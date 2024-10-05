3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гражданские войны в Иркутске
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Завтра в 10:00
10 окт в 10:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия «На свалку» - Военно-исторический музей А. Расторгуева
Начало: По согласованию
Расписание: По договоренности с туристом
11 окт в 09:00
12 окт в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Групповая
до 15 чел.
Гражданские войны в Иркутске (в группе)
Узнать о военных победах, политических поражениях и необычных мифах революционных лет
Начало: У памятника Александру III
Расписание: в субботу и воскресенье в 12:00, 15:00 и 18:00
12 окт в 12:00
13 окт в 12:00
800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ввероника5 октября 2024Отличнейшая экскурсия для продвинутых пользователей; прекрасная подача сложнейшего материала
- ААндрей10 сентября 2024Очень эрудированный гид, знакомый со спорными интерпретациями событий, легко ведет диалог с начитанными подготовленными клиентами, интерактивен, дает слушателям задавать тематику в обширном материале, не сбивается на побочные диалоги
- ААнна18 ноября 2023Хотим поблагодарить Михаила за прекрасную и познавательную экскурсию!!! Очень интересно! Оптимальное сочетание цена-качество. Прекрасный маршрут-подходит для всех категорий туристов,много полезной информации!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «Военные»
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