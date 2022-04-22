Экскурсии по Республике Кабардино-Балкарии

Экскурсии в городах Республики Кабардино-Балкарии

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Республике Кабардино-Балкарии или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Нальчик

Индивидуальные экскурсии

Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
2800
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
Нальчик
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
9500
за всё
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
Нальчик
Голубые озера и Черекская теснина
Голубые озера и Черекская теснина
5
1 отзыв
4200
за всё
Приглашаем вас побывать в одном из самых красивых мест Кабардино-Балкарии - Черекской теснине
Нальчик
Древний Ирисон: путешествие в загадочную Осетию
Древний Ирисон: путешествие в загадочную Осетию
5
1 отзыв
14500
за всё
Горы и ущелья Осетии - одни из самых живописных на Кавказе, и вы убедитесь в этом на нашей экскурсии
Нальчик
Приэльбрусье - 3 поляны
Приэльбрусье - 3 поляны
4
2 отзыва
7400
за всё
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище
Нальчик
Красоты Горного Домбай
Красоты Горного Домбай
16000
за всё
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
Нальчик
Горная Осетия-Цей и Алагир
Горная Осетия-Цей и Алагир
12800
за всё
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа
Нальчик
Три города Чечни
Три города Чечни
5
1 отзыв
13000
за всё
За последние годы Грозный преобразился
Нальчик
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России
12500
за всё
Нальчик

Групповые экскурсии

Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
7900
за чел.
Нальчик
Северная Осетия, которую никто не видел
Северная Осетия, которую никто не видел
1200
за чел.
Нальчик
Негрозный-город Грозный
Негрозный-город Грозный
4
3 отзыва
1500
за чел.
Нальчик
Эльбрус: путешествие к самой высокой горе Европы
Эльбрус: путешествие к самой высокой горе Европы
5
9 отзывов
1000
за чел.
Даже если у вас нет опыта в альпинизме, предгорья Эльбруса доступны для каждого! Мы с вами проедем по самому большому
Нальчик
В Горную Ингушетию из Нальчика
В Горную Ингушетию из Нальчика
4000
за чел.
Мы отправимся в прекрасную страну башен и легенд - горную Ингушетию
Нальчик
Сказочный Домбай
Сказочный Домбай
5
2 отзыва
2200
за чел.
У нас есть поговорка, в которой говорится: «Кто в Домбае не бывал - тот Кавказа не видал!» Это настоящий музей на лоне
Нальчик
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
Дагестанский Гранд-Каньон - Сулакский
3500
за чел.
Кто не видел Сулакского каньона - тот не был в Дагестане
Нальчик
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
5
2 отзыва
7900
за чел.
Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен
Нальчик
Большая Цейская Подкова
Большая Цейская Подкова
5
1 отзыв
1350
за чел.
На один день мы уедем за пределы Нальчика и отправимся в путешествие по красотам Северного Кавказа
Нальчик

Обзорные по городам

Добро пожаловать в столицу КБР
Добро пожаловать в столицу КБР
4
4 отзыва
500
за чел.
Приглашаем вас на экскурсию-знакомство с Нальчиком
Нальчик
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
4.6
62 отзыва
1150
за чел.
Эльбрус - одно из 7 чудес России, а две его заснеженные вершины - незабываемое зрелище
Нальчик
Величественный город Грозный
Величественный город Грозный
4.2
21 отзыв
1700
за чел.
За последние годы Грозный преобразился
Нальчик
Знакомство с центром Республики
Знакомство с центром Республики
5
5 отзывов
3000
за всё
Гуляя по утопающим в зелени улицам, вы послушаете сказания нартского эпоса
Нальчик
Обзорная экскурсия по Нальчику
Обзорная экскурсия по Нальчику
4.9
17 отзывов
от
3400
за всё
Отправляйтесь на обзорную экскурсию по Нальчику
Нальчик
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
Индивидуальная экскурсия на Голубые озера
5
14 отзывов
от
5400
за всё
Основными природными достопримечательностями Черекского ущелья являются, конечно же, Голубые озера
Нальчик
Приэльбрусье - седьмое чудо России
Приэльбрусье - седьмое чудо России
5
21 отзыв
от
8500
за всё
Эльбрус - самая высокая гора России и Европы
Нальчик

