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различия))). Ольга адаптировала моментально маршрут и материал под наши запросы, тк не совсем то заказали, что хотели посмотреть)). Довольны остались участники всех возрастов от 9ти до 48 лет. Домашнее задание получили, уехали готовиться. Теперь за любыми экскурсиями по Пскову и окрестностям только к Ольге! Спасибо огромное!