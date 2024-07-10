Жить будем в гостевой карельской избе, а есть — традиционные блюда по специальным рецептам, которые
Описание тура
Организационные детали
Из Москвы и Санкт-Петербурга добраться до станции Лоухи можно на поезде «Арктика».
На личном автомобиле вы можете доехать по федеральной трассе Р-21 «Кола» до 1008 км. На перекрёстке поверните налево (на запад) и двигайтесь ещё 100 км. Дорога асфальтовая и грунтовая. Перед посёлком Кестеньга будьте внимательны, если Вы едете на авто с малым клиренсом. Пункт прибытия: Пяозерский, Лоухский район, Карелия.
Вы можете прилететь в Мурманск или Апатиты и мы организуем трансфер в посёлок Пяозерский. Трансфер оплачивается дополнительно.
Проживание. Будем жить в гостевой карельской избе. В 4 день ночуем в палатке под общим тентом, спальники не предоставляются, вам необходимо взять личный.
Питание. В программу включено 3-разовое питание по специальным карельским рецептам, готовить будет наш повар.
Дети. Участие в туре возможно с 12 лет.
Сложность. Тур подойдёт всем, кто готов к долгим пешим прогулкам.
Программа тура по дням
Встреча и восхождение на гору Киваккатунтури
Встречаемся на станции Лоухи, куда нас домчит поезд «Арктика». Оттуда — трансфер до посёлка Пяозерский. Зарегистрируемся в визит-центре национального парка «Паанаярви» и посетим местный музей. После завтрака начнём наше приключение.
Вас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури на высоту 499 метров. Сделаем красивые фотографии с вершины и спустимся вниз. На автомобиле переедем к оборудованной стоянке. Здесь мы поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке, искупаться в озере или реке. Ночевать будем в гостевой карельской избе.
Прогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хутор
После завтрака отправимся к озеру Паанаярви, живописно окружённое хвойными лесами. На моторной лодке «Оланга» доберёмся до удивительных Красных скал, нависающих над озером. Рядом находится каскадный водопад Мянтюкоски. Полюбуемся, как вода с шумом стекает по каменным ступеням, и продолжим путешествие.
Следующая локация — финский хутор Арола, где по старинным снимкам была бережно реконструирована крестьянская жизнь 20 века. Вы увидите восстановленный амбар, баню, дровяник и жилой дом, куда можно зайти и рассмотреть предметы быта и домашнее убранство.
Переедем на место стоянки. Поужинаем, попаримся в баньке и разойдёмся по комнатам нашей гостевой избы.
Гора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программы
На завтрак отведаем местные блюда и поедем в урочище Боровское, а оттуда — к озеру Ципринга. Прогуляемся до смотровой площадки на горе Пяйнур, самой остроконечной вершине в Карелии! Со всех сторон гора окружена водами Кумского водохранилища, так что виды нас ждут незабываемые.
После обеда отправимся в деревню Вартиолампи, откуда начнём пеший маршрут до водопада Киваккакоски, одного из самых крупных и неконтролируемых в регионе.
Вернёмся к машине и переедем в посёлок Пяозерский. Заселимся в хостел и поужинаем в кафе. В полночь доставим вас на ж. -д. станцию Лоухи к ночному поезду «Арктика», если вы выбрали 3-дневную программу.
Дополнительный день. К подножию горы Нуорунен
После завтрака — трансфер к старту маршрута на гору Нуорунен. До палаточного лагеря предстоит пройти пешком 10 км.
Дополнительный день. Восхождение на Нуорунен
Утром выйдем на маршрут, взойдём на вершину Нуорунен, на высоту 577 метров. Сделаем памятные фото, полюбуемся открывающимися видами и спустимся к автомобилю. Расстояние — 8 км. Восхождение займёт около 3 часов.
Вернёмся в посёлок Пяозерский, поужинаем в кафе и в полночь доставим вас на ж. -д. станцию Лоухи к ночному поезду «Арктика».
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|35 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- 3-разовое питание
- Проживание
- Трансфер с ж. - д. станции Лоухи до посёлка Пяозерский и обратно
- Трансферы на автомобиле УАЗ по маршруту
- Работа инструкторов
- Групповая аптечка
- Костровое снаряжение
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты до ж. - д. станции Лоухи на поезд «Арктика» и обратно
- Стоимость тура указана за 3-дневную программу
- 5-дневный тур проводится 3-7 июля и 10-14 июля. Стоимость - 50 900 руб
- 6-7 июля и 13-14 июля можно отправиться в 2-дневный тур с восхождением на Нуоронен, стоимость тура - 15 000 руб
- 22-25 августа пройдёт 4-дневный тур, стоимость - 40 900 руб