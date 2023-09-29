3 день

Аул Кубачи

09:00 Завтрак (входит в стоимость).

09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г. Дербента) на целый день.

Кубачи — это аул в горах Дагестана знаменитое своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.

Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.

Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».

Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.

По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.

Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.

Доп. плата: входные билеты — 500 руб. /чел., национальный обед в семье кубачинца — 600 руб. /чел.

При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.

Возвращение в гостиницу г. Дербента.

Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).