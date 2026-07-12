Мои заказы

Экскурсии по Кабардино-Балкарии и городам

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кабардино-Балкарии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
НАЙТИ
Нальчик
Терскол

Индивидуальные экскурсии

Из Нальчика - на горячие природные источники
Из Нальчика - на горячие природные источники
7900
за всё
Отдохнуть в термальных источниках Аушигер, а по пути узнать интересные факты из истории края
Нальчик
Где Эльбрус целует облака: из Нальчика к Джилы-Су
Где Эльбрус целует облака: из Нальчика к Джилы-Су
24000
за всё
Увидеть плато Шаджатмаз, скалу Аватары, Долину нарзанов и водопады Кызылкол, Султан, Каракая-Су
Нальчик
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
Звёздная ночь в объятиях Кавказа
5
6 отзывов
23000
за всё
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
Нальчик
В Чегемскую теснину из Нальчика - туда, где раскололась земля
В Чегемскую теснину из Нальчика - туда, где раскололась земля
6400
за всё
Чегемские водопады, ущелье и виды на Главный Кавказский хребет
Нальчик
Из Нальчика - в Черекскую теснину и на перевал Курноят на джипе
Из Нальчика - в Черекскую теснину и на перевал Курноят на джипе
17000
за всё
Туда, где встречаются высота и вечность
Нальчик
Два ущелья в один день: Черекское и Хуламо-Безенгийское
Два ущелья в один день: Черекское и Хуламо-Безенгийское
16200
за всё
Из Нальчика - к замку Жабо-Кала, Языку Тролля, Мохнатому водопаду и Нижнему Голубому озеру
Нальчик
В объятия двуглавого исполина Эльбруса - из Нальчика
В объятия двуглавого исполина Эльбруса - из Нальчика
12222
за всё
Поляны Азау и Чегет, ущелья Баксан и Адыр-Су, нарзаны
Нальчик
Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика
Сердце Чечни: в Грозный из Нальчика
20000
за всё
Познакомиться с городом, зайти в главную мечеть, погулять по парку и подняться на смотровую площадку
Нальчик
Навстречу вечному спутнику Эльбруса - плато Бермамыт (из Нальчика)
Навстречу вечному спутнику Эльбруса - плато Бермамыт (из Нальчика)
29000
за всё
Атмосферное путешествие на внедорожнике в окружении гор, альпийских лугов и пастбищ
Нальчик

Групповые экскурсии

Невероятное Приэльбрусье - из Нальчика
Невероятное Приэльбрусье - из Нальчика
2200
за чел.
Подняться по канатной дороге к склонам Эльбруса и попробовать нарзан прямо из источника
Нальчик
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
5950
за чел.
Провести день среди водопадов, нарзанных источников и панорам Эльбруса
Нальчик
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
14900
за чел.
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
Нальчик
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
6300
за чел.
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Нальчик
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Нальчика
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Нальчика
4200
за чел.
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Нальчик
Верхняя Балкария за 1 день: два ущелья, Язык тролля и Голубое озеро (из Нальчика)
Верхняя Балкария за 1 день: два ущелья, Язык тролля и Голубое озеро (из Нальчика)
6000
за чел.
Водопад, карстовое озеро и скальный выступ над Безенгийской стеной - всё в одном маршруте
Нальчик
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
5950
за чел.
От Языка Тролля и древних аулов до бирюзовых глубин Голубого озера
Нальчик
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
5
1 отзыв
4400
за чел.
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Нальчик
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары
Из Нальчика к урочищу Джылы-Су: южный склон Эльбруса, водопады и аватары
5
2 отзыва
6660
за чел.
Почувствовать атмосферу Кавказа
Нальчик

Обзорные по городам

Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен
Обзорная по Нальчику + замок Шато-Эркен
5
1 отзыв
10000
за всё
Увидеть город-курорт и узнать, как на Кавказе появилась постройка в духе Средневековья
Нальчик
Первое знакомство с Нальчиком: автобусная экскурсия
Первое знакомство с Нальчиком: автобусная экскурсия
5
1 отзыв
1200
за чел.
Получить объёмное представление о южном городе - его истории, характере и облике
Нальчик
Грозный, Аргун и Шали - три самых красивых города Чечни
Грозный, Аргун и Шали - три самых красивых города Чечни
3600
за чел.
Исследовать главные достопримечательности региона (из Нальчика)
Нальчик
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
Во Владикавказ - из Нальчика: знакомство с вратами Кавказа
15000
за всё
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
Нальчик
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
Верхняя Балкария и Голубые озёра из Нальчика
5
2 отзыва
3325
за чел.
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
Нальчик
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
2600
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
Нальчик
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
«Голоса города N»: аудиоспектакль по Нальчику
5
13 отзывов
4800
за всё
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
Нальчик
Колоритный Владикавказ: обзорная экскурсия
Колоритный Владикавказ: обзорная экскурсия
5
2 отзыва
12000
за всё
Эта экскурсия — знакомство с одним из самых колоритных городов Кавказа. Самобытный, необычный, с красивой архитектурой, с богатой историей — Владикавк...
Нальчик
Любимый Нальчик: обзорная экскурсия
Любимый Нальчик: обзорная экскурсия
5
30 отзывов
7000
за всё
Вы увидите красивый и уютный город Нальчик! Лучший способ познакомиться с ним поближе и не пропустить знаковые достопримечательности — это отправиться...
Нальчик

