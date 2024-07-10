Треккинг-тур в национальном парке «Паанаярви»: по горам, озёрам, скалам и лесам

Покорить карельские горы, побывать на финском хуторе и прогуляться по озеру на лодке
Наше маленькое северное приключение начинается. Отправимся в удалённый от цивилизации и городского шума национальный парк «Паанаярви».

Жить будем в гостевой карельской избе, а есть — традиционные блюда по специальным рецептам, которые
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для нас будет готовить повар.

Взойдём на вершины Киваккатунтури и Нуорунен и увидим удивительные отвесные Красные скалы, узнаем, как жили финские крестьяне, и полюбуемся каскадными водопадами.

Носить тяжёлые рюкзаки вам не придётся — гулять будем налегке! Вы можете выбрать программу на 3 дня или на 5 дней.

Треккинг-тур в национальном парке «Паанаярви»: по горам, озёрам, скалам и лесам
Треккинг-тур в национальном парке «Паанаярви»: по горам, озёрам, скалам и лесам
Треккинг-тур в национальном парке «Паанаярви»: по горам, озёрам, скалам и лесам
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Из Москвы и Санкт-Петербурга добраться до станции Лоухи можно на поезде «Арктика».

На личном автомобиле вы можете доехать по федеральной трассе Р-21 «Кола» до 1008 км. На перекрёстке поверните налево (на запад) и двигайтесь ещё 100 км. Дорога асфальтовая и грунтовая. Перед посёлком Кестеньга будьте внимательны, если Вы едете на авто с малым клиренсом. Пункт прибытия: Пяозерский, Лоухский район, Карелия.

Вы можете прилететь в Мурманск или Апатиты и мы организуем трансфер в посёлок Пяозерский. Трансфер оплачивается дополнительно.

Проживание. Будем жить в гостевой карельской избе. В 4 день ночуем в палатке под общим тентом, спальники не предоставляются, вам необходимо взять личный.

Питание. В программу включено 3-разовое питание по специальным карельским рецептам, готовить будет наш повар.

Дети. Участие в туре возможно с 12 лет.

Сложность. Тур подойдёт всем, кто готов к долгим пешим прогулкам.

Программа тура по дням

1 день

Встреча и восхождение на гору Киваккатунтури

Встречаемся на станции Лоухи, куда нас домчит поезд «Арктика». Оттуда — трансфер до посёлка Пяозерский. Зарегистрируемся в визит-центре национального парка «Паанаярви» и посетим местный музей. После завтрака начнём наше приключение.

Вас ждёт восхождение на гору Киваккатунтури на высоту 499 метров. Сделаем красивые фотографии с вершины и спустимся вниз. На автомобиле переедем к оборудованной стоянке. Здесь мы поужинаем, а желающие смогут попариться в баньке, искупаться в озере или реке. Ночевать будем в гостевой карельской избе.

Встреча и восхождение на гору КиваккатунтуриВстреча и восхождение на гору КиваккатунтуриВстреча и восхождение на гору КиваккатунтуриВстреча и восхождение на гору Киваккатунтури
2 день

Прогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хутор

После завтрака отправимся к озеру Паанаярви, живописно окружённое хвойными лесами. На моторной лодке «Оланга» доберёмся до удивительных Красных скал, нависающих над озером. Рядом находится каскадный водопад Мянтюкоски. Полюбуемся, как вода с шумом стекает по каменным ступеням, и продолжим путешествие.

Следующая локация — финский хутор Арола, где по старинным снимкам была бережно реконструирована крестьянская жизнь 20 века. Вы увидите восстановленный амбар, баню, дровяник и жилой дом, куда можно зайти и рассмотреть предметы быта и домашнее убранство.

Переедем на место стоянки. Поужинаем, попаримся в баньке и разойдёмся по комнатам нашей гостевой избы.

Прогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хуторПрогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хуторПрогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хуторПрогулка по озеру Паанаярви на лодке, Красные скалы и финский хутор
3 день

Гора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программы

На завтрак отведаем местные блюда и поедем в урочище Боровское, а оттуда — к озеру Ципринга. Прогуляемся до смотровой площадки на горе Пяйнур, самой остроконечной вершине в Карелии! Со всех сторон гора окружена водами Кумского водохранилища, так что виды нас ждут незабываемые.

После обеда отправимся в деревню Вартиолампи, откуда начнём пеший маршрут до водопада Киваккакоски, одного из самых крупных и неконтролируемых в регионе.

Вернёмся к машине и переедем в посёлок Пяозерский. Заселимся в хостел и поужинаем в кафе. В полночь доставим вас на ж. -д. станцию Лоухи к ночному поезду «Арктика», если вы выбрали 3-дневную программу.

Гора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программыГора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программыГора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программыГора Пяйнур, водопад Киваккакоски и завершение 3-дневной программы
4 день

Дополнительный день. К подножию горы Нуорунен

После завтрака — трансфер к старту маршрута на гору Нуорунен. До палаточного лагеря предстоит пройти пешком 10 км.

Дополнительный день. К подножию горы НуоруненДополнительный день. К подножию горы НуоруненДополнительный день. К подножию горы Нуорунен
5 день

Дополнительный день. Восхождение на Нуорунен

Утром выйдем на маршрут, взойдём на вершину Нуорунен, на высоту 577 метров. Сделаем памятные фото, полюбуемся открывающимися видами и спустимся к автомобилю. Расстояние — 8 км. Восхождение займёт около 3 часов.

Вернёмся в посёлок Пяозерский, поужинаем в кафе и в полночь доставим вас на ж. -д. станцию Лоухи к ночному поезду «Арктика».

Дополнительный день. Восхождение на НуоруненДополнительный день. Восхождение на НуоруненДополнительный день. Восхождение на Нуорунен

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • 3-разовое питание
  • Проживание
  • Трансфер с ж. - д. станции Лоухи до посёлка Пяозерский и обратно
  • Трансферы на автомобиле УАЗ по маршруту
  • Работа инструкторов
  • Групповая аптечка
  • Костровое снаряжение
  • Баня
Что не входит в цену
  • Билеты до ж. - д. станции Лоухи на поезд «Арктика» и обратно
  • Стоимость тура указана за 3-дневную программу
  • 5-дневный тур проводится 3-7 июля и 10-14 июля. Стоимость - 50 900 руб
  • 6-7 июля и 13-14 июля можно отправиться в 2-дневный тур с восхождением на Нуоронен, стоимость тура - 15 000 руб
  • 22-25 августа пройдёт 4-дневный тур, стоимость - 40 900 руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Лоухи, время прибытия поездка «Арктика»
Завершение: Ж. - д. станция Лоухи, 00:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 96 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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