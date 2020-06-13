Вас ждет 3-х часовая экскурсия на живописный полуостров — Рюриково городище, где у истоков реки Волхов находили древние клады.

Совершите путешествие во времени, посетив резиденцию основателя первой русской правящей династии - князя Рюрика. Это место овеяно загадками и легендами, а каждый кусочек земли хранит свои тайны. Городище было центром главных политических событий в истории Новгорода, здесь провел детство Александр Невский. Вы увидите храм Спаса Преображения на Нередице, возведенную в 12 веке князем Ярославом Владимировичем, и церковь Спаса Преображения на Ковалеве 14 века.

Посетите загадочный Хутынский монастырь, где сила молитвы превратила “худое место” в благодатное. При посещении Варлаамо-Хутынского Спасо-Преображенского монастыря вы будете восхищены красотой святой обители и сможете ощутить необыкновенное умиротворение и доброту.

По завершении программы у вас будет свободное время в центре города.

Важная информация: Посещение музеев, ресторанов и кафе только по QR-коду и паспорту (кроме детей до 18 лет).