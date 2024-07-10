Наше маленькое северное приключение начинается. Отправимся в удалённый от цивилизации и городского шума национальный парк «Паанаярви».Жить будем в гостевой карельской избе, а есть — традиционные блюда по специальным рецептам, которые

для нас будет готовить повар. Взойдём на вершины Киваккатунтури и Нуорунен и увидим удивительные отвесные Красные скалы, узнаем, как жили финские крестьяне, и полюбуемся каскадными водопадами. Носить тяжёлые рюкзаки вам не придётся — гулять будем налегке! Вы можете выбрать программу на 3 дня или на 5 дней.

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Ваш представитель в Петрозаводске

Илья Ваш представитель в Петрозаводске

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из Москвы и Санкт-Петербурга добраться до станции Лоухи можно на поезде «Арктика».

На личном автомобиле вы можете доехать по федеральной трассе Р-21 «Кола» до 1008 км. На перекрёстке поверните налево (на запад) и двигайтесь ещё 100 км. Дорога асфальтовая и грунтовая. Перед посёлком Кестеньга будьте внимательны, если Вы едете на авто с малым клиренсом. Пункт прибытия: Пяозерский, Лоухский район, Карелия.

Вы можете прилететь в Мурманск или Апатиты и мы организуем трансфер в посёлок Пяозерский. Трансфер оплачивается дополнительно.