкал; мыс Бурхан (скала Шаманка).

Включено в стоимость: групповой трансфер; проживание.

Встреча группы. Иркутск - ОльхонВстреча группы. Иркутск - ОльхонВстреча группы. Иркутск - Ольхон
2 день

Экскурсия на мыс Хобой на машине

Сегодня вы погрузитесь еще больше в атмосферу озера Байкала.

После завтрака вы отправляетесь на настоящей местной достопримечательности – самому проходимому транспорту на острове Ольхон автомобилю УАЗ или ГАЗ – на север острова Ольхон.

Северная часть острова совершенно не похожа на ту, что ранее вы видели на Ольхоне.

Это не только необъятные просторы степей, здесь и непроходимая тайга, и песчаные дюны, и даже ходульные деревья.

В рамках экскурсии вы посетите мыс Саган-Хушун (или «Три брата») – отвесную скалу из белоснежного мрамора.

Открывающие отсюда виды поразят вас своим масштабом!

После вы достигнете самую популярную локацию северной части Ольхона – мыс Хобой.

Мыс расположен на самом севере острова.

Его название переводится с языка местного населения как «клык», и действительно, скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки.

И вместе с изумительно голубой водной гладью они создают красивые яркие природные картины.

С воды очертания мыса напоминают фигуру женщины, с которой связана легенда о том, что Боги Тэнгри сделали из нее каменное изваяние из-за ее чрезмерной жадности, и суждено ей оставаться камнем, покуда на Земле будет зависть!

На Хобое вас будет ждать вкусный обед-пикник на свежем воздухе, после которого вы отправитесь на энергетически очень сильное место на Ольхоне – к мысу Любви (или мыс Шунтэ-Левый).

Местные говорят, что раньше на мыс приезжали бездетные пары, и после проведенных обрядов и молитв, у них вскоре обязательно рождались дети.

Считается, что мыс не утратил свою волшебную силу и по сей день.

Кроме того, в рамках экскурсии вы захватите удивительную и впечатляющую современную скульптуру «Хранитель Байкала», выполненную известным скульптором Даши Намдаковым.

Это был дар Байкалу, который сейчас стал местом, привлекающим туристов.

Вечером вы вернетесь обратно в Хужир, оставшееся время дня можно будет посвятить прогулке на конях (необходимо информировать заранее до выезда на Ольхон).

Вас ждет: мыс Саган-Хушун; мыс Любви; мыс Хобой; скульптура «Хранитель Байкала».

В стоимость включено: групповой трансфер; завтрак; обед-пикник; проживание; экскурсия; разрешение на посещение Прибайкальского национального парка.

Экскурсия на мыс Хобой на машинеЭкскурсия на мыс Хобой на машинеЭкскурсия на мыс Хобой на машинеЭкскурсия на мыс Хобой на машине
3 день

Экскурсия на юг острова Ольхон

Экскурсия начинается в 10.00, продолжительность 6 часов.

Экскурсия проводится на самом проходимом транспорте на Ольхоне – автомобилях УАЗ или ГАЗ.

В середине дня вас будет ждать сытный обед-пикник на свежем воздухе – вы отведаете ароматной ухи из байкальской рыбы.

Маршрут этой экскурсии пролегает по степной части острова, в сторону паромной переправы.

Вы поразитесь тому, как много сюрпризов прячет в себе однотонная на первый взгляд степь.

Иногда в пути можно встретить табун диких лошадей.

На смотровой площадке "Полевой стан" вам откроется панорамный вид на поселок Хужир и все местные красоты.

После вы отправитесь к озеру Ханхой, известное также как озеро Ялга.

Это отделенное от Малого моря песчаной косой небольшое озеро, в летнее время излюбленное место для рыбалки.

Также вы посмотрите"Сад камней" – место, привлекающее туристов своей загадочной атмосферой, примечательная особенность которого выступающие из земли большие и малые груды камней.