Билеты

Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
2600
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
Нальчик

Водные прогулки

Два ущелья в один день: Черекское и Хуламо-Безенгийское
Два ущелья в один день: Черекское и Хуламо-Безенгийское
16200
за всё
Из Нальчика - к замку Жабо-Кала, Языку Тролля, Мохнатому водопаду и Нижнему Голубому озеру
Нальчик
Горная сказка Кавказа: Чегемское ущелье, Эль-Тюбю и озеро Гижгит (из Нальчика)
Горная сказка Кавказа: Чегемское ущелье, Эль-Тюбю и озеро Гижгит (из Нальчика)
5700
за чел.
Перевалы, водопады и тайны древних аулов
Нальчик
Верхняя Балкария и Голубые озера из Нальчика
Верхняя Балкария и Голубые озера из Нальчика
3325
за чел.
Отправляйтесь в сердце Кабардино-Балкарии, чтобы увидеть её главные чудеса: лазурное Карстовое озеро, поражающее чистотой цвета, и величественную Чере...
Нальчик
Джип-тур: перевал Актопрак и озеро Гижгит
Джип-тур: перевал Актопрак и озеро Гижгит
5100
за чел.
Приглашаем вас отправиться в захватывающий джип-тур по живописным местам Кабардино-Балкарии. В ходе экскурсии вы посетите три удивительных объекта: ве...
Нальчик
Сулакский каньон: катер, скалы и смотровые площадки
Сулакский каньон: катер, скалы и смотровые площадки
7000
за чел.
Откройте для себя великолепие Сулакского каньона. Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотр...
Нальчик
Перевал Актопрак, озеро Гижгит, город мертвых Эль-Тюбю и Чегем
Перевал Актопрак, озеро Гижгит, город мертвых Эль-Тюбю и Чегем
5
1 отзыв
18000
за всё
Вас ждет красивый и насыщенный маршрут через перевал Актопрак. Путешествие начинается в Баксанском ущелье, далее — озеро Гижгит, спокойное и прозрачно...
Нальчик
Верхняя Балкария и Голубое озеро
Верхняя Балкария и Голубое озеро
5
1 отзыв
1900
за чел.
Приглашаем вас в захватывающее путешествие: мы посетим живописное село Верхняя Балкария и прогуляемся по берегу загадочного Голубого озера. Нас ждут п...
Нальчик
Озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
Озеро Гижгит и смотровая на Тызыльское ущелье
5
1 отзыв
11000
за всё
Небольшое, но яркое путешествие к лазурному озеру Гижгит и в тихое Тызыльское ущелье подарит вам настоящую перезагрузку. Вы увидите одно из самых крас...
Нальчик
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Тур в горы: Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
25000
за всё
Наше путешествие пройдет по горным красотам Кабардино-Балкарии. Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся...
Нальчик

Туры на автомобиле

Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
Из Нальчика к урочищу Джилы-Суу - сердцу Кавказа
5950
за чел.
Провести день среди водопадов, нарзанных источников и панорам Эльбруса
Нальчик
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
Замок Шато Эркен и источники Гедуко - из Нальчика
14900
за чел.
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
Нальчик
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
Из Нальчика - в самобытную Чечню (в группе)
6300
за чел.
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
Нальчик
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Нальчика
Перевал Актопрак, Эльтюбю, Чегемские водопады: экскурсия из Нальчика
4200
за чел.
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
Нальчик
Из Нальчика - на горячие природные источники
Из Нальчика - на горячие природные источники
7900
за всё
Отдохнуть в термальных источниках Аушигер, а по пути узнать интересные факты из истории края
Нальчик
Верхняя Балкария за 1 день: два ущелья, Язык тролля и Голубое озеро (из Нальчика)
Верхняя Балкария за 1 день: два ущелья, Язык тролля и Голубое озеро (из Нальчика)
6000
за чел.
Водопад, карстовое озеро и скальный выступ над Безенгийской стеной - всё в одном маршруте
Нальчик
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
Вся Балкария за 1 день - из Нальчика
5950
за чел.
От Языка Тролля и древних аулов до бирюзовых глубин Голубого озера
Нальчик
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
«Язык тролля» и чашка кофе на высоте 2000 метров
5
1 отзыв
4400
за чел.
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
Нальчик
Где Эльбрус целует облака: из Нальчика к Джилы-Су
Где Эльбрус целует облака: из Нальчика к Джилы-Су
24000
за всё
Увидеть плато Шаджатмаз, скалу Аватары, Долину нарзанов и водопады Кызылкол, Султан, Каракая-Су
Нальчик

