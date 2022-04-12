Этнографический комплекс «Казачье подворье» - это уникальное место, где собраны предметы казачьей старины и передана настоящая атмосфера жизни Терских казаков.

Музей был открыт осенью 2011 года и стал уникальным в своем роде, так как большинство предметов экспозиции были собраны из частных коллекций местных жителей. С тех пор гостям Ставрополья открывается уникальная возможность ознакомиться с исконной казачей культурой, их традициям и бытом.

Здесь можно на несколько часов перенестись в прошлое, облачившись в традиционные казачьи костюмы среди предметов быта того времени, а также ознакомиться с интереснейшими объектами, такими как сторожевая башня, казачья хата, гончарная мастерская…

Ощутите атмосферу «Казачьего подворья» и узнайте много нового из истории казачества, посетив данное место с нашей экскурсией!