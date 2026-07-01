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Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выборАхки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации
Начало: Ваш отель
«Кристально чистые воды священной реки Ясси, спускающейся вниз по склону, шум водопадов, пение птиц и чистейший горный воздух оставят непередаваемые впечатления и помогут проникнуться атмосферой этого места»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 7 чел.
Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады
Начало: Ваше место проживания в Грозном
«Чарующая красота ущелья, водопады и Средневековый замок Горные пейзажи Аргунского ущелья поражают туристов своей первозданной природой, сторожевыми башнями и уникальной фауной»
Расписание: Ежедневно в 9:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3400 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Самые красивые водопады Чечни за 1 день
Горные реки, ущелья и «маленькая Швейцария Чечни» - маршрут из Грозного, который покорит сердце
«Каскад из 13 водопадов, смотровые площадки и прогулка по ущелью»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в горы Ингушетии: Джейрах, Вовнушки, башни, водопад, ущелья
Начало: Ваш адрес в Грозном
«Мы покажем вам живописные Ассинское и Джейрахское ущелья, Эка-чожинский водопад, древний христианский храм Тхаба-Ерды»
Расписание: Ежедневно в 09:00.
14 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шаройский башенный комплекс и Нохчи-Келойский водопад
Начало: Ваш отель
«На обратном пути мы свернем с дороги и поднимемся к Нохчи-Келойскому водопаду высотой 72 метра, который поразит вас своей красотой и величием»
Расписание: Каждый день в 09:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в Шаро-Аргун, дорога к горам и водопадам
Начало: У отеля
«Что вас ждет:• Нохчи-Келойский водопад – водопад более 70 метров в высоту»
Расписание: Сеансы начинаются <b>с 9:00 до 11:00</b>.
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Шарой. Башенный комплекс и один из самых высоких водопадов Чечни
Начало: Отель
«Монументальные скалы, живописные горы, водопады, башни и снежные вершины наших четырехтысячников радуют глаз»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Аргунское ущелье и водопады
Начало: Грозный, ул. Димаева, 23
«Посетим Нихалойские водопады — это каскадов водопадов, на территории которых имеется база отдыха»
10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Грозному в категории «Чегемские водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Грозном
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
- Ахки-Тай и сказочный Беной: Водопады, этно-деревня, шикарные локации;
- Аргунское ущелье в мини-группе: колыбель вайнахов и живописные водопады;
- Самые красивые водопады Чечни за 1 день;
- Путешествие в горы Ингушетии: Джейрах, Вовнушки, башни, водопад, ущелья;
- Шаройский башенный комплекс и Нохчи-Келойский водопад.
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Сколько стоит экскурсия по Грозному в июле 2026
Сейчас в Грозном в категории "Чегемские водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3400 до 14 500. Туристы уже оставили гидам 94 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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