Атмосфера здесь действительно впечатляющая!

Дальше в программе тура предусмотрено посещение высоких скал в степи, называемых "Трезубец" или "Руины Замка".

Сделанные здесь фотографии получаются особенного интересными и необычными!

Посещение Курыканской стены дополнит ваши впечатления от загадочного Ольхона.

Это рукотворное творение человека, окутанное ореолом тайны, странные каменные сооружения и два больших камня, похожих на алтарь, которые неизвестно кем и когда были возведены.

Завершится экскурсия лицезрением Большого моря и возвращением в Хужир.

Вас ждет: смотровая площадка «Полевой стан»; озеро Ханхой (Ялга); скальник «Трезубец»; Курыканская стена.

Включено в стоимость: проживание; завтрак; групповой трансфер; экскурсия; обед-пикник.

Экскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова ОльхонЭкскурсия на юг острова Ольхон
4 день

Возвращение в г. Иркутск. Отъезд

В этот день наше с вами удивительное путешествие подходит к концу.

После завтрака вы отправитесь на групповом трансфере обратно в город Иркутск.

За время этого приключения у вас останутся много новых и ярких воспоминаний, впечатлений!

Воспоминания, эмоции, пережитые здесь, и памятные снимки останутся с вами навсегда и будут согревать вас, приглашая снова приехать в гости к батюшке-Байкалу.

В стоимость входит: групповой трансфер; завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание на о. Ольхон.

Возможно размещение до 4-х человек в номере (если это семья).

Стоимость проживания зависит от выбранного уровня комфорта:

  • Стандарт — варианты размещения с номерами категории “Стандарт”;
  • Комфорт — проживание на вилле или в отеле с высоким уровнем комфорта (полулюкс, люкс).

Возможность проживания в конкретном объекте размещения также зависит от загруженности и свободных дат. Более подробную информацию уточняйте у туроператора.

Стоимость проживания в зависимости от выбранного тарифа за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
26 00037 000

Доплата за одноместное размещение за 1 человека, руб:

СтандартКомфорт
13 000под запрос

В туре возможно подселение.

Варианты проживания

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Усадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "ОльхонУсадьба Копыловых", "Алдартей", "Усадьба Рыбака", "Усадьба Никиты Бенчарова", Кемпинг-отель "Ольхон

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

3 ночи

Объекты размещения уровня “Стандарт” — уютные номера с собственным с/у на о. Ольхон.

Апартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терраАпартаменты на Пушкина 28«, »Байкал терра

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

3 ночи

Объекты размещения высокого уровня комфорта на о. Ольхон.

Вилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт ОльхонВилла Малина", "Сарайский", "BaikalWood Эко Лодж & amp; Spa", "Байкал Хан", "Порт Ольхон

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансферы на протяжении всего тура
  • Завтраки
  • Экскурсии, указанные в программе
  • Проживание
  • Обед-пикник на мысе Хобой
  • Вход в Национальный парк
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
  • Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Головной убор (шапка / кепка на солнечный день);
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20);
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • купальные принадлежности (для посещения бани);
  • личная аптечка (если вам необходимы специфические лекарственные средства);
  • накидка от дождя (дождевик);
  • фото/видеоаппаратура (запасные флеш-карты);
  • портативное зарядное устройство (power bank);
  • удобная обувь (спортивная обувь / ботинки);
  • теплая одежда (куртка / толстовки / перчатки);
  • туалетные принадлежности;
  • маленький рюкзак (для экскурсий и прогулок);
  • сидушка (хоба туристическая);
  • термос (по желанию);
  • бинокль (по желанию).

