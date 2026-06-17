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Индивидуальная
до 5 чел.
Глазами зодчего: секреты Псковской крепости
Откройте двери в прошлое с экскурсией «Глазами зодчего», где каждый камень хранит истории великих сражений
Начало: У башни Высокая
«В основе нашего маршрута — памятники северного форта Псковской крепости, которые только недавно стали доступны после реставрации»
29 июл в 09:00
30 июл в 09:00
от 3600 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Псков на велосипеде: велоэкскурсия вокруг крепости
Измените взгляд на Псковскую крепость, путешествуя на велосипеде вдоль Окольного города. Откройте для себя скрытые башни и зелёные парки
Начало: У псковского кремля
«Большинство экскурсий по Псковской крепости охватывает лишь центральный, парадный участок укреплений»
Завтра в 08:00
15 июл в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Экскурсия по Псково-Печерскому монастырю и Изборской крепости
Начало: По договорённости
«Древняя Изборская крепость Удивительный природный и исторический памятник, навсегда слившийся с Изборском и заслуженно ставший одной из самых оригинальных и романтических достопримечательностей этой земли»
Расписание: По договорённости.
9250 ₽ за всё до 15 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ольга совершенно замечательный рассказчик! По ходу экскурсии становится максимально важным отгадать загадки истории, верно ответить на предложенные Ольгой вопросы, касающиеся
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П
Экскурсия очень понравилась! Спасибо гиду Ольге!!!
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Очень понравилась экскурсия по Кремлю! Гид Ольга просто супер! Очень интересно и информационно! Ходили всей семьей)Дети 9 и 7 лет были увлечены историей!
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Очень понравилась экскурсия. Ольга прекрасный экскурсовод, который смогла заинтересовать не только нас, но и наших подростков, а также вовлечь их в беседу, добавив долю юмора.
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Ооочень профессионально, но очень уютно (редкое сочетание, как мне кажется). Прогулялись с Ольгой 16 ноября по Псковской крепости и Кремлю(уяснили
+6
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С
Профессионал высшего класса! Дети были вовлечены с первой минуты общения. За 1.5 часа узнали многое об истории города и прониклись к Пскову искренним уважением.
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Ч
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В
Интересная экскурсия с великолепным гидом Марией. Рекомендую
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Е
Все было замечательно. Мы узнали много нового и интересного. Мария экскурсовод очень высокого уровня. Огромное спасибо за организацию такой замечательной экскурсии.
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В
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Всего 35 отзывов в Пскове в категории "Музей Крепость"
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Ответы на вопросы от путешественников по Пскову в категории «Музей Крепость»
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