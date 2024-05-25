Экскурсии на 1 день в Новосибирске

Найдено 17 экскурсий в категории «На весь день» в Новосибирске, цены от 7 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
14 отзывов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500 за всё до 3 чел.
Новосибирск изнутри
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
9 отзывов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 10 чел.
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000 за всё до 2 чел.
Из Новосибирска - в Томск на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500 за всё до 5 чел.
В Сузун за сибирской монетой
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
6 отзывов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000 за всё до 3 чел.
Ордынское кольцо: хроники Сибири
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000 за всё до 3 чел.
Купеческая Колывань и село чатских татар
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
4 отзыва
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Водопады и скалы Новосибирской области
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000 за всё до 2 чел.
Барнаул из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000 за всё до 3 чел.
Большая прогулка по Академгородку
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Большая прогулка по Академгородку
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000 за человека
Колывань историческая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Православные места близ Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
Православные места близ Новосибирска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 3 чел.
В Томск из Новосибирска
🚗 На машине
Индивидуальная
16 часов
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
24 000 за всё до 3 чел.
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000 за всё до 20 чел.
Путешествие в Сибирскую Швейцарию
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500 за всё до 2 чел.
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Устроить себе свидание с горнозаводским городом и восхититься его разнообразием
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
23 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Алёна
    25 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
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    и Михаилу за проведённый день в Томске! Огромное количество информации - исторические факты, современные реалии. Но всё подаётся максимально понятно и комфортно. Сама дорога комфортная, Галина максимально заботится об этом и прислушивается к гостю. Питание, санитарные остановки, остановки для более живописных кадров, всё будет) Томск очень уютный! Если у вас есть возможность выделить день на его посещение, однозначно рекомендую!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Ордынское кольцо: хроники Сибири
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
    Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человекИнтересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек
  • В
    Всеволод
    19 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
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    от бронирования и до его окончания, маршрут грамотно спланирован, выделено время на необходимые остановки, обед и всё без какой-то спешки. Отдельно хотели бы отметить высокий профессионализм и эрудицию гида, который на протяжении всего тура (больше 12 часов!) рассказывал и отвечал на вопросы по очень разным темам. И конечно, хотели бы поблагодарить Галину и Михаила, которые сделали поездку очень интересной, познавательной, запоминающейся и комфортной!

  • А
    Анастасия
    16 мая 2024
    Из Новосибирска - в Томск на 1 день
    Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
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    тех местах, что мы проезжали: Мошково, Болоное, Югра, Вороново, Яшкино, Пашково. Много фактов и развеянных мифов. Было очень душевно, интересно и динамично. Также огромное Спасибо водителю Галине. Чувствовали себя в безопасности и маршрут был построен отлично.

  • А
    Александра
    14 мая 2024
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
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    и Евгений рассказали много интересного о местных достопримечательностях. Живописные водопады, скалы, поляны подснежников… К водопадам подходили достаточно близко, чтобы почувствовать прохладу от брызг воды. На скале Альпинист я увидела огромное количество подснежников самых разных цветов. Это было великолепно! Аромат стоял просто потрясающий. С вершины Березовских скал открывался захватывающий вид на окрестности. Я смог сделать несколько панорамных снимков. Хочу выразить благодарность Любови и Евгению. Всё прошло замечательно, и я обязательно порекомендую этот тур своим друзьям и знакомым.

  • И
    Игорь
    6 марта 2024
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
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    скованные льдом, равно как и Бердь со скал, покрытую снегом. Легостаевский заказник с его экотропой дает редкую возможность городскому жителю, вырвавшемуся из мегаполиса, погрузиться не только в снег, но и в сакральную жизнь и тишину зимней природы. А эрудиция, талант рассказчика и обаяние Марии, вашего гида и сотоварища по путешествию, дает возможность почувствовать всё это сполна. Спасибо!

  • О
    Ольга
    25 декабря 2023
    Купеческая Колывань и село чатских татар
    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
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    посетили деревню Юрт-Ола. Нас встретил имам Навиль Хасанович. Рассказал историю, первые упоминания о чатских татарах и их след в истории. На стендах есть наглядная информация с документальными вставками. Затем мы прошлись к мемориалу воинов, защищавших нашу Родину. Там же на стенде упомянуты все герои. И вернувшиеся и погибшие. Даже представлены и действующие защитники. Мы посетили местную мечеть. Научились с какой ноги правильно входить в нее и выходить. Узнали как раньше проходило обучение в школе. Затем мы пошли уже непосредственно на территорию музея Чатских татар. Там интереснейший двор с утварью и рабочими хозяйственными постройками. Ну и наконец сама усадьба. Внутри представлен быт. Занавески, скатерти, накидушки на подушки. Прям ностальгия по деревенской жизни. Каждый объект сопровождался интереснейшим рассказом-воспоминаниями. Для тех кто никогда не видел такого - это прям огромнейший повод погрузиться в атмосферу. Для тех, кто пересекался - прекрасный повод окунуться в воспоминания. Ибо мы все переходим на современные рельсы и зачастую расстаемся с прошлым. Один комментарий - в очень холодную погоду одевайтесь теплее, ибо помещения нежилые и открываются специально под экскурсантов. По пути в Колывань мы заезжали в рыбный магазинчик. Свеженьких рыб набрали)) Сама Колывань тоже очень красивая. Про острог оочень интересная история. О каждом историческом здании своя история поведана. Было на за бортом -35 и большинство объектов мы посмотрели из авто, ибо ленились выходить на мороз)) Спасибо Марии!

    Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностямРассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям
  • Н
    Надежда
    14 ноября 2023
    Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
    Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобныйБольшое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный
  • Н
    Надежда
    25 октября 2023
    Водопады и скалы Новосибирской области
    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
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    ожидаешь увидеть такие горы в Новосибирской области. Евгений отличный водитель и фотограф, а Любовь интересный рассказчик. Оба увлечены своим делом и стараются открыть и показать гостям региона новые неожиданные локации. Спасибо им огромное и за ароматный чай с травами, собранными их руками, и за посиделки у костра, и за встречу с лешим и водяным. Рекомендуем!

    Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайнойЭкскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной
  • Р
    Руслан
    23 октября 2023
    Новосибирск изнутри
    экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))

Ответы на вопросы от путешественников по Новосибирску в категории «На весь день»

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Сколько стоит экскурсия по Новосибирску в июне 2024
Сейчас в Новосибирске в категории "На весь день" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 7 000 до 25 500. Туристы уже оставили гидам 74 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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