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1 отзыв
Тайны озера Казеной-Ам
Тайны озера Казеной-Ам
Тайны озера Казеной-Ам
Тайны озера Казеной-Ам
Тайны озера Казеной-Ам

Что вы увидите 🤩

  • озеро Казеной-ам
  • селение Харачой
  • памятник абрека Зелимхана
  • ручей Девичья коса
  • село Хой
Из Грозного мы отправимся на Кезенойам – завальное озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального значения. Расположено в поясе субальпийских лугов. Питается от впадающих водотоков и подземных вод. Поверхностного стока не имеет. Уровень воды подвержен сильным колебаниям, как сезонным, так и многолетним. Летом вода в озере прогревается до 17—18 °C. Толщина ледяного покрова зимой достигает 60—80 см. Объём воды — 0,062 км³. Высота над уровнем моря — 1854 м. Площадь поверхности — 1,7 км², из них 1,5 км² — в пределах Чечни.
По дороге на озеро проезжаем селение Харачой. Это родовое село абрека Зелимхана. Заедем посмотреть памятник абрека Зелимхана, где рядом протекает ручей Девичья коса. Так же по маршруту заедем в селение Хой, которое находится на высоте 1800 метров недалеко от озера Кезенойам. Название села Хой в переводе с чеченского означает стража, дозор или поселение стражников. И наконец само озеро. Рядом с ним расположена гостиница и ресторан. Прогулка, перекус и далее обратно на Грозный.

Цены на экскурсию

Для группы 1-5 человек
Стандартный билет
8 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • транспорт
  • услуги гида
Место начала и завершения
по договоренности с туристом
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности с туристом
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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по договоренности с туристом

Ислам А.
Ислам А.
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