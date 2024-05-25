1 чел.
По популярности
Индивидуальная
9 часов
Бердские скалы, водопады и Святой Ключ
Насыщенная экскурсия по Новосибирской области с посещением Бердских скал, водопадов Бучило и Беловского, а также святого источника в Ложке
Начало: По договоренности
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Новосибирск изнутри: живописные улицы и научные секреты
Погрузитесь в атмосферу Новосибирска, посетив его знаковые места: от железнодорожного вокзала до Академгородка
Начало: В районе привокзальной площади
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области: индивидуальная экскурсия
Насыщенное однодневное путешествие по живописным уголкам Новосибирской области. Водопады, скалы и свежий воздух ждут вас
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Индивидуальная экскурсия в Томск из Новосибирска на один день
Погрузитесь в атмосферу старинного Томска, насладитесь его архитектурой и историческими рассказами
10 июня в 08:00
8 июля в 08:00
25 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
В Сузун за сибирской монетой
Побывать в городке, где производили деньги для Российской империи и особую местную валюту
Начало: В районе метро «Красный проспект»
14 июня в 08:00
16 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Историческая экскурсия Ордынское кольцо: хроники Сибири по окрестностям Новосибирска
Побывайте на месте разгрома войск хана Кучума, исследуйте окрестности Обского водохранилища и насладитесь природой Сибири
11 июня в 09:30
12 июня в 09:30
18 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Купеческая Колывань и село чатских татар
Погрузитесь в историю и культуру сибирских татар и купеческого прошлого Колывани. Индивидуальная экскурсия подарит незабываемые впечатления
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
«Кругосветное путешествие» по новосибирским наукоградам
Погрузитесь в мир науки с экскурсией по наукоградам Новосибирска: Кольцово, Нижняя Ельцовка и Краснообск
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Водопады и скалы Новосибирской области
Начало: Речной вокзал
Расписание: Ежедневно
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Барнаул из Новосибирска
Начало: По согласованию с гостями
Завтра в 10:00
10 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Большая прогулка по Академгородку
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
9 000₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Колывань историческая
Начало: Ул. Ленина 67
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Православные места близ Новосибирска
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно по договоренности
14 июня в 09:00
16 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
16 часов
В Томск из Новосибирска
Начало: Новосибирск, Красный просп., д. 25
Расписание: По договоренности
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
11 часов
О золотом промысле в Сибири: поездка с гидом на вашем или арендованном транспорте
Посетить бывший центр золотодобычи и попробовать найти редкий металл
11 июня в 08:00
14 июня в 08:00
12 000₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие в Сибирскую Швейцарию: уникальный Маслянинский район
Вас ждет незабываемое путешествие по живописным уголкам Сибирской Швейцарии с посещением музеев и парков
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
18 500₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Новосибирска - в Барнаул на 1 день
Устроить себе свидание с горнозаводским городом и восхититься его разнообразием
8 июля в 08:30
9 июля в 08:30
23 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлёна25 мая 2024Потрясающая экскурсия! Была немного скептически настроена из-за долгой дороги туда и обратно, но все опасения оказались напрасны) Огромное спасибо Галине
- ЕЕлена19 мая 2024Интересная экскурсия. Мария хороший экскурсовод и интересный человек. Полюбовались красотами Сибири, прокатились на пароме, в процессе прогулки даже собрали грибы.
- ВВсеволод19 мая 2024Добрый день! Экскурсию из Новосибирска в Томск нам проводили Галина (как организатор) и Михаил (как гид) 01.05.2024. Организация тура безупречна
- ААнастасия16 мая 2024Хочу сказать огромное спасибо Гиду Михаилу! Экскурсия была очень насыщенная и интересная. Много фактов о Новосибирске, Томске, а также о
- ААлександра14 мая 2024Поездка оставила незабываемые впечатления! В рамках тура мы посетили самые живописные места региона, куда самостоятельно добраться было бы непросто. Любовь
- ИИгорь6 марта 2024Нет сомнений в том, что маршрут интересен во всех отношениях в любое время года - летом не дано увидеть водопады,
- ООльга25 декабря 2023Рассказ начался с момента старта. Немного о самом Новосибирске, а потом плавно перетек к его окрестностям и истории. Сперва мы
- ННадежда14 ноября 2023Большое спасибо, Марии! Отличная экскурсия, какие красоты открывает Новосибирская область даже с учетом межсезона. Очень удобный маршрут и ненавязчиво подана информация с жизненным опытом! Нужно приехать летом)
- ННадежда25 октября 2023Экскурсия интересна своей необычностью-те места, куда нас привезли Любовь и Евгений, поражают простором, воздухом, тишиной, тайной и красотой. Совсем не
- РРуслан23 октября 2023экскурсия понравилась. познавательно провели время и пофотографировались. понравилась экскурсия в музей минеральных камней. на обратном пути познакомились с новосибирскими пробками))
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