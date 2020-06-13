Княжество Новгородское династии Рюриковичей

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом

Смешанная: автобусная и пешеходная. Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Княжество Новгородское династии Рюриковичей
Княжество Новгородское династии Рюриковичей

Что вас ожидает 🤩

  • Рюриково городище
  • Хутынский монастырь
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 48 часов до наступления даты экскурсии.

Вас ждет 3-х часовая экскурсия на живописный полуостров — Рюриково городище, где у истоков реки Волхов находили древние клады.

Совершите путешествие во времени, посетив резиденцию основателя первой русской правящей династии - князя Рюрика. Это место овеяно загадками и легендами, а каждый кусочек земли хранит свои тайны. Городище было центром главных политических событий в истории Новгорода, здесь провел детство Александр Невский. Вы увидите храм Спаса Преображения на Нередице, возведенную в 12 веке князем Ярославом Владимировичем, и церковь Спаса Преображения на Ковалеве 14 века.

Посетите загадочный Хутынский монастырь, где сила молитвы превратила “худое место” в благодатное. При посещении Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря вы будете восхищены красотой святой обители и сможете ощутить необыкновенное умиротворение и доброту.

По завершении программы у вас будет свободное время в центре города.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты по программе
Что не входит
  • Обед
Когда и сколько длится?
Когда: Воскресенье в 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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