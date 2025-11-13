Индивидуальная
до 4 чел.
Казань: комфортный трансфер с экскурсией
Встреча в аэропорту Казани, личный гид, обзорная экскурсия по городу и традиционное татарское чаепитие
Начало: В аэропорту
13 ноя в 08:30
14 ноя в 08:00
7800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер «Аэропорт - Казань»
Добраться с комфортом до отеля, в пути знакомясь с историей города и его главными памятниками
Начало: В аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая
Завтра в 20:00
4 ноя в 20:00
5264 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт - Казань» и экспресс-экскурсия
Почувствуйте себя как дома в Казани! Встреча в аэропорту, трансфер до отеля и путевая экскурсия с советами по отдыху и развлечениям
4 ноя в 08:30
5 ноя в 08:30
4667 ₽ за всё до 3 чел.
