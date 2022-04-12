Казачье подворье

Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье
Казачье подворье

Что вас ожидает 🤩

  • Станица Боргустанская
  • Казачье подворье
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Этнографический комплекс «Казачье подворье» - это уникальное место, где собраны предметы казачьей старины и передана настоящая атмосфера жизни Терских казаков.

Музей был открыт осенью 2011 года и стал уникальным в своем роде, так как большинство предметов экспозиции были собраны из частных коллекций местных жителей. С тех пор гостям Ставрополья открывается уникальная возможность ознакомиться с исконной казачей культурой, их традициям и бытом.

Здесь можно на несколько часов перенестись в прошлое, облачившись в традиционные казачьи костюмы среди предметов быта того времени, а также ознакомиться с интереснейшими объектами, такими как сторожевая башня, казачья хата, гончарная мастерская…

Ощутите атмосферу «Казачьего подворья» и узнайте много нового из истории казачества, посетив данное место с нашей экскурсией!

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание
Что не входит
  • Казачий обед и развлекательная программа - 800 рублей с чел
Когда и сколько длится
Когда: Пятница в 14:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Пятница в 14:00

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Алексей
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