12 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выборИндивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
10 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от 6 000₽ за человека
8 часов
Индивидуальная
Треккинг по старой дороге перевала Чике-Таман
Путешествие по горному перевалу Чике-Таман в 230 км от Горно-Алтайска. Сопровождение профессионального инструктора, комфортный трансфер и удивительные виды
Начало: В вашем отеле
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
55 000₽ за человека
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
2 ноя в 08:30
3 ноя в 08:30
45 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена31 августа 2024Экскурсия прошла замечательно! Мы просто влюбились в Алтай. Гид Вячеслав обладает большими знаниями, которыми щедро делился с нами во время
- ЕЕлена23 августа 2024Путешествовали по Чуйскому тракту с экскурсоводом Вячеславом. Очень понравился его рассказ об Алтае. Очень начитанный, интересно излагающий материал и всесторонне
- ААлександров14 августа 2024Экскурсия отличная - места красивейшие, гиду большое спасибо. Замечания к транспорту - можно и поновее микроавтобус, этот явно повидал виды уже.
- ЛЛера24 июня 2024Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в форме авторской индивидуальной экскурсии.
Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На Рождество»
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