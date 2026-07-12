Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Кабардино-Балкарии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
7900
₽
за всё
Отдохнуть в термальных источниках Аушигер, а по пути узнать интересные факты из истории края
24000
₽
за всё
Увидеть плато Шаджатмаз, скалу Аватары, Долину нарзанов и водопады Кызылкол, Султан, Каракая-Су
5
6 отзывов
23000
₽
за всё
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
6400
₽
за всё
Чегемские водопады, ущелье и виды на Главный Кавказский хребет
17000
₽
за всё
Туда, где встречаются высота и вечность
16200
₽
за всё
Из Нальчика - к замку Жабо-Кала, Языку Тролля, Мохнатому водопаду и Нижнему Голубому озеру
12222
₽
за всё
Поляны Азау и Чегет, ущелья Баксан и Адыр-Су, нарзаны
20000
₽
за всё
Познакомиться с городом, зайти в главную мечеть, погулять по парку и подняться на смотровую площадку
29000
₽
за всё
Атмосферное путешествие на внедорожнике в окружении гор, альпийских лугов и пастбищ
Групповые экскурсии
2200
₽
за чел.
Подняться по канатной дороге к склонам Эльбруса и попробовать нарзан прямо из источника
5950
₽
за чел.
Провести день среди водопадов, нарзанных источников и панорам Эльбруса
14900
₽
за чел.
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
6300
₽
за чел.
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
4200
₽
за чел.
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
6000
₽
за чел.
Водопад, карстовое озеро и скальный выступ над Безенгийской стеной - всё в одном маршруте
5950
₽
за чел.
От Языка Тролля и древних аулов до бирюзовых глубин Голубого озера
5
1 отзыв
4400
₽
за чел.
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
5
2 отзыва
6660
₽
за чел.
Почувствовать атмосферу Кавказа
Обзорные по городам
5
1 отзыв
10000
₽
за всё
Увидеть город-курорт и узнать, как на Кавказе появилась постройка в духе Средневековья
5
1 отзыв
1200
₽
за чел.
Получить объёмное представление о южном городе - его истории, характере и облике
3600
₽
за чел.
Исследовать главные достопримечательности региона (из Нальчика)
15000
₽
за всё
Полюбоваться городом, где в каждом фасаде соединены Европа и Восток
5
2 отзыва
3325
₽
за чел.
Исследовать главные природные и исторические памятники Черекского ущелья с местным гидом
2600
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
5
13 отзывов
4800
₽
за всё
Пешая экскурсия о дружбе, патриотизме, красоте и вечности - в наушниках
5
2 отзыва
12000
₽
за всё
Эта экскурсия — знакомство с одним из самых колоритных городов Кавказа. Самобытный, необычный, с красивой архитектурой, с богатой историей — Владикавк...
5
30 отзывов
7000
₽
за всё
Вы увидите красивый и уютный город Нальчик! Лучший способ познакомиться с ним поближе и не пропустить знаковые достопримечательности — это отправиться...
Билеты
2600
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
Водные прогулки
16200
₽
за всё
Из Нальчика - к замку Жабо-Кала, Языку Тролля, Мохнатому водопаду и Нижнему Голубому озеру
5700
₽
за чел.
Перевалы, водопады и тайны древних аулов
3325
₽
за чел.
Отправляйтесь в сердце Кабардино-Балкарии, чтобы увидеть её главные чудеса: лазурное Карстовое озеро, поражающее чистотой цвета, и величественную Чере...
5100
₽
за чел.
Приглашаем вас отправиться в захватывающий джип-тур по живописным местам Кабардино-Балкарии. В ходе экскурсии вы посетите три удивительных объекта: ве...
7000
₽
за чел.
Откройте для себя великолепие Сулакского каньона. Вас ждет увлекательное путешествие на скоростном катере по изумрудным водам, захватывающие дух смотр...
5
1 отзыв
18000
₽
за всё
Вас ждет красивый и насыщенный маршрут через перевал Актопрак. Путешествие начинается в Баксанском ущелье, далее — озеро Гижгит, спокойное и прозрачно...
5
1 отзыв
1900
₽
за чел.
Приглашаем вас в захватывающее путешествие: мы посетим живописное село Верхняя Балкария и прогуляемся по берегу загадочного Голубого озера. Нас ждут п...
5
1 отзыв
11000
₽
за всё
Небольшое, но яркое путешествие к лазурному озеру Гижгит и в тихое Тызыльское ущелье подарит вам настоящую перезагрузку. Вы увидите одно из самых крас...
25000
₽
за всё
Наше путешествие пройдет по горным красотам Кабардино-Балкарии. Остановимся у изумрудного озера Гижгит, узнаем легенды перевала Актопрак и расслабимся...
