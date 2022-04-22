Экскурсии в городах Республики Кабардино-Балкарии
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Кабардино-Балкарии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
2800
₽
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
9500
₽
за всё
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
5
1 отзыв
4200
₽
за всё
Приглашаем вас побывать в одном из самых красивых мест Кабардино-Балкарии - Черекской теснине
5
1 отзыв
14500
₽
за всё
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
4
2 отзыва
7400
₽
за всё
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище
16000
₽
за всё
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
12800
₽
за всё
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа
Групповые экскурсии
5
9 отзывов
1000
₽
за чел.
Даже если у вас нет опыта в альпинизме, предгорья Эльбруса доступны для каждого! Мы с вами проедем по самому большому
4000
₽
за чел.
Мы отправимся в прекрасную страну башен и легенд - горную Ингушетию
5
2 отзыва
2200
₽
за чел.
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
3500
₽
за чел.
Кто не видел Сулакского каньона - тот не был в Дагестане
5
2 отзыва
7900
₽
за чел.
Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен
5
1 отзыв
1350
₽
за чел.
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа
Обзорные по городам
4
4 отзыва
500
₽
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию-знакомство с Нальчиком
4.6
62 отзыва
1150
₽
за чел.
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище
5
5 отзывов
3000
₽
за всё
Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса
4.9
17 отзывов
от
3400
₽
за всё
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Нальчику
5
14 отзывов
от
5400
₽
за всё
Основными природными достопримечательностями Черекского ущелья являются, конечно же, Голубые озера
5
21 отзыв
от
8500
₽
за всё
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
Туры на автомобиле
2800
₽
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
9500
₽
за всё
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
42680
₽
за чел.
Расслабиться в термальных источниках и промчаться на внедорожниках по горным перевалам
5
2 отзыва
7900
₽
за чел.
Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен
3
2 отзыва
13000
₽
за всё
Увидеть озеро Гижгит, прогуляться по Чегемскому ущелью и посетить «Город Мертвых»
5
2 отзыва
4600
₽
за всё
Посетить must-see место Кабардино-Балкарии и послушать старинные сказания края
5
2 отзыва
16000
₽
за всё
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
5
8 отзывов
12000
₽
за всё
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
5
7 отзывов
6750
₽
за всё
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Гастрономические туры
2800
₽
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
Экскурсионные туры на несколько дней
42680
₽
за чел.
Расслабиться в термальных источниках и промчаться на внедорожниках по горным перевалам
Последние отзывы об экскурсиях по Республике Кабардино-Балкарии
- ААнна22 апреля 2022Отзыв на: Путешествие по ПриэльбрусьюМне как человеку, впервые приехавшему на Кавказ и знающему только, что "мне надо на Эльбрус", очень повезло с гидами уже на начальном этапе бронирования поездки. По совету Александра маршрут был изменён на Чегемское ущелье, о чем я ни разу не пожалела. На протяжении всего маршрута красота природы захватывает дух. Со мной ездила гид Анна - очень интересный в общении человек. Она умеет преподнести большое количество информации и об истории, и об особенностях местных народов, и о природе Кавказа интересно и легко, доступно для восприятия. Видно, что ребята любят свою работу и действительно стремятся к тому, чтобы от поездки остались самые лучшие впечатления. Анна, Александр, спасибо. Я рада что моё знакомство с Кабардино-балкарией прошло именно с вами.
- ООльга19 апреля 2022Спасибо Александру за отличный однодневный тур, маршрут которого был разработан с учетом сезона и погодных условий, интересный рассказ о Кабардино-Балкарии и безопасное вождение по горным дорогам на комфортном автомобиле (по моему опыту, это один из главных критериев при выборе туристической фирмы для путешествия в горы). Отдельное спасибо за рекомендации по выбору отеля в Нальчике и культурной программы! Highly recommended!
- ЕЕлена19 апреля 2022Поездка по горным местам республики прошла замечательно. Погода была солнечная, природа оживала после зимы, пейзажи необыкновенные. Советую всем окунуться в это путешествие и получить массу удовольствия. Обед был очень вкусный из национальных блюд. Термальный источник расслабил.
