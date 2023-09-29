Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Групповой тур в Махачкале

Дагестан и Сулакский каньон

5
3 отзыва
Дагестан уникальная и удивительная республика.

Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Дагестан и Сулакский каньон. Тур на выходные
Ближайшие даты:
16
мая
30
мая
6
июн
13
июн
27
июн
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даты

Что вас ожидает:

Отдых на Каспийском море
Отдых на Каспийском море
Сможем посидеть на берегу и прогуляться по пляжу, а может быть устроить семейный пикник и любоваться закатом
Самобытная культура
Самобытная культура
Отправимся в древнейший аул Дагестана и познакомимся с уникальным искусством и укладом жизни местных жителей
Гастрономическое путешествие
Гастрономическое путешествие
Попробуем самую вкусную кавказскую кухню

Программа тура по дням

1 день

Выезд

Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 23:00-24:00 часа ночи.

  • 23:00 г. Кисловодск (пр. Победы, 14 А остановка Стадион), Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS);
  • 23:30 г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина);
  • 24:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта Автовокзал).
2 день

Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"

06:00-07:00 Прибытие в г. Кизилюрт, остановка на завтрак, санитарная комната в кафе.

Завтрак (доп. плата).

Спуск и катание на катере по реке Сулак (доп. плата).

Посещение пещеры «Нокьо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата).

Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно. Прогулка по территории комплекса «Главрыба».

Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Черкейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон.

Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.

Поднимаемся на смотровую площадку «Язык Тролля» отсюда открывается вид на Черкейскую ГЭС, реку Сулак.

Выезд в г. Дербент.

Размещение в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт).

Отдых (можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу).

Ужин (доп. плата).

Ночь в гостинице г. Дербента.

Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"
3 день

Аул Кубачи

09:00 Завтрак (входит в стоимость).

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г. Дербента) на целый день.

Кубачи — это аул в горах Дагестана знаменитое своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.

Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.

По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.

Доп. плата: входные билеты — 500 руб. /чел., национальный обед в семье кубачинца — 600 руб. /чел.

При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу г. Дербента.

Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).

Аул КубачиАул КубачиАул КубачиАул Кубачи
4 день

Бархан Сары-Кум. Отъезд

Освобождение номеров.

9:00 Завтрак (входит в стоимость).

Выезд на экскурсию г. Дербент.

Крепость «Нарын-кала» — древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу.

Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп. плата за входные билеты).

Обед в кафе города (доп. плата).

По дороге, заглянем еще в одно интересное место.

Это знаменитый бархан Сары-Кум — уникальный природный памятник Дагестана.

Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.

Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире.

Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни» (доп. плата).

При желании возможен трансфер до аэропорта Махачкалы (доп. плата).

Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.

Бархан Сары-Кум. ОтъездБархан Сары-Кум. ОтъездБархан Сары-Кум. ОтъездБархан Сары-Кум. Отъезд

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.

Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.

Стоимость на 1 человека, руб:

взрослыедети до 14 лет
Стоимость тура16 90015 900

Варианты проживания

Гостиница «Океан»

2 ночи

Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.

Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:

15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.

Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»Гостиница «Океан»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд микроавтобусом туристического класса
  • Проживание - 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт)
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды/Махачкала и обратно
  • Питание: обеды и ужины - 300-700 руб. /чел
  • Трансфер до аэропорта Махачкалы в 3 день тура
  • Спуск и катание на катере по реке Сулак - 1 200 руб. /чел
  • Доплата за одноместное размещение - 5 000 руб
  • Национальный обед в семье кубачинца - 700 руб. /чел
  • Бархан Сары-Кум вход. билет - 200 руб. /чел
  • Пещера «Нокьо» и подвесной мост - 500 руб. /чел
  • Г. Дербент, вход. билеты - 500 руб. /чел
  • Аул Кубачи, вход. билеты - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Республика Дагестан, город Кизилюрт
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
  • перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
  • защита от дождя и солнца;
  • удобная одежда и обувь;
  • женщинам для посещения мечетей – платок;
  • купальные принадлежности;
  • маска медицинская и аптечка.

Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?

Место и время сбора:

Выезд из городов КМВ ночью с четверга на пятницу в 23:00-24:00. (в Дагестане: пятница, суббота, воскресенье).
  • 23:00 г. Кисловодск (пр. Победы, 14 А остановка СТАДИОН), Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS)
  • 23:30 г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина)
  • 24:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта АВТОВОКЗАЛ)

01.11-04.11.2024 выезд ночью с пятницы на субботу, возвращение ночью с понедельника на вторник (смещение из-за ноябрьских праздничных дней).

Есть ли связь в туре?

В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.

Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
29 сен 2023
Ездила не первый раз и всегда возвращаюсь!!! Тур интересный и познавательный Можно увидеть наш Кавказ с разных сторон Масса впечатлений и положительных эмоций Нравится настолько что приезжаю при первой же возможности)) Море Горы Каньон Аулы в горах Дербент И все это за три дня!!! Всем рекомендую потому что многим обязательно захочется вернуться!!
Б
14 авг 2023
Природа Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. Очень много всего успели посмотреть за 3 дня, программа насыщенная.
Природа Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. ОченьПрирода Дагестана потрясающая, это надо видеть своими глазами! Всем советую съездить туда. Грамотно распределено время. Очень
Е
1 авг 2023
Добрый день. Мы вместе с дочерью участвовали в прекрасном и очень познавательном туре по Дагестану, организатор тура - агентство "Большая Страна". Все прошло отлично, нас сопровождали два мужчины - Евгений и Радомир. Учитывая, что вся группа состояла только из женщин, мужское грамотное сопровождение в данном случае просто необходимо. Евгений решал все наши организационные вопросы и очень деликатно направлял нашу группу по маршруту, ну а Радомир очень аккуратно нас везде доставил. Безмерно благодарны нашему сопровождению! Очень насыщенная программа в туре - это очень здорово, ни одной пустой минуты - все заполнено. Великолепный и первый день, который посвящен каньону в самых разных ракурсах. Затем второй день - изумительная поездка с аул Кубачи, и как же нам там повезло с прекрасным экскурсоводом Магомедом Караевым - какой же он одухотворенный и зажигательный рассказчик, человек, влюбленный в свою малую родину. Ну и третий день - потрясающий Дербент и Крепость Нарын-Кала с отличным гидом Севдой, а затем поездка на бархан Сарыкум. Отличное путешествие, прекрасные впечатления. Благодарность организаторам, и всем людям, сопровождавшим нас!

Тур входит в следующие категории Махачкалы

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