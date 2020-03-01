Алевтина проводит ещё 3 экскурсии

Мы прогуляемся по городским площадям и паркам, я покажу вам памятники всемирно известным людям и расскажу:
о военных сражениях Ушакова, знаменитого флотоводца 18 века, о его рекордных победах, о военной тактике, которую он изобрел, и о том, как он пешком дошел на Херсона и победил там эпидемию холеры;
о том, что Беллинсгаузен был не только великим первооткрывателем, но и патриотом, который вложил много сил в преображение Кронштадта;
о первых кругосветных путешествиях, которые в начале 19 века были совершены из Кронштадта, и в частности историю и легенды второго кругосветного путешествия под руководством Головина;
о героизме главнокомандующего Лазарева, отдавшего всю свою жизнь служению Черноморскому флоту и Отечеству;
о командире подводной лодки Марисенко, которого Гитлер объявил личным врагом (поступок командира стал причиной одного из двух трауров, объявленных в Германии за весь период Второй мировой войны);
как жизнь всемирно известного художника И. Айвазовского связана с Кронштадтом и флотом.
В результате вы узнаете судьбы русских героев, поступки которых прославили их в нашей стране и мире и послужили поводом для присвоения Кронштадту почетного звания Города воинской славы. А также поймете, какую роль сыграли расположение Кронштадта и его флота в истории России.
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Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Получить объемное представление о выдающемся портовом городе России
Город великих мореплавателей и ценных изобретений откроется вам не только через исторические факты, но также через легенды и мифы, окружающие знаковые события Кронштадта. Вас ждут рассказы о кругосветных путешествиях и капитанах, академических достижениях и ученых. В результате вы осознаете роль города в истории России и сможете по-настоящему оценить его достояние.
История города отважных мореплавателей, ценных изобретений и военно-морской славы России
На прогулке я раскрою перед вами историю и значение Кронштадта как колыбели морского флота, города великих мореплавателей и ценных изобретений. Я расскажу о кораблях, уходящих из города в кругосветные путешествия, о капитанах и путешественниках, оставивших след в истории России. Вы также узнаете о важнейших изобретениях жителей Кронштадта в беспроводной связи, медицине, военной технике, откроете знаковые исторические события.
Узнать, как наши предки защищали страну, и понять историческую роль Кронштадта в судьбе России
Чтобы лучше понять историю Кронштадта и его роль в судьбе Петербурга и России, необходимо познакомиться с его знаковыми сооружениями, построенными с 18 по 20 века, — фортами. На этой экскурсии на форт «Константин» в береговой части острова Котлин вы поймете необходимость и в то же время сложность строительства кронштадтских фортов, узнаете историческое и современное значение этих знаменитых объектов.
Основные достопримечательности города-музея и экскурсия по Морскому собору
Кронштадт — райское место для путешественников. Это город с умиротворенной атмосферой, богатой историей и природными красотами, впечатляющими в любое время года. А по количеству достопримечательностей Кронштадт сравнивают с Петербургом! Вы увидите главные из них и узнаете о ключевых этапах развития города: от основания до наших дней.
Погрузиться в реальный и канувший в Лету мир острова, узнать его тайны и истории
Кронштадт лаконичен, прост и спокоен, как старый матрос. Он не кричит красками и не радует солнцем, все его оттенки — серого цвета, потому что одет он в гранитный бушлат. На моей экскурсии вы увидите настоящий город — в том числе и те места, которые некоторые гиды лишь вкратце перечисляют.
Вас ждет удивительная природа заповедника «Западный Котлин», форт-гигант, доки и крепости. Вы услышите о флоте и жизни моряков, с помощью фотоальбома и карт заглянете в прошлое острова и рассмотрите через монокль — маленькую подзорную трубу — каждый маяк.
Поездка в знаменитую императорскую резиденцию и город Морской славы
Во время экскурсии вы посетите за один день самый большой в мире фонтанный комплекс Петергоф и город Морской славы России — Кронштадт, познакомитесь с самыми примечательными объектами и историями этих мест.
Авто-пешеходная экскурсия по «Коронному городу»: гавани, доковый комплекс и Морской собор
Вы познакомитесь с историей главной военно-морской базы Балтийского флота, исследуете гавань, пристани и доки и побываете в знаменитом Морском Никольском соборе. Я расскажу об остросюжетных кругосветных путешествиях, сделанных здесь научных открытиях и о революционном Кронштадтском восстании.