- ЕЕлена14 апреля 2022Безропотно терпел нас с подружкой в течение двух дней, при этом показывая шикарные места с шикарнейшим видом! Большое спасибо за самую увлекательную поездку в нашей жизни. Приедем еще
- ООльга14 апреля 2022Кабардино балкария- волшебная страна и мы в этом убедились благодаря нашему гиду. День прошел насыщенно, программа тура была изменена, исходя из текущей ситуации в горах. После экскурсии осталось только одно желание- как можно быстрее опять приехать сюда)
- ЕЕвгений4 апреля 2022Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом - это тот случай, когда знаешь, что хочется повторить этот удивительный опыт знакомства с восхитительными горами с компании с очень надёжным, приятным, душевным, общительным человеком. А локаций для новых знакомств с этой неповторимой красотой, поверьте хватит на любой вкус и желание. Организация на высшем уровне. Отличная, надёжная машина, продуманный маршрут, очень внимательное отношение и забота. А главное - общение. Азамат ответит на все вопросы, и расскажет столько незабываемых историй, из которых хочется сложить книгу. Эти 9 часов однозначно входят в лучшее время на что можно использовать время этой жизни.
- ИИрина9 марта 2022Спасибо Сергею за интересную экскурсию. За беседой время в дороге пролетело незаметно. Все очень понравилось! Хотим вернуться весной-летом.
- ММария1 марта 2022Хотим выразить благодарность водителю-гиду Сергею за индивидуальный тур. Сергей очень хорошо знает историю города Нальчик и в целом Кабардино-Балкарии, поэтому весь маршрут сопровождался интересными историями о местности, проживающих народах, их образе жизни. Во время поездки пейзажи просто невероятные! Горный хребет за окном менял свои очертания, сделали много красивых фото. Очень понравилось голубое озеро и небольшой трек к башне Абай-Кала. В Верхней Балкарии остановились на обед, Сергей порекомендовал нам национальные блюда, особенно понравились хичины. Обязательно рекомендуем данную экскурсию, чтобы увидеть природу Кабардино-Балкарии. Сергей, от души благодарим и всех Вам благ!
- ДДмитрий14 февраля 2022Отзыв на: Симфония Чегемских водопадовЕздили 12 февраля на Чегемские водопады. Прилетели в Нальчик на выходные специально, чтобы съездить на замерзшие Чегемсике водопады. Наши надежды полностью оправдались. С нами был гид Сергей. Все очень понравилось. Забрали нас от апартаментов из Нальчика, в которых мы останавливались. Поскольку экскурсия была индивидуальная, проблем не было, никого ждать не пришлось. От Нальчика до водопадов примерно 40 км., дорога не утомляет. По пути гид рассказал много интересного. И с погодой очень повезло - день был солнечный. Посетили Малый Чегемсикй водопад и Большие Чегемские водопады. У водопадов в кафе вкусно покушали, попробовали местные блюда. Все очень понравилось, спасибо за экскурсию.
- ООльга19 января 2022Добрый день! Поездка очень замечательная и не забываемая, было все очень круто, советую всем путешествие по Верхней Балкарии! Красота гор, чистый горный воздух, загадочное Черекское ущелье, голубые озера - все это просто сказка и магия!!! В конце путешествия посетили кафе, цены и обслуживание просто удивили, для бюджетника очень даже приемлемы. И самое важное, очень вкусная еда, спасибо поварам!!! С нами был Гид - Сергей, машина комфортная для трех туристов, внимание и отношение к туристам на высшем уровне. Узнали много интересных фактов и легенд. Так же Сергею очень благодарны за профессиональное вождение, обратно с Верхней Балкарии ехали и накрыл плотный туман, а это в горах, потому было страшновато, но Сергей ехал аккуратно и чтобы отвлечь нас, продолжал рассказывать интересные факты про эти места…
- ЕЕлена12 января 2022Азамат- отличный гид: прекрасный водитель, что имеет существеннейшее значение, поскольку все самые красивые места - это сложная и временами опасная дорогая, интересный собеседник, очень приятный и обаятельный человек, а главное - с момента, как вы вступили с ним в контакт, будьте уверены, что он позаботится о всех ваших проблемах и до начала путешествия и во время него, всегда будет на связи, всегда будет готов помочь, сделает вам отличные фотки, покажет самые красивые места. Нас было пятеро и Азамат пригласил второго гида и водителя Мухамеда, который также оставил самое-самое приятное впечатление. Ребята очень приятные, заботливые и интеллигентные. СПАСИБО им огромное!!!! Всем от души рекомендую обращаться к Азамату! Приезжайте не меньше, чем на 4 полных дня, а лучше больше, чтобы Азамат показал вам всю необыкновенную красоту Кабарино-Балкарии! К сожалению, нам не хватило времени и погодных условий (приезжайте лучше летом, конечно, тогда будет вообще космос), поэтому надеюсь, что мы вернемся, и непременно - только в Азамату!
