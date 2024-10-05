Военные экскурсии в Иркутске

Найдено 3 экскурсии в категории «Военные» в Иркутске, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
Гражданские войны в Иркутске
Пешая
3 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия «На свалку» - Военно-исторический музей А. Расторгуева
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «На свалку» - Военно-исторический музей А. Расторгуева
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности с туристом
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Пешая
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Начало: У памятника Александру III
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • в
    вероника
    5 октября 2024
    Гражданские войны в Иркутске
    Отличнейшая экскурсия для продвинутых пользователей; прекрасная подача сложнейшего материала
  • А
    Андрей
    10 сентября 2024
    Гражданские войны в Иркутске
    Очень эрудированный гид, знакомый со спорными интерпретациями событий, легко ведет диалог с начитанными подготовленными клиентами, интерактивен, дает слушателям задавать тематику в обширном материале, не сбивается на побочные диалоги
  • А
    Анна
    18 ноября 2023
    Гражданские войны в Иркутске
    Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Военные»

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Сколько стоит экскурсия по Иркутску в октябре 2024
Сейчас в Иркутске в категории "Военные" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 6 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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