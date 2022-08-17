09.00-11.00 Встреча группы в аэропорту Горно-Алтайска. Рекомендуем перелёт именно в этот город.
Также мы можем вас встретить:
Чуйский тракт занесён в список 10-ти самых красивых дорог мира, в этот день мы познакомимся лишь с его малой исторической частью. Сегодня вы увидите 2 кардинальных смены пейзажей и климата, полюбуетесь чарующими видами заснеженных вершин и изгибами реки Катунь (не замерзает зимой).
Экскурсия в Талдинские пещеры – вы посетите Большую Талдинскую пещеру, увидите карстовую арку и полюбуетесь видами Катуни со смотровой площадки.
Заселение на турбазу по 2 человека в номер.
Ужин.
Вечер знакомств.
Завтрак.
Прогулка по льду Катуни до незамерзающих голубых озер, получивших поэтичное название «Глаза Катуни». И вправду, если посмотреть сверху на озера и протекающую рядом реку, то озера очень похожи на глаза.
Самые смелые могут искупаться в прозрачной голубой воде (t +9 градусов), рядом есть баня.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Экскурсия по живописному острову Патмос и Чемальской ГЭС. Вы прогуляетесь по подвесному мосту к часовне, расположенной на острове прямо посередине горной реки.
Далее пройдете по козьей тропе к старейшей в России ГЭС 30-ых годов тропа проходит по кромке горы с великолепным видом на Катунь.
Обряд исполнения желаний у большого костра.
Ужин и глинтвейн в зимнем лесу.
Завтрак (в новогодний заезд – поздний завтрак).
Экскурсия по ущелью горных духов – культовое место алтайцев, названо настолько древним именем, что ученые не могут расшифровать его значение, является местом силы.
В ущелье мы посетим ручей здоровья, замерзший водопад, смотровую площадку, откуда открывается потрясающий вид на долину р. Катунь.
Обед (оплачивается дополнительно).
В завершении дня мы совершим прогулку по поселку мастеров Аскат, который известен своими ремесленниками и необычными жителями.
Там мы познакомимся с различными видами творчества, научимся играть на этнических инструментах и даже создадим свою этно-группу.
Ужин и вечернее общение на базе.
Завтрак.
Сегодня нас ждет экскурсия по чарующему кедровому лесу к замерзшему голубому водопаду – Камышлинскому.
Обед в кафе (оплачивается дополнительно).
Далее, программа на выбор (доп. плата) – поездка на ГЛК «Манжерок», где вы можете покататься на горных лыжах, сноуборде, тюбингах, или катание на собачьих упряжках – прохождение участка 1 км в роли каюра.
Ужин.
Творческий мастер-класс для желающих.
Ранний завтрак.
Сбор вещей, сдача номеров.
Сегодня мы совершим переезд к Телецкому озеру (180 км).
Наш путь будет проходить вдоль реки Бия.
Заселение на турбазу.
Обед (оплачивается дополнительно).
Прогулка на смотровую площадку Тилан-Туу, откуда открывается великолепный вид на Телецкое озеро.
На обратном пути – посещение серебряного источника.
Вечером – этнографическая экскурсия в национальном аиле, где вы познакомитесь с особенностями культуры алтайского народа и устройством национального аила.
Ужин.
Баня.
Рождественские гадания.
Завтрак.
Сегодня мы отправимся по необыкновенному маршруту к самой высокой горе северного берега – г. Кокуя. Именно там находится новый горнолыжный комплекс «Телецкий».
Вы сможете покататься на горных лыжах, сноубордах, попробовать спуски для тюбингов. Трассы подходят как для начинающих, так и для опытных горнолыжников.
Во второй половине дня желающие могут покататься на снегоходах или собачьих упряжках по льду Телецкого озера (оплачивается дополнительно).
Прогулка по зимнему лесу к водопадам третьей речки.
Возвращение на базу.
Праздничный рождественский ужин.
07:00 Завтрак, сбор вещей, выезд с турбазы.
08:30-15:00 Трансфер + экскурсия в заказник «Лебединый». Место, где остаются на зимовку дикие лебеди и утки.
По пути заезд на сувенирные рынки.
Трансфер до Горно-Алтайска, Барнаула, Новосибирска.
Прибытие в Горно-Алтайск – 18.00. Рекомендуем разместиться в гостинице «Игман».
Прибытие в г. Барнаул (г. Новоалтайск, ГК «Облепиха») – 19.00.
Прибытие в г. Новосибирск (ул. Вокзальная магистраль-1) – 23.00.
Размещение будет происходить на 2-х уютных турбазах по маршруту следования – 4 ночи в Майминском/Чемальском районе (база отдыха «Чыгыш» или аналогичная) и 2 ночи на Телецком озере — база отдыха «Манул Кёл» или аналогичная.
Доплата за одноместное размещение — 19 000 руб.
Современный туристический комплекс с развитой инфраструктурой, расположенный вдали от дороги в сосновом бору с прекрасными видами на горы.
Уютная база отдыха «Манул-Кёл» расположена на Телецком озере в тихой курортной зоне вдали от шума и суеты.
Комфортабельный и уютный двухместный номер с просторным балконом предлагает 2 односпальные или 1 двуспальную кровать из натуральной древесины. Вся мебель источает чарующий аромат и помогает настроиться на приятный отдых. В распоряжении гостей собственный санузел с душевой кабиной, унитазом и раковиной. Для спокойного вечернего отдыха есть телевизор.
Трансфер до туристической базы входит в стоимость и осуществляется: от г. Новосибирска, г. Барнаула, г. Горно-Алтайска. До этих городов все участники добираются самостоятельно. Добраться можно: поездом, самолетом, машиной.
Для граждан РФ:
– Действующий внутренний или заграничный паспорт
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
– Полис обязательного медицинского страхования
Для иностранных граждан:
– Оформленную визу (если она требуется)
– Свидетельство о рождении (если едете с ребенком)
Рекомендуем иметь при себе некоторое количество наличных денег для того, чтобы в полной мере наслаждаться фантастическими активностями: катанием на лыжах, сноуборде, лошадях, собачьих упряжках и на снегоходах, для оплаты сувениров, личных покупок, питания в кафе (стоимость обеда 300-350 р.), бани, дополнительных услуг. И не забудьте про горячительные напитки, если вы их употребляете.
Алтай – место, практически не затронутое цивилизацией, поэтому здесь принято расплачиваться наличными деньгами, так как возможности безналичных расчетов банковскими картами очень ограничены.
Погода значительно теплее, чем в других районах Сибири. В Новогодние и Рождественские праздники колеблется от -3 до -15 днем.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия можно приобрести у нашего официального партнёра – в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».