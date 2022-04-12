Горный комплекс. Тур Deluxe

Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии

Групповая
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии? Тогда обратите внимание на экскурсии Deluxe, которые позволят ощутить качественно новый уровень путешествий.

Главные преимущества экскурсий Deluxe: максимальное наполнение экскурсионных программ; сопровождение путешествия нашими лучшими гидами; транспорт повышенной комфортности.

Выберите свой ритм и настроение для программы, получите максимум от общения с гидами, а также познакомьтесь со всеми достопримечательностями в лучшее время и без очередей.

Мы приглашаем вас на экскурсии Deluxe для того, чтобы превзойти ваши ожидания.

При себе необходимо иметь паспорт, купальные принадлежности, удобную одежду и обувь.
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe

Что вас ожидает 🤩

  • Чегемское ущелье
  • Чегемские водопады
  • Нальчик
  • Голубое озеро
  • Термальный комплекс «Гедуко»
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 24 часа до наступления даты экскурсии.

Этот день запомнится путешественникам надолго, ведь мы с вами увидим главные природные достопримечательности Кабардино-Балкарии, а также столицу региона - город Нальчик.

Первой остановкой станет озеро Тамбукан, которое находится недалеко от Пятигорска. Здесь можно будет узнать о лечебной грязи, добываемой и используемой на озере, а также о том, как ее правильно применять.

После, из рассказов экскурсоводов, вы узнаете о традициях и истории республики. Вы и сами не заметите как дорога приведет вас к Чегемскому ущелью, где предусмотрена еще одна остановка. Одно из самых известных мест Кавказа предстанет перед вами в качестве живописной достопримечательности, сочетая в своем пейзаже воду и камень.

После этого мы отправимся на пешеходную прогулку по Черкесской теснине. При протяженности около 3000 метров, этот каньон имеет ширину всего 15 метров. Здесь вы увидите удивительные пейзажи и причудливые формы, образованные водой и ветром.

Самое яркое впечатление вас ожидает в конце каньона, когда вы увидите комплекс водопадов под общим названием Большие Чегемские водопады. Здесь расположены три водопада, создающие неповторимый водный ансамбль и впечатляющие своими масштабами!

Отведав теплый глинтвейн на свежем воздухе, мы отправляемся дальше. Наш путь идет к городу Нальчик, который давно является кумиром у отдыхающих на Кавказе. Насладиться шикарными видами и увидеть все то, о чем расскажет экскурсовод, вы сможете посетив местную канатную дорогу.

Интереснейшая поездка продолжится посещением Голубого озера. Этот уникальный природный объект имеет глубину 365 метро и стабильную температуру в течение года: 9 градусов Цельсия. Тайна происхождения озера издавна занимает умы многих ученых со всего мира. Не оставил его без внимания и известный исследователь Жак Ив Кусто.

Закончить шикарный день лучше в условиях релакса и отдыха! В этом нам поможет комплекс на базе термальных вод «Гедуко». Здесь у вас будет возможность ощутить на себе целебные свойства местных источников, а также сложить воедино все впечатления от насыщенной и интересной поездки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Посещение термальных источников
Когда и сколько длится
Когда: Среда, Пятница, Воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Среда, Пятница, Воскресенье в 08:00

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска

🚗На машине🧒Можно с детьми🍀Природа и пейзажи☀️На весь день🔭ОбзорныеОздоровительный отдых

Еще несколько похожих предложений в Пятигорске

Горный комплекс Deluxe
12 часов
Мини-группа
Ладья
Нет отзывов
Горный комплекс Deluxe
Нас ждёт очень насыщенная экскурсионная программа
5 000 за 1 человека
Чегемские водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуальный тур
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
5
2 отзыва
Чегемские водопады + перевал Актопрак + озеро Гижгит. Индивидуальный тур
Интенсив-тур - это путешествие, где программа настолько разнообразна
от 18 000 за 1-6 чел.
Домбай в мини-группе из Пятигорска
10 часов
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
Мини-группа
Михаил
5
13 отзывов
Домбай в мини-группе из Пятигорска
На нашей экскурсии вы в любое время года можете насладиться умопомрачительными горными видами, горными озёрами
3 500 за 1 человека
В Горную Ингушетию из Пятигорска
15 часов
🚌 На автобусе
Мини-группа
Виталий
Нет отзывов
В Горную Ингушетию из Пятигорска
Вас ждет увлекательная экскурсия по Стране Башен
4 000 за 1 человека
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
12 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
5
4 отзыва
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
от 21 000 за 1-6 чел.
Обзорная экскурсия по Пятигорску
4 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
Спутник
4.4
137 отзывов
Обзорная экскурсия по Пятигорску
Во время прогулки вы посетите достопримечательности, которые прославили Пятигорск
от 500 за 1 человека
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
12 часов
Индивидуальная
Ладья
5
6 отзывов
Индивидуальная VIP-экскурсия в Приэльбрусье
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью
18 000 за 1-4 чел.
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
14 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
Нет отзывов
Горная Ингушетия - страна башен и легенд
Вы узнаете тайны и легенды горной республики, хранящую в себе историю скифских, сарматских племен
от 26 000 за 1-6 чел.
Горная Ингушетия
16 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
4.6
29 отзывов
Горная Ингушетия
С нами вы отправитесь в невероятное путешествие по Ингушетии
2 700 за 1 человека
Из Пятигорска - в Горную Ингушетию
13 часов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Роман
5
3 отзыва
Из Пятигорска - в Горную Ингушетию
Познакомиться с главными сокровищами Страны башен и легенд в захватывающем джип-туре
20 000 за 1-3 чел.
Нальчик и термальный комплекс «Гедуко»
6 часов
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
Машук
3.2
7 отзывов
Очень популярно сейчас
Нальчик и термальный комплекс «Гедуко»
Приглашаем вас побывать в одном из самых живописных городов Северного Кавказа
1 300 за 1 человека
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
10 часов
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
Михаил
5
3 отзыва
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Индивидуальный тур
В этой поездке вы увидите Эльбрус во всей красе с плато Бермамыт, которое, по мощности оставляемого впечатления, вполне
от 18 000 за 1-6 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Пятигорске
ХОРОШО
🇷🇺
ТАМ