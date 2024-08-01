2.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическое путешествие по Кронштадту: от ананасов до сушек-малышек
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Кронштадта, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В Кронштадте
12 авг в 12:00
14 авг в 12:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
1.5 часа
Мини-группа
до 10 чел.
Кронштадт - один в море воин: экскурсия в мини-группе
Первый корабль Петра, морские традиции и уникальная природа Кронштадта. Готовьтесь к самостоятельному путешествию с картой и путеводителем
Начало: На ул. Восстания
18 авг в 08:30
30 авг в 08:30
600₽ за человека
скидка
20%
1 час
Водная прогулка
Корабль флибустьеров: приключение на водолазном боте
Отправьтесь в захватывающее путешествие на водолазном боте. Узнайте тайны Кронштадта и его фортов, исследуйте старинный корабль и насладитесь морскими видами
Начало: У форта «Пётр I»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
23001 840₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиталий1 августа 2024Огромное спасибо Никите за отличную экскурсию. Очень познавательно. Рекомендую. Также в музее есть не большая сувенирная лавка.
- ВВиктория24 июля 202421 июля были с мужем гостями Кронштата. Дочь подарила экскурсию у Никиты. Очень довольны подачей материала. Все чётко,доходчиво,интересно,увлекательно. Замечательный Музей.
- ТТатьяна24 мая 2024Экскурсия замечательная. Никита просто превосходный гид. Очень познавательно и интересно было.
Ответы на вопросы от путешественников по Кронштадту в категории «Нескучные экскурсии»
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