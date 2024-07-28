Круизы однодневные – экскурсии в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Круизы однодневные» в Петрозаводске, цены от 2 500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Прогулка на катере по Петрозаводской губе
На катере
2 отзыва
1 час
Водная прогулка
Лучший выбор
Увлекательная водная прогулка по Онежскому озеру с посещением острова Лой
Путешествие по Онежскому озеру на катере. В программе: остров Лой, Чёртов стул и посёлок Соломенное. Узнайте историю мест и интересные факты о Петрозаводске
Начало: На Онежской набережной
Сегодня в 11:00
Завтра в 14:00
2 500 за человека
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
2 отзыва
6 часов
Водная прогулка
Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
Вас ждёт увлекательное приключение по живописной реке с порогами и плёсами. Сплав подходит для всей семьи
Начало: Поселок Матросы
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 600 за человека
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
6 отзывов
9 часов
Водная прогулка
Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Услышать любопытные факты и легенды, сделать яркие снимки и зарядиться энергией от природы Карелии
Начало: В районе гостиницы «Северная»
1 окт в 08:00
2 окт в 08:00
от 9 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    28 июля 2024
    Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
    Очень круто! Весело, красиво, динамично!
  • И
    Ирина
    27 июля 2024
    Прогулка на катере по Петрозаводской губе
    Спасибо за! Всё очень понравилось даже детям)))
  • А
    Анастасия
    18 июля 2024
    Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
    Сплав для тех, кто любит необычные и экстримальные ощущения. Те, кто не любит этого - избегайте 😜
    Сплав для тех, кто любит необычные и экстримальные ощущения. Те, кто не любит этого - избегайте 😜
  • А
    Анастасия
    17 июля 2024
    Прогулка на катере по Петрозаводской губе
    Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром! Прокатил с ветерком, рассказал интересные факты о городе и озере! Получила незабываемые эмоции, за что очень благодарна капитану, он молодец!)
    Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!Рекомендую прогулку на катере с душевным капитаном - Александром!
  • Е
    Евгения
    27 ноября 2023
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными уголками. С Артёмом мы
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    уже встречались на экскурсии по Петрозаводску и поездке на Чертов стул, года три назад…. поэтому узнав, что эту экскурсию ведёт он - сомнений не осталось. Из-за погоды мы не посетили фьерды, но были ошеломлены красотой водопадов Белые мосты и горой Хийденвуори… Артем великолепный рассказчик, очень легко и непринужденно рассказывает и легенды и историю северного края, нашей Карелии. Отвечает на любые вопросы. Его рассказ вплетает в себя и исторические сводки, и рассказы местных жителей, и свои зарисовки… очень интересно…. Если у вас будет возможность - обязательно выберите данный маршрут.

    Каждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромнымиКаждый раз приезжая в Карелию, хочется узнать её с новой стороны, познакомиться с ее новыми укромными
  • М
    Мария
    22 июня 2021
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    Артём - замечательный гид, показал и рассказал нам очень много всего интересного. Умеет увлеченно и при этом ненавязчиво преподносить материал,
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    обладает глубокими знаниями о своем регионе, способен ответить на все вопросы (хотя после его рассказов уже даже и не знаешь, о чем спросить). Мы брали 2 экскурсии (Ладожские шхеры и Гирвас-Кивач) и остались очень довольны. У всех было ощущение, что мы путешествуем со старым другом, никаких сбоев на маршруте не было, всё чётко. Однозначно буду рекомендовать (и уже рекомендую своим друзьям) обращаться к Артёму.

  • Д
    Дарья
    10 октября 2020
    Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
    В первую очередь, Артем - потрясающий гид. Он знает примерно все о своём крае, и поездка была очень насыщена информацией. Во-вторых,
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    у меня был запрос на максимально возможное количество локаций в день для посещения, и Артем помог смиксовать программу так, что побывать удалось и на водопаде «Белые мосты», и на Ладожских шхерах, и в Рускеала парке. В-третьих - Карелия в сентябре невероятно красивая, а руководство региона вкладывается в развитие региона. Это очень заметно на контрасте, и исследовать эти места было одно удовольствие. Не могу не отметить комфортный трансфер + по пути между маршрутами удалось заехать в несколько аутентичных локальных мест для перекуса. В общем, восторг, спасибо! Рекомендую:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круизы однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Прогулка на катере по Петрозаводской губе
  2. Сплав по живописной реке Шуя (в группе)
  3. Ладожские шхеры, или Карельские фьорды
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Водопад Кивач
  4. Марциальные воды
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Площадь Кирова
  8. Кивач
  9. Резиденция Талви Укко
  10. Ладожское озеро
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в августе 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Круизы однодневные" можно забронировать 3 экскурсии от 2 500 до 9 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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