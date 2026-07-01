На машине

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Индивидуальная до 4 чел.

Шаройский башенный комплекс и Нохчи-Келойский водопад Начало: Ваш отель «На обратном пути мы свернем с дороги и поднимемся к Нохчи-Келойскому водопаду высотой 72 метра, который поразит вас своей красотой и величием»

Расписание: Каждый день в 09:00