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В первый день я увидела горы и перевалы, места слияния рек, да и сама дорога везде была невероятно живописная и красивая. День второй начался с поездки в Чемал - удивительно уютной деревни Мастеров в с. Аскет, увидела Зубы Дракона, зашли в музей камня и художника Чорос-Гуркина, побывали в церкви на острове Патмос, тут же неожиданно покатались на моторафтинге. Рядом множество сувениров, дегустация местных напитков, и можно увидеть ГЭС. Душевный отдых на великолепном Алтае - хочется вернуться еще!