Этот день запомнится путешественникам надолго, ведь мы с вами увидим главные природные достопримечательности Кабардино-Балкарии, а также столицу региона - город Нальчик.

Первой остановкой станет озеро Тамбукан, которое находится недалеко от Пятигорска. Здесь можно будет узнать о лечебной грязи, добываемой и используемой на озере, а также о том, как ее правильно применять.

После, из рассказов экскурсоводов, вы узнаете о традициях и истории республики. Вы и сами не заметите как дорога приведет вас к Чегемскому ущелью, где предусмотрена еще одна остановка. Одно из самых известных мест Кавказа предстанет перед вами в качестве живописной достопримечательности, сочетая в своем пейзаже воду и камень.

После этого мы отправимся на пешеходную прогулку по Черкесской теснине. При протяженности около 3000 метров, этот каньон имеет ширину всего 15 метров. Здесь вы увидите удивительные пейзажи и причудливые формы, образованные водой и ветром.

Самое яркое впечатление вас ожидает в конце каньона, когда вы увидите комплекс водопадов под общим названием Большие Чегемские водопады. Здесь расположены три водопада, создающие неповторимый водный ансамбль и впечатляющие своими масштабами!

Отведав теплый глинтвейн на свежем воздухе, мы отправляемся дальше. Наш путь идет к городу Нальчик, который давно является кумиром у отдыхающих на Кавказе. Насладиться шикарными видами и увидеть все то, о чем расскажет экскурсовод, вы сможете посетив местную канатную дорогу.

Интереснейшая поездка продолжится посещением Голубого озера. Этот уникальный природный объект имеет глубину 365 метро и стабильную температуру в течение года: 9 градусов Цельсия. Тайна происхождения озера издавна занимает умы многих ученых со всего мира. Не оставил его без внимания и известный исследователь Жак Ив Кусто.

Закончить шикарный день лучше в условиях релакса и отдыха! В этом нам поможет комплекс на базе термальных вод «Гедуко». Здесь у вас будет возможность ощутить на себе целебные свойства местных источников, а также сложить воедино все впечатления от насыщенной и интересной поездки.