- ООльга9 января 2022Отзыв на: Путешествие по ПриэльбрусьюПутешествовали с гидом Александром. 2 дня замечательных видов, эмоций и позитива. Полная перезагрузка. Александр показал самые красивые места Чегемского ущелья, водопады, Голубые озера, посетили высокогорное село Кабардино-Балкарии, Безенгийское ущелье. Необыкновенно красиво и интересно. Поездка на Язык Тролля незабываема. Пейзажи просто захватывают дух. Фото как из сказки. Такое можно увидеть только с индивидуальным гидом. Александр прекрасный собеседник и, что важно, аккуратный водитель. Огромное спасибо за организацию поездки на парадром и полет на параплане. Полный восторг! Александр, спасибо! С уважением, Ольга и Михаил из Санкт-Петербурга.
- ТТатьяна6 января 2022Отзыв на: Симфония Чегемских водопадовЗимние Чегемские водопады- настоящая сказка. Невероятно красивая природа, очень интересный рассказ от местного жителя и прекрасного водителя-экскурсовода Сергея. Получили огромное удовольствие от экскурсии, колорита и вкусной еды! Однозначно рекомендуем! Была бы возможность, поставили бы 10 звезд!
- ННиколай4 января 2022Интересный красивый маршрут. Спасибо за впечатления, фото, информацию!
- ЮЮлия2 января 2022Замечательная экскурсия, рекомендую обязательно посетить это место. Приезжая на Кавказ всегда ищем экскурсию в какое-то новое место, в Верхней Балкарии были впервые, очень довольны. Особая благодарность водителю-экскурсоводу Сергею.
- ННиколай29 декабря 2021Отзыв на: Джип-тур на плато БермамытБольшое спасибо Азамату за красивый маршрут и прекрасное общение! Очень приятно иметь дело с человеком, любящим и знающим свое дело. Будем рекомендовать друзьям!
- ЮЮлия9 декабря 2021Отзыв на: Джип-тур на плато БермамытПрекрасная поездка, очень приятный водитель. Изменили немного маршрут из-за погодных условий, спасибо что предложили достойную замену. Так как не было варианта перенести на другой день) Очень красивые места, вкусный кофе и отличная поездка. Спасибо!
- ААнна27 ноября 2021Собрались на экскурсию спонтанно и совершенно не пожалели. Это была самая насыщенная,впечатляющая и познавательная поездка. Осталось море впечатлений, которые будут с нами до сдающие поездки. А она обязательно будет! Отдельное и большое спасибо Азамату - лучший гид! Рассказывал интересные факты из истории и своей жизни. Он не подгонял и давал полностью насладится пейзажами гор 🏞 Ещё раз большое Вам спасибо!
- ММария25 ноября 2021Ездили 19.10. Вот нашлось время написать отзыв. Юрий великолепный рассказчик, а нам есть с чем сравнивать и он лучший из тех, что бронировали раньше. Я считаю, что самое важное, когда тебе с гидом просто комфортно по-человечески и это как раз тот случайно, потому что обычно есть какой то дискомфорт с незнакомым человеком, а тут совсем нет! Безусловно 6/5 за Юрия и прекрасные виды Верхней Балкарии.
- ВВероника20 ноября 2021Отличная поездка! Гид очень интересно все рассказывал! В общем было очень интересно и весело! Рекомендую! Обязательно вернёмся и побываем в других местах с этим гидом!