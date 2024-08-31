На Рождество – экскурсии в Горно-Алтайске

Найдено 3 экскурсии в категории «На Рождество» в Горно-Алтайске, цены от 6 000 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
На машине
20 отзывов
12 часов
Групповая
до 17 чел.
Лучший выбор
Индивидуальная экскурсия по Чуйскому тракту и волшебным горам Алтая
Погрузитесь в магию Алтая с экскурсией по Чуйскому тракту. Уникальные природные красоты и древние святилища ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: во вторник, четверг, пятницу и субботу в 07:00
10 сен в 07:00
12 сен в 07:00
от 6 000 за человека
Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
Пешая
1 отзыв
8 часов
Индивидуальная
Треккинг по старой дороге перевала Чике-Таман
Путешествие по горному перевалу Чике-Таман в 230 км от Горно-Алтайска. Сопровождение профессионального инструктора, комфортный трансфер и удивительные виды
Начало: В вашем отеле
2 ноя в 08:00
3 ноя в 08:00
55 000 за человека
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Посетить мистическое ущелье Че-Чкыш, грот Куюс с древними петроглифами и настоящего травника
2 ноя в 08:30
3 ноя в 08:30
45 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    31 августа 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Экскурсия прошла замечательно! Мы просто влюбились в Алтай. Гид Вячеслав обладает большими знаниями, которыми щедро делился с нами во время
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    экскурсии. Было видно, что человек болеет душой за своё дело и старается привить нам любовь к Алтаю, что у него и получилось. Да и водитель Андрей был гиду под стать. Вел машину уверенно, мягко, со знанием маршрута. Спасибо им за доставленное удовольствие!!!

  • Е
    Елена
    23 августа 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Путешествовали по Чуйскому тракту с экскурсоводом Вячеславом. Очень понравился его рассказ об Алтае. Очень начитанный, интересно излагающий материал и всесторонне
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    развитый человек! С ним было интересно и весело! На все у него был ответ, и пошутить умеет и организовать. Нигде не было заминок. Спасибо Вячеславу! Буду рекомендовать экскурсии именно с этим экскурсоводом.

  • А
    Александров
    14 августа 2024
    Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
    Экскурсия отличная - места красивейшие, гиду большое спасибо. Замечания к транспорту - можно и поновее микроавтобус, этот явно повидал виды уже.
  • Л
    Лера
    24 июня 2024
    Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
    Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в форме авторской индивидуальной экскурсии.
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    В первый день я увидела горы и перевалы, места слияния рек, да и сама дорога везде была невероятно живописная и красивая. День второй начался с поездки в Чемал - удивительно уютной деревни Мастеров в с. Аскет, увидела Зубы Дракона, зашли в музей камня и художника Чорос-Гуркина, побывали в церкви на острове Патмос, тут же неожиданно покатались на моторафтинге. Рядом множество сувениров, дегустация местных напитков, и можно увидеть ГЭС. Душевный отдых на великолепном Алтае - хочется вернуться еще!

    Огромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня вОгромное спасибо "Душе Алтая" в лице Данила и Димы за два насыщенных и познавательных дня в

Ответы на вопросы от путешественников по Горно-Алтайску в категории «На Рождество»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Горно-Алтайске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Чуйский тракт и волшебные горы Алтая
  2. Чике-Таман: треккинг с инструктором по скандинавской ходьбе
  3. Сердце Алтая: легенды и тайны Чемальского тракта
Какие места ещё посмотреть в Горно-Алтайске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Чуйский тракт
  3. Долина Катуни
  4. Петроглифы
  5. Остров Патмос
  6. Чемал
  7. Ороктойский мост
  8. Чемальская ГЭС
  9. Зубы дракона
  10. Гейзерное озеро
Сколько стоит экскурсия по Горно-Алтайску в сентябре 2024
Сейчас в Горно-Алтайске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 55 000. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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