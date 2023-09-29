Дагестан и Сулакский каньон
Каспийское море, бурлящие реки и водопады, равнины и степи, живописные горы и древнейшие архитектурные сооружения, а Сулакский каньон входит в топ 20 самых популярных природных достопримечательностей Дагестана.
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Выезд
Выезд из городов Кавказских Минеральных Вод в 23:00-24:00 часа ночи.
- 23:00 г. Кисловодск (пр. Победы, 14 А остановка Стадион), Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS);
- 23:30 г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина);
- 24:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта Автовокзал).
Прибытие. Катание на катере, "Язык Тролля", посещение пещеры "Нокьо"
06:00-07:00 Прибытие в г. Кизилюрт, остановка на завтрак, санитарная комната в кафе.
Завтрак (доп. плата).
Спуск и катание на катере по реке Сулак (доп. плата).
Посещение пещеры «Нокьо» и подвесного моста, соединяющего две скалы над Сулакским каньоном и изумительного красивого цвета воды реки Сулак (доп. плата).
Обед в рыбном ресторане оплачивается дополнительно. Прогулка по территории комплекса «Главрыба».
Остановка на смотровой площадке п. Дубки с прекрасным видом на Черкейское водохранилище, реку Сулак и Сулакский каньон.
Предлагаем прогуляться и сделать красивые фотографии.
Поднимаемся на смотровую площадку «Язык Тролля» отсюда открывается вид на Черкейскую ГЭС, реку Сулак.
Выезд в г. Дербент.
Размещение в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт).
Отдых (можно посидеть на берегу Каспийского моря, выпить хорошего дагестанского вина, прогуляться по пляжу).
Ужин (доп. плата).
Ночь в гостинице г. Дербента.
Аул Кубачи
09:00 Завтрак (входит в стоимость).
09:30 Выезд в высокогорный аул Кубачи (90 км от г. Дербента) на целый день.
Кубачи — это аул в горах Дагестана знаменитое своими мастерами, создающими уникальные ювелирные изделия.
Он также богат традициями великолепной резьбы по камню и дереву, оружейного производства.
Тюркское название «Кубачи» означает «кольчужники», а до XV века поселение называлось «Зирихгеран».
Экскурсию начнем с музея знаменитого в советский период завода художественных изделий.
По ходу экскурсии будет возможность приобрести у мастеров кубачинские изделия.
Вас ждет встреча с древнейшим аулом Дагестана, узкие улочки которого не забыли еще события минувших тысячелетий, старинные кварталы и башня 13 века, родники, которые и сегодня дарят людям вкусную и холодную питьевую воду, а самое главное, уникальный уклад жизни древних жителей страны Зирихгеран.
Доп. плата: входные билеты — 500 руб. /чел., национальный обед в семье кубачинца — 600 руб. /чел.
При неблагоприятных погодных условиях поездка в а. Кубачи будет заменена на равноценную экскурсию.
Возвращение в гостиницу г. Дербента.
Свободное время (можно посетить дагестанский колоритный ресторан).
Бархан Сары-Кум. Отъезд
Освобождение номеров.
9:00 Завтрак (входит в стоимость).
Выезд на экскурсию г. Дербент.
Крепость «Нарын-кала» — древняя доарабская цитадель, часть Дербентской крепости, соединенная с Каспийским морем двойными стенами, призванными перекрывать так называемые Каспийские ворота в Персидскую Державу.
Входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Экскурсия по старому городу: «Девичьи бани», Джума-мечеть (доп. плата за входные билеты).
Обед в кафе города (доп. плата).
По дороге, заглянем еще в одно интересное место.
Это знаменитый бархан Сары-Кум — уникальный природный памятник Дагестана.
Это единственная пустыня на территории России, своеобразный древний ботанический сад с редкими или исчезнувшими растениями.
Бархан официально признан геологами вторым по величине в мире.
Также бархан известен тем, что здесь проходили съёмки легендарного советского фильма «Белое солнце пустыни» (доп. плата).
При желании возможен трансфер до аэропорта Махачкалы (доп. плата).
Возвращение на КМВ с 24:00-02:00 ночи.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Указаны возможные варианты размещения. Указанные объекты размещения могут быть заменены на аналогичные по решению туроператора.
Доплата за одноместное размещение — 5 000 руб.
Стоимость на 1 человека, руб:
|взрослые
|дети до 14 лет
|Стоимость тура
|16 900
|15 900
Варианты проживания
Гостиница «Океан»
Трехзвездочный гостиничный комплекс «Океан» представляет собой небольшой отель, с уникальным стилем. Постройки напоминают современные западные отели. Выгодное расположение коттеджных домиков с выходом на террасу с видом на море.
Своим гостям отель готов предложить весь перечень услуг:
15 — метровый бассейн, массажный кабинет, кафе-бар, кафе на пляже, ресторан — банкетный зал, коттеджные домики, номера класса евро — люкс, стандартные номера, смотровую башню. В гостинице предоставляются услуги прачечной и гладильной комнаты. Имеется высокоскоростное интернет-соединение с беспроводной раздачей Wi-Fi.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд микроавтобусом туристического класса
- Проживание - 2 ночи в гостинице г. Дербента (номера категории стандарт)
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные воды/Махачкала и обратно
- Питание: обеды и ужины - 300-700 руб. /чел
- Трансфер до аэропорта Махачкалы в 3 день тура
- Спуск и катание на катере по реке Сулак - 1 200 руб. /чел
- Доплата за одноместное размещение - 5 000 руб
- Национальный обед в семье кубачинца - 700 руб. /чел
- Бархан Сары-Кум вход. билет - 200 руб. /чел
- Пещера «Нокьо» и подвесной мост - 500 руб. /чел
- Г. Дербент, вход. билеты - 500 руб. /чел
- Аул Кубачи, вход. билеты - 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Документы: паспорт РФ, свидетельство о рождении, медицинский полис;
- перекус-завтрак в дорогу, вода питьевая;
- защита от дождя и солнца;
- удобная одежда и обувь;
- женщинам для посещения мечетей – платок;
- купальные принадлежности;
- маска медицинская и аптечка.
Одежда не должна быть открытой и вызывающей. Не забывайте, вы едете в республику с другим менталитетом, надо уважать обычаи и традиции местного населения. Для женщин – платок на голову для посещения мечетей и храмов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
На территории северокавказских регионов действует медицинский полис ОМС. Страховка в стоимость тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько и откуда начинается и заканчивается маршрут?
Место и время сбора:
- 23:00 г. Кисловодск (пр. Победы, 14 А остановка СТАДИОН), Минеральные Воды (ул. Советская 89, KFS)
- 23:30 г. Ессентуки (напротив Ж/д вокзала, центральный вход в курортный парк), Железноводск (площадь Ленина)
- 24:00 г. Пятигорск (пр. Калинина 102, остановка общественного транспорта АВТОВОКЗАЛ)
01.11-04.11.2024 выезд ночью с пятницы на субботу, возвращение ночью с понедельника на вторник (смещение из-за ноябрьских праздничных дней).
Есть ли связь в туре?
В связи с тем, что многие туристы, приезжающие на КМВ, пользуются туроператором Tele-2, информируем, что на КМВ приходится подключать роуминг.
Хорошая связь: МегаФон, Билайн, МТС.