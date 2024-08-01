Нескучные экскурсии

Найдено 3 экскурсии в категории «Нескучные экскурсии» в Кронштадте, цены от 600 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Гастрономический Кронштадт
Пешая
9 отзывов
2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
12 авг в 12:00
14 авг в 12:00
6 000 за всё до 10 чел.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
12 отзывов
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
18 авг в 08:30
30 авг в 08:30
600 за человека
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
23001 840 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виталий
    1 августа 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Огромное спасибо Никите за отличную экскурсию. Очень познавательно. Рекомендую. Также в музее есть не большая сувенирная лавка.
  • В
    Виктория
    24 июля 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    21 июля были с мужем гостями Кронштата. Дочь подарила экскурсию у Никиты. Очень довольны подачей материала. Все чётко,доходчиво,интересно,увлекательно. Замечательный Музей.
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    Много экспонатов. Много нового узнали для себя от исторических событий до увлекательных мелочей -истории тельняшки,все о якорях,жизни и быте на кораблях и многое другое. Всё с душой и любовью к Кронштату. Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Всем рекомендуем.

  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
    Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.

Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Нескучные экскурсии»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Гастрономический Кронштадт
  2. Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
  3. Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Какие места ещё посмотреть в Кронштадте
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Морской собор
  2. Самое главное
  3. Петровский док
  4. Форт Кроншлот
  5. Форт Константин
  6. Форт Александр
  7. Форт Павел
  8. Итальянский дворец
  9. Гостиный Двор
  10. Адмиралтейство
Сколько стоит экскурсия по Кронштадту в августе 2024
Сейчас в Кронштадте в категории "Нескучные экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 600 до 6 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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