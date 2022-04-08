Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан

В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Главная изюминка тура - Дагестан - неизведанный край с удивительной

5
3 отзыва
В этом туре мы посетим все республики Кавказа. Главная изюминка тура – Дагестан – неизведанный край с удивительной природой и древней культурой.
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Зимний Кавказ: КМВ, Приэльбрусье и Дагестан
Ближайшие даты:
19
янв
02
фев
16
фев
02
мар
16
мар
30
мар

Описание

Здесь каждый камень – история, а каждый дом – музей. Древняя крепость Нарын–Кала тысячу лет защищала Дербент от нашествия кочевников, здесь находился «перекресток цивилизаций» через который проходил знаменитый Шелковый путь. Быт и культуру этого интересного региона вы узнаете, побывав на экскурсии в Старом городе. А какие фотографии вы сделаете на фоне шедевров природы – бархана Сары–Кум и в Сулакском каньоне на третий день нашего путешествия!

Преимущества этого путешествия:

  • обзорная по Пятигорску, Грозному и Дербенту;
  • экскурсия в Приэльбрусье, Сулакский каньон и бархан Сары-Кум;
  • посещение знаменитого Чегемского ущелья, водопада и термальных источников.

Программа тура по дням

1 день
Экскурсия по Железноводску и Пятигорску

Приезд в г. Пятигорск.

Самостоятельный заезд в гостиницу (возможен трансфер за доп. плату).

Размещение.

Встреча с представителем компании в холе гостиницы "Машук" в 12:40, в холе гостиницы "Интурист" в 12:50 с последующим выездом на экскурсию.

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ Железноводск. 

Железноводск – самый маленький и уютный из четырех курортов Кавказских Минеральных Вод.

За последние годы из обычного провинциального городка он превратился в курорт европейского уровня.

Вы прогуляетесь по уникальному курортному парку, насладитесь его красотой, тишиной и покоем.

Познакомитесь с памятниками архитектуры, в том числе Пушкинской галереей, попробуете минеральную воду железноводских источников (Славяновскую и Смирновскую), сфотографируетесь на фоне фонтана из питейников, спуститесь по обновленной каскадной лестнице (700 м) к городскому озеру на знаменитую FE–площадь.

Переезд в Пятигорск.

Обзорная экскурсия по Пятигорску. 

Во время экскурсии вы познакомитесь с самыми известными достопримечательностями северо-кавказской столицы.

В 2019 году курортная зона Пятигорска была полностью реконструирована.

Вас ждет обновленный парк "Цветник", преобразившийся Нагорный парк с символом Кавказских Минеральных Вод - Орлом и Китайской беседкой, Лермонтовские места, и, конечно, посещение подземного озера "Провал".

По желанию, в свободное время можно подняться на гору Машук по канатной дороге за дополнительную плату.

Возвращение в отель.

Свободное время.

Экскурсия по Железноводску и ПятигорскуЭкскурсия по Железноводску и Пятигорску
2 день
Приэльбрусье

Ранний завтрак (ланч боксы).

Экскурсия в Приэльбрусье. 

Экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей – в Приэльбрусье. 

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью.

Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха.

Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса.

Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау.

С нее начинается подъем на Эльбрус.

В программу экскурсии входит посещение горы Чегет.

С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз–Орун.

Возвращение в Пятигорск.

Свободное время.

Приэльбрусье
3 день
Чегемское ущелье, термальные источники Гедуко

Завтрак в отеле.

Экскурсия в Чегемское ущелье. 

Овеянный легендами Кавказ, наиболее впечатляет в Чегемском ущелье, где красивы не только величественные водопады, узкие каньоны, чистые реки, но и древнее Городище с мавзолеями и развалинами древних храмов, Греческая лестница, Греческие пещеры.

Возможно, эти места посетил Язон и Аргонавты в погоне за Золотым руном.

Экскурсовод расскажет о семейном быте горцев, их обрядах и обычаях.

Чегемское ущелье – живописная местность с дикой природой.

В узком коридоре ущелья с бешенным ревем мчится река Чегем.

