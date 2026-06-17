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Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость»

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей Крепость» в Пскове, цены от 3600 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Пешая
1.5 часа
19 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Откройте двери в прошлое с экскурсией «Глазами зодчего», где каждый камень хранит истории великих сражений
Начало: У башни Высокая
«В основе нашего маршрута — памятники северного форта Псковской крепости, которые только недавно стали доступны после реставрации»
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 5 чел.
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
На велосипеде
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
Измените взгляд на Псковскую крепость, путешествуя на велосипеде вдоль Окольного города. Откройте для себя скрытые башни и зелёные парки
Начало: У псковского кремля
«Большинство экскурсий по Псковской крепости охватывает лишь центральный, парадный участок укреплений»
Завтра в 08:00
15 июл в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Пешая
6 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Начало: По договорённости
«Древняя Изборская крепость Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с Изборском и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли»
Расписание: По договорённости.
9250 ₽ за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Татьяна
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Ольга совершенно замечательный рассказчик! По ходу экскурсии становится максимально важным отгадать загадки истории, верно ответить на предложенные Ольгой вопросы, касающиеся
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принятия нашими предшественниками тех или иных конструктивных или стратегических решений.
Мы очень довольны выбором экскурсовода для знакомства с историческим Псковом, спасибо за интересный рассказ, желаем Ольге прикоснуться к новым открытиям и доказательствам истории, пополнить свои знания и удивить своих слушателей!

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П
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Ольге!!!
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Майя
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Гид Ольга просто супер! Очень интересно и информационно! Ходили всей семьей)Дети 9 и 7 лет были увлечены историей!
Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Гид Ольга просто супер! Очень интересно и информационно! Ходили всей семьей)Дети
Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Гид Ольга просто супер! Очень интересно и информационно! Ходили всей семьей)Дети
Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Гид Ольга просто супер! Очень интересно и информационно! Ходили всей семьей)Дети
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Дарья
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Очень понравилась экскурсия. Ольга прекрасный экскурсовод, который смогла заинтересовать не только нас, но и наших подростков, а также вовлечь их в беседу, добавив долю юмора.
Очень понравилась экскурсия. Ольга прекрасный экскурсовод, который смогла заинтересовать не только нас, но и наших подростков,
Очень понравилась экскурсия. Ольга прекрасный экскурсовод, который смогла заинтересовать не только нас, но и наших подростков,
Очень понравилась экскурсия. Ольга прекрасный экскурсовод, который смогла заинтересовать не только нас, но и наших подростков,
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Ростова
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по Псковской крепости и Кремлю(уяснили
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различия))). Ольга адаптировала моментально маршрут и материал под наши запросы, тк не совсем то заказали, что хотели посмотреть)). Довольны остались участники всех возрастов от 9ти до 48 лет. Домашнее задание получили, уехали готовиться. Теперь за любыми экскурсиями по Пскову и окрестностям только к Ольге! Спасибо огромное!

Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по+6
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по
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С
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Профессионал высшего класса! Дети были вовлечены с первой минуты общения. За 1.5 часа узнали многое об истории города и прониклись к Пскову искренним уважением.
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Ч
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
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В
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Интересная экскурсия с великолепным гидом Марией. Рекомендую
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Е
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Все было замечательно. Мы узнали много нового и интересного. Мария экскурсовод очень высокого уровня. Огромное спасибо за организацию такой замечательной экскурсии.
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В
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
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Всего 35 отзывов в Пскове в категории "Музей Крепость"

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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей Крепость»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пскове
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Глазами зодчего: секреты Псковской крепости;
  2. Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости;
  3. Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости.
Какие места ещё посмотреть в Пскове
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Псковский Кремль;
  2. Михайловское;
  3. Псково-Печерский монастырь;
  4. Изборск;
  5. Мирожский монастырь;
  6. Набережная;
  7. Памятник Александру Невскому;
  8. Набережная реки Великая;
  9. Изборск и Печеры;
  10. Гремячая башня.
Сколько стоит экскурсия по Пскову в июле 2026
Сейчас в Пскове в категории "Музей Крепость" можно забронировать 3 экскурсии от 3600 до 9250. Туристы уже оставили гидам 35 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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