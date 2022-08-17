1 день

Знакомство с Алтаем. Чуйский тракт. Река Катунь. Талдинские пещеры

09.00-11.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.

Также мы можем вас встретить:

07.00 В Новосибирске;

10.00 Под Барнаулом, ГК «Облепиха».

Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).

Экскурсия в Талдинские пещеры – вы посетите Большую Талдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.

Заселение на турбазу по 2 человека в номер.

Ужин.

Вечер знакомств.