Обязательно: паспорт, полис ОМС.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что запрещено делать на территории заповедников?
  • Охота, нахождение с оружием без специального разрешения
  • Повреждение деревьев, кустарников; вскарабкивание на деревья-памятники природы (например, ходульные деревья в бухте Песчаной);
  • Подкармливать диких животных
  • Разведение костров, оставление мусора, кострищ и всего, что приводит к загрязнению природы
  • Использование звуковой аппаратуры на полную мощность (на Байкале много представителей животного мира, кто живет по соседству с туристическими местами, громкий звук может негативно на них сказаться; также излишне громкий звук может мешать отдыху других туристов, а на Байкале действует правило взаимного уважения)
  • Использование и занос в заповедник химических препаратов, способных нанести вред окружающей среде
  • Завязывать цветные ленточки на деревья, кроме мест, специально для этого отведенных (например, столбы Сэргэ на Ольхоне у скалы Шаманка). Перевязывание ленточками веточек и стволов деревьев со временем начинает носить стихийных характер, что влечет за собой урон дереву и сокращению его жизни.
Какая погода на Байкале?

На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно. Поэтому теплые вещи брать с собой нужно обязательно!

Также на Байкале в осенний период могут дуть холодные ветра, пойти сильный дождь или даже выпасть снег.

Будет ли сотовая связь?

В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.

В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.

Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.

Нужно ли брать с собой наличные деньги?

В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.

Может ли поменяться программа тура?

Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура или заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, ограничений, вводимых в связи с распространением COVID-19 и иных форс-мажорных обстоятельств.

Есть ли скидки в туре?

Детям до 12 лет включительно предоставляется скидка 20 %.

Включена ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура включено страхование Рессо гарантия.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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1
Н
7 мар 2023
Выражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороны за организацию и помощь в путешествии на Байкал и Восточные Саяны! 🙌 Большое спасибо за то, что помогли нам - двум подругам, живущим в разных городах и видящих друг друга 1 день в году, провести вместе интересно и комфортно целых 5 дней! 😆
Большое спасибо гиду Дарье, за ответы на все наши, возможно глупые, вопросы и беспокойства, и за заботу о нас до и после тура, водителю Сергею за легенды и интереснейшие рассказы о Байкале, островах, реках и жизни местных, а так же за вкуснейшую уху с брусникой и волшебный чай.
Огромная благодарность водителю Даши за хорошее настроение в "полёте на борту его самолета" от Иркутска до Аршана, вежливое и чуткое отношение к пассажирам. Надеемся, что он попробует сделать страгонину из мороженной рыбы "по-северному" рецепту и будем ждать к нам на Ямал на День оленевода для культурного обмена шаманскими традициями. 🦌 Сердечная благодарность Байминову Баиру Владимировичу, за обзорную экскурсию по Аршану, за тропинки с безумно красивыми видами и возможность покормить орешками гаечек и поползней, а так же за интереснейшие и живые истории из детства, которые помогли нам почувствовать себя ближе и ощутить некое родство с селом.

Сравнивать, где нам больше понравилось в Хужире на Ольхоне или в Аршане в Бурятии, мы не можем, потому как атмосфера совершенно разная! Но и там и там безумно красиво, легко дышится, вкусно кормится (бурятская и монгольская кухня топище ❤‍🔥) и хочется остаться на подольше. 5 дней нам показалось катастрофически мало. В целях теперь посетить Байкал и Восточные Саяны и весной, и летом, и осенью, что бы увидеть их красоту с разных ракурсов во все сезоны! А я б так жить туда поехала 🤣

P. S. Вместе с нами в путешествие ездила куколка Крошка Натали. Пройдя по ледяным пещерам, степям и горной реке, она нашла на своём пути много хорошего и встретила свою первую весну. От неё всем тоже большое спасибо!
Выражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороныВыражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороныВыражаем большую благодарность менеджерам и специалистам сайта Большая Страна – путешествия по России и принимающей стороны
С
13 мар 2023
Очень интересный и насыщенный тур.
П
7 мар 2023
Путешествие оставило у нас приятные, незабываемые впечатления! Байкал прекрасен! Так что благодарим Вас за этот тур:)

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