Туры на автомобиле
5950
₽
за чел.
Провести день среди водопадов, нарзанных источников и панорам Эльбруса
14900
₽
за чел.
Увидеть современную крепость и отдохнуть в лечебных бассейнах с термальной водой
6300
₽
за чел.
За 1 день посетить в мини-группе 4 республики и увидеть знаменитые мечети
4200
₽
за чел.
Посетить лучшие природные достопримечательности Кабардино-Балкарии за 1 день
7900
₽
за всё
Отдохнуть в термальных источниках Аушигер, а по пути узнать интересные факты из истории края
6000
₽
за чел.
Водопад, карстовое озеро и скальный выступ над Безенгийской стеной - всё в одном маршруте
5950
₽
за чел.
От Языка Тролля и древних аулов до бирюзовых глубин Голубого озера
5
1 отзыв
4400
₽
за чел.
За один день объехать живописные места Кабардино-Балкарии на внедорожнике
24000
₽
за всё
Увидеть плато Шаджатмаз, скалу Аватары, Долину нарзанов и водопады Кызылкол, Султан, Каракая-Су
Гастрономические туры
5
1 отзыв
18400
₽
за всё
Тихие перевалы, кофе с горными пейзажами и тепло домашней еды
5
3 отзыва
40000
₽
за всё
Прикоснуться к истории аланского народа, полюбоваться природой и попробовать блюда местной кухни
2600
₽
за чел.
Погрузитесь в атмосферу элегантного Кисловодска. Наше путешествие включает прогулку по знаменитому Курортному бульвару, дегустацию нарзана в Нарзанной...
3700
₽
за чел.
Побывать на заводе вин, раскрыть секреты производства игристого и попробовать лучшие сорта
5
40 отзывов
8900
₽
за всё
Посетить захватывающие места высокогорной республики и познакомиться с историей балкарского народа
5
1 отзыв
19200
₽
за всё
Невероятные пейзажи и история - в поездке по Алагирскому, Мамисонскому, Цейскому и Сказскому ущельям
5
27 отзывов
15500
₽
за всё
Голубое озеро, Черекская теснина, древний аул, водопад Зеркли, ущелье Уштулу и термальные источники
5
4 отзыва
22500
₽
за всё
Познакомиться с природой Кавказа, поужинать под звёздами и провести ночь в уютном глэмпинге
Последние отзывы об экскурсиях по Кабардино-Балкарии
М
Дата посещения: 11 июл 2026
Спасибо большое,детки довольные.Понравилось все:от организации до приготовления 😊Очень вкусно,накормили всех,приготовили много😊
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Н
Дата посещения: 21 июн 2026
Мы с подругой в восторге от экскурсовода Жанны! Плюс красивая природа, потрясающие виды и доброжелательные люди!
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
Пожелания к будущим туристам - чётко придерживаться графика поездки и не заставлять всю группу ждать 1-2-х любителей покупок сувениров.
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Д
Дата посещения: 13 июн 2026
Большое спасибо за экскурсию! Были 13 июня, проездили и прошли очень много) Супер интересный гид, помог нам скорректировать план, чтобы
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Е
Дата посещения: 31 мая 2026
Были на экскурсии с Альбертом.Самый лучший экскурсовод из тех с кем приходилось встречаться,а мне есть с кем сравнивать. Выбирайте его! Не пожалеете!
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Н
Дата посещения: 4 мая 2026
Мы брали индивидуальную экскурсию в Грозный с Альбертом. У нас от этой поездки остались только положительные впечатления! Альберт очень хороший
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А
Дата посещения: 3 мая 2026
Наша поездка однозначно удалась. Очень благодарен гиду Исламу за индивидуальный подход, коммуникабельность и радушие. Гид заранее позвонил, согласовали все детали
+1
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В
Дата посещения: 15 апр 2026
Большое большое спасибо Исламу за полное погружение в культуру, традиции и красоты Кабардино-Балкарии.
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
С гидом было очень комфортно - Ислам прост
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О
Дата посещения: 29 апр 2026
Экскурсия супер, локации потрясающие, виды завораживающие, гид вообще красавчик! Всё понравилось, всем довольны, рекомендую👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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Д
Дата посещения: 27 апр 2026
Огромное спасибо за интересную и познавательную экскурсию! Посетили Верхнию Балкарию, Язык Троля фантастический вид, с гидом Азаматом. Поездка была легкой и непринужденной, материал подавался очень доступно, очень внимательный гид. Машина комфортабельная, водитель профессионал. Обязательно закажем другие экскурсии у вас!» Диляра
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О
Дата посещения: 2 апр 2026
Это было незабываемо и душевно. Ощущение, что приехал к друзьям, с которыми давно не виделся, хотя там в первый раз
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