Из Грозного мы отправимся на Кезенойам – завальное озеро на границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана. Относится к бассейну реки Сулак. Гидрологический памятник природы регионального значения. Расположено в поясе субальпийских лугов. Питается от впадающих водотоков и подземных вод. Поверхностного стока не имеет. Уровень воды подвержен сильным колебаниям, как сезонным, так и многолетним. Летом вода в озере прогревается до 17—18 °C. Толщина ледяного покрова зимой достигает 60—80 см. Объём воды — 0,062 км³. Высота над уровнем моря — 1854 м. Площадь поверхности — 1,7 км², из них 1,5 км² — в пределах Чечни.

По дороге на озеро проезжаем селение Харачой. Это родовое село абрека Зелимхана. Заедем посмотреть памятник абрека Зелимхана, где рядом протекает ручей Девичья коса. Так же по маршруту заедем в селение Хой, которое находится на высоте 1800 метров недалеко от озера Кезенойам. Название села Хой в переводе с чеченского означает стража, дозор или поселение стражников. И наконец само озеро. Рядом с ним расположена гостиница и ресторан. Прогулка, перекус и далее обратно на Грозный.