Гастрономические туры

Из Нальчика - по невероятному Приэльбрусью через водопады и перевал Актопрак
Из Нальчика - по невероятному Приэльбрусью через водопады и перевал Актопрак
5
1 отзыв
18400
за всё
Тихие перевалы, кофе с горными пейзажами и тепло домашней еды
Нальчик
Из Нальчика - в Шато Эркен
Из Нальчика - в Шато Эркен
5000
за всё
Увидеть частичку средневековой Европы в сердце Кавказа
Нальчик
Лучшие места Северной Осетии из Терскола
Лучшие места Северной Осетии из Терскола
5
3 отзыва
40000
за всё
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
Терскол
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
Прогулка по вечернему Кисловодску: дегустация нарзана и шоу фонтанов
2600
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
Нальчик
Там, где рождается волшебство (18+): экскурсия на винодельню - из Нальчика
Там, где рождается волшебство (18+): экскурсия на винодельню - из Нальчика
3700
за чел.
Побывать на заводе вин, раскрыть секреты производства игристого и попробовать лучшие сорта
Нальчик
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
Черекская теснина, Голубое озеро и Верхняя Балкария
5
40 отзывов
8900
за всё
Посетить захватывающие места высокогорной республики и познакомиться с историей балкарского народа
Нальчик
Четыре великих ущелья Осетии
Четыре великих ущелья Осетии
5
1 отзыв
19200
за всё
Невероятные пейзажи и история - в поездке по Алагирскому, Мамисонскому, Цейскому и Сказскому ущельям
Нальчик
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
Заповедная Кабардино-Балкария и её секреты
5
27 отзывов
15500
за всё
Голубое озеро, Черекская теснина, древний аул, водопад Зеркли, ущелье Уштулу и термальные источники
Нальчик
Романтическая ночь в горах
Романтическая ночь в горах
5
4 отзыва
22500
за всё
Познакомиться с природой Кавказа, поужинать под звёздами и провести ночь в уютном глэмпинге
Нальчик

Последние отзывы об экскурсиях по Кабардино-Балкарии

М
Мастер-класс по приготовлению хычинов
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо большое,детки довольные.Понравилось все:от организации до приготовления 😊Очень вкусно,накормили всех,приготовили много😊
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Верхняя Балкария, древние руины и горные тропы: путешествие в сердце гор
Дата посещения: 21 июн 2026
Мы с подругой в восторге от экскурсовода Жанны! Плюс красивая природа, потрясающие виды и доброжелательные люди!
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
читать дальшеуменьшить

успели максимум, рассказал множество интереснейших историй, показал интереснейшие локации (даже те,которые изначально не планировались,но были по пути, так что везде успели). Остались яркие и приятнейшие впечатления,спасибо!

Вам был полезен этот отзыв?
Е
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Из Нальчика - в Грозный, Шали и Аргун
Дата посещения: 4 мая 2026
Мы брали индивидуальную экскурсию в Грозный с Альбертом. У нас от этой поездки остались только положительные впечатления! Альберт очень хороший
читать дальшеуменьшить

гид! Подробно и интересно рассказывал о всех местах, где мы бывали. Посоветовал грузинский ресторан в Грозном, который нам очень понравился! Рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
А
В сказочную Верхнюю Балкарию с местным жителем (из Нальчика)
Дата посещения: 3 мая 2026
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее позвонил, согласовали все детали
читать дальшеуменьшить

по времени и месту встречи, сама поездка прошла в атмосфере дружеской беседы с обсуждением не только истории-географии, но важных для взаимопонимания особенностей национального менталитета. Тот случай, когда общение обогащает. Ну и конечно - четкая логистика, выверенное время пребывания на каждой локации, помощь с выбором правильных ракурсов для фото. Не было спешки и беготни, все четко, вдумчиво и последовательно. Рекомендую данного гида - все увидите, услышите и проникнитесь духом уникальной во многом Кабардино-Балкарии!

Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее+1
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее
Вам был полезен этот отзыв?
В
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
Дата посещения: 15 апр 2026
Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
читать дальшеуменьшить

в общении и может поддержать любую тему разговора, настоящая душа компании.Также благодаря нему мы узнали много интересных фактов о Нальчике и Республике в целом.
Это было познавательно, красиво и во многом даже захватывающе. Все локации интересные и живописные! Мы обязательно вернемся в КБР и теперь точно знаем, к какому гиду обращаться)

Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Из Нальчика к главному пику Европы - Эльбрусу. Поездка в мини-группе
Дата посещения: 29 апр 2026
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Кабардино-Балкария, которая останется в вашем сердце
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом
Вам был полезен этот отзыв?
О
Кавказский Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии
Дата посещения: 2 апр 2026
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя там в первый раз
читать дальшеуменьшить

были . Если хотите так же - только с этими ребятами! Хотите изменить маршрут – пожалуйста, хотите песни петь по дороге назад, которые вам нравятся – ещё и подпоют от Души! А экскурсия просто волшебство, ты забываешь, что с тобой гид! Лучший друг, который душевно тебя встретил! И как они любят свою Республику, позавидовать можно, с такой теплотой, любовью и почтением к истории преподносят все это… А фото ракурсы и лучшие локации - магия просто! И всю дорогу забота) Спасибо от Души ❤️ С Вами в кругосветное путешествие - запросто!!! Ждём новой встречи! Любовь навсегда!

Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя
Вам был полезен этот отзыв?