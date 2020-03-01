Алевтина проводит ещё 3 экскурсии

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О судьбах и героических поступках моряков, вписавших свои имена в историю России и мира

Алевтина
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Алевтина – ваш гид
Мария Шлендова в своей книге «Они родились в Кронштадте» писала «Суровый климат — тяжкое испытание для всех живущих на острове и одно из условий формирования сильных людей с особым складом характера.» Я познакомлю вас с судьбами и героическими поступками таких людей — прославленных русских моряков, которые жили и служили в нашем городе.

Они вписали свои имена в историю России и мира.

Благодаря им Кронштадт зовется городом воинской славы.

Вы узнаете о жизни и победах знаменитого флотоводца Ушакова, о вкладе в развитие города Беллинсгаузена, открывшего Антарктиду, об удивительном кругосветном путешествии Головина, о службе главнокомандующего Черноморским флотом Лазарева и о многих других.
2600 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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Герои города воинской славы
Герои города воинской славы

Программа

Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:

  • о военных сражениях Ушакова, знаменитого флотоводца 18 века, о его рекордных победах, о военной тактике, которую он изобрел, и о том, как он пешком дошел на Херсона и победил там эпидемию холеры;
  • о том, что Беллинсгаузен был не только великим первооткрывателем, но и патриотом, который вложил много сил в преображение Кронштадта;
  • о первых кругосветных путешествиях, которые в начале 19 века были совершены из Кронштадта, и в частности историю и легенды второго кругосветного путешествия под руководством Головина;
  • о героизме главнокомандующего Лазарева, отдавшего всю свою жизнь служению Черноморскому флоту и Отечеству;
  • о командире подводной лодки Марисенко, которого Гитлер объявил личным врагом (поступок командира стал причиной одного из двух трауров, объявленных в Германии за весь период Второй мировой войны);
  • как жизнь всемирно известного художника И. Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом. 

В результате вы узнаете судьбы русских героев, поступки которых прославили их в нашей стране и мире и послужили поводом для присвоения Кронштадту почетного звания Города воинской славы. А также поймете, какую роль сыграли расположение Кронштадта и его флота в истории России.

Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы
Герои города воинской славы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алевтина
Алевтина
Я профессиональный гид, с большим опытом работы в сфере туризма. Знаю и люблю город Кронштадт и его историю и с радостью делюсь своими знаниями с гостями города.
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