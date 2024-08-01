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Много экспонатов. Много нового узнали для себя от исторических событий до увлекательных мелочей -истории тельняшки,все о якорях,жизни и быте на кораблях и многое другое. Всё с душой и любовью к Кронштату. Огромное спасибо за замечательную экскурсию. Всем рекомендуем.