Вы попадете в каменный мешок, высота которого достигает 3000 м при ширине не более 15 метров.

Вы полюбуетесь плачущими водопадами, как–будто скалы выдавливают из себя потоки слез.

Зимой вода замерзает, образуя восхитительное зрелище ледяного водопада. Здесь забываешь обо всем, только наслаждаешься красотой этого чуда и белым безмолвием вершин.

Переезд в термальные источники Гедуко, купание в термальных источниках.

Долина реки Баксан богата минеральной водой.

Вот и устраивают тут уютные островки для отдыха.

А когда–то долиной распоряжались лесные курочки и было их там видимо невидимо, так и назвали это место «Гедуко» – что в переводе с кабардинского значит «Долина Лесных кур».

На благоустроенной территории несколько бассейнов с термальной и пресной водой, холодные и горячие, на любой вкус, а также гостиница, кафе и ещё не глубокий бассейн для ваших деток.

Возвращение в отель.

4 день
Грозный, бархан Сары–Кум

Ранний завтрак.

Освобождение номеров.

Посещение Мемориала памяти и славы (Ингушетия, Назрань).

Экскурсия по Грозному. 

Проездом к Чеченской республике проезжаем транзитом республики КБР, РСО–Алания и Ингушетия, где даётся путёвая информация о народах, деятельности и о законах жизни.

Главным объектом Экскурсии в Чечню, является город Грозный.

Столица Чечни – уникальный город, переживший за время существования множество войн, почти полное разрушение и ударное восстановление.

Сегодня столица Чеченской Республики – это современный благоустроенный город с зелеными скверами и с вновь обретенными достопримечательностями.

Шедевром современной архитектуры является мечеть «Сердце Чечни» и грандиозный комплекс «Аллея Славы».

Покоряет масштабами возведенный совсем недавно Грозный–Сити, невероятной красоты комплекс из семи высотных зданий.

Спортивный комплекс "Ахмат–Арена", появившийся всего несколько лет назад, полностью соответствует мировым стандартам.

А в городе Аргун вы посетите мечеть "Сердце матери", которая поражает своей красотой и величием!

Обед (за доп. плату).

Переезд в Аргун.

Отправление в Дагестан: посещение природной достопримечательности бархана СарыКум.

Переезд в Дербент. 

Размещение в гостинице.

Ужин (за доп. плату).

Свободное время.

5 день
Обзорная экскурсия по Дербенту

Завтрак в гостинице.

Обзорная экскурсия по Дербенту. 

Мы побываем в древней цитадели крепости «Нарын–кала».

Когда–то ее двойные стены, соединенные с Каспийским морем прикрывали Каспийские ворота в Персию.

Сегодня Нарын–кала входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Затем мы пройдемся по Дербенту и окунемся в невероятную атмосферу старого города: «Девичьи бани», Джума–мечеть, Армянский храм, Домик Петра I, морская набережная.

Обед (за доп. плату).

Свободное время.

Ужин (за доп. плату).

6 день
Сулакский каньон, Чиркейская ГЭС

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров и выезд из гостиницы.

Этот день приготовил нам встречу с природными чудесами Дагестана, которые поразят нас своим величием и красотой.

Мы отправляемся к Сулакскому каньону. 

Это одна из главных достопримечательностей Дагестана, при этом она незаслуженно малоизвестна широкой публике.

Каньон возник благодаря реке Сулак, которая прорезала горы на высоте 1500 метров на расстоянии 53 км.

Нас поразит бирюзовый цвет речной воды, больше напоминающий цвет воды на тропических морских курортах.

И это на фоне фантастически красивых горных пейзажей.

Обед (за доп. плату).

По желанию группы возможно катание на катере Чиркейскому водохранилищу (за доп.плату). 

Мы побываем на смотровой площадке Чиркейской ГЭС и водохранилища.

Чиркейская ГЭС – гидроэлектростанция на реке Сулак.

Самая мощная гидроэлектростанция на Северном Кавказе. 

Имеет вторую по высоте плотину в России и самую высокую в стране арочную плотину.

Входит в Сулакский каскад ГЭС, являясь его верхней, регулирующей весь каскад ступенью.

Возвращение в Пятигорск.

Размещение в гостинице г. Пятигорска.

7 день
Отъезд

Завтрак.

Свободное время.

Освобождение номеров до 12:00.

Отъезд.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице «Машук» или «Интурист» г. Пятигорск и проживание в гостинице туристического класса г. Дербент.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб.:

ГостиницаСтоимостьДоплата за доп. сутки за номер в рублях с человека
Гостиница «Машук» 2-х местный номер «Стандарт»34 9004 000
Гостиница «Машук» 1-но местный номер «Стандарт»44 6003 100
Гостиница «Интурист» 2-х местный номер «Стандарт»36 5003 700
Гостиница «Интурист» 1-но местный номер «Стандарт»47 0004 100

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Машук» или «Интурист» г. Пятигорск и проживание в гостинице туристического класса г. Дербент
  • Питание, указанное в программе
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Пятигорска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер ж/д вокзал/аэропорт – гостиница или гостиница – ж/д вокзал/аэропорт предоставляется за доп. плату – (1200 руб. за машину) и бронируется заранее
  • Курортный сбор в гостинице г. Пятигорск – 50 руб. /чел. в сутки
  • Купание в термальных источниках «Гедуко» – 250 руб. \чел.
  • Подъем по канатной дороге на г. Чегет – 900 руб. \чел., г. Эльбрус – 1400 руб. \чел.
  • Подъем на смотровую площадку «Грозный Сити» – 100 руб. /чел.
  • Посещение Бархан Сары-Кум – 150 руб. /чел.
  • Крепость Нарын–Кала входной билет –150 руб. /чел.
  • "Девичьи бани" входной билет – 150 руб. /чел.
  • Музей Домик Петра I – 150 руб. /чел. (при посещении)
  • Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу – 700 руб. \чел. (по погодным условиям)
Место начала и завершения?
Россия, Ставропольский край, Пятигорск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

– иметь при себе купальные принадлежности, тапочки, полотенце для посещения термального комплекса "Гедуко";

– во время путешествия на случай непогоды (брюки, свитер, куртка, шапка, шарф, зонт), удобную обувь спортивного типа, солнцезащитные очки, солнцезащитный крем;

– оригинал паспорта для взрослых и детей от 14 лет;

– оригинал свидетельства о рождении для детей до 14 лет;

– медицинский полис ОМС;

– деньги для дополнительных оплат по туру (согласно программе), на питание и сувениры.

Рекомендации туристам

– пообедать в первый день тура, перед отправлением на экскурсию по Пятигорску;

– на территории Кавказа работают операторы сотовой связи, такие как: Билайн, Мегафон и МТС. Мобильная сеть Теле2 не поддерживается.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
8 апр 2022
Поездка наша удалась на славу! Приятно видеть как слаженно работают все службы. А людей организующих такое сложное путешествие множество. Всё у нас было здорово: организованно, доброжелательно, позитивно, познавательно, разнообразно, вкусно, чисто.
Ещё и погода была благосклонна к нам.
Всем огромное спасибо. Море прекрасных впечатлений и воспоминаний
Р
24 мар 2022
Экскурсии по Пятигорску и Дагестану замечательные. Организатор тура всегда был на связи. Отличные экскурсоводы. Прекрасные водители Вячеслав и Владимир. Единственное, что порекомендовала бы - в Дербенте поменять саму гостиницу (Фрегат). Номера в очень и очень плохом состоянии. Номера не убранные,грязные. Это очень портит общее впечатление.
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день, Раиса!
Мы связались с коллегами в Дагестане, с гостиницей Фрегат будет проведена работа, в противном случае будем вынуждены прекратить размещать в данной гостинице наших туристов.
Мы рады, что в целом тур вам понравился, надеемся, что в будущем вы обратитесь к нам за организацией вашего следующего путешествия по России.
В
23 июня 2022
Очень понравилась организация Тура весь Кавказ. Все было организовано на высоком профессиональном уровне. Море впечатлений. Спасибо компании Большая Страна!!!

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