Туры на автомобиле

Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
2800
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
Нальчик
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
Джип-тур в мистическое Тызыльское ущелье
9500
за всё
Отправиться на поиски неизведанного в одно из самых таинственных мест на Кавказе
Нальчик
Яркие краски Кабардино-Балкарии: Нальчик, Приэльбрусье и Черекское ущелье
Яркие краски Кабардино-Балкарии: Нальчик, Приэльбрусье и Черекское ущелье
42680
за чел.
Расслабиться в термальных источниках и промчаться на внедорожниках по горным перевалам
Нальчик
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
5
2 отзыва
7900
за чел.
Подняться к вершинам Северного Кавказа, посетить Чегемкие водопады и увидеть замок Шато-Эркен
Нальчик
Путешествие к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
Путешествие к озеру Гижгит и перевалу Актопрак
3
2 отзыва
13000
за всё
Увидеть озеро Гижгит, прогуляться по Чегемскому ущелью и посетить «Город Мертвых»
Нальчик
Симфония Чегемских водопадов
Симфония Чегемских водопадов
5
2 отзыва
4600
за всё
Посетить must-see место Кабардино-Балкарии и послушать старинные сказания края
Нальчик
Звездная ночь в объятиях Кавказа
Звездная ночь в объятиях Кавказа
5
2 отзыва
16000
за всё
Отправиться на ночёвку в горы, заглянуть в бескрайнее небо и загадать желание на падающую звезду
Нальчик
Джип-тур на «Язык Тролля»
Джип-тур на «Язык Тролля»
5
8 отзывов
12000
за всё
Открыть норвежские пейзажи и кавказский Баден-Баден, Замок людоеда и озеро Церик-Кёль
Нальчик
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
5
7 отзывов
6750
за всё
Посетить самое высокогорное село Кабардино-Балкарии и увидеть каньоны, озера, древние башни
Нальчик

Гастрономические туры

Народные бренды Кабардино-Балкарии
Народные бренды Кабардино-Балкарии
2800
за всё
За самым колоритным, вкусным и особенным в Нальчике - в дружеской компании местного жителя
Нальчик

Экскурсионные туры на несколько дней

Яркие краски Кабардино-Балкарии: Нальчик, Приэльбрусье и Черекское ущелье
Яркие краски Кабардино-Балкарии: Нальчик, Приэльбрусье и Черекское ущелье
42680
за чел.
Расслабиться в термальных источниках и промчаться на внедорожниках по горным перевалам
Нальчик

Последние отзывы об экскурсиях по Республике Кабардино-Балкарии

  • А
    Анна
    22 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью
    Мне как человеку, впервые приехавшему на Кавказ и знающему только, что "мне надо на Эльбрус", очень повезло с гидами уже на начальном этапе бронирования поездки. По совету Александра маршрут был изменён на Чегемское ущелье, о чем я ни разу не пожалела. На протяжении всего маршрута красота природы захватывает дух. Со мной ездила гид Анна - очень интересный в общении человек. Она умеет преподнести большое количество информации и об истории, и об особенностях местных народов, и о природе Кавказа интересно и легко, доступно для восприятия. Видно, что ребята любят свою работу и действительно стремятся к тому, чтобы от поездки остались самые лучшие впечатления. Анна, Александр, спасибо. Я рада что моё знакомство с Кабардино-балкарией прошло именно с вами.
  • О
    Ольга
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Спасибо Александру за отличный однодневный тур, маршрут которого был разработан с учетом сезона и погодных условий, интересный рассказ о Кабардино-Балкарии и безопасное вождение по горным дорогам на комфортном автомобиле (по моему опыту, это один из главных критериев при выборе туристической фирмы для путешествия в горы). Отдельное спасибо за рекомендации по выбору отеля в Нальчике и культурной программы! Highly recommended!
  • Е
    Елена
    19 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Поездка по горным местам республики прошла замечательно. Погода была солнечная, природа оживала после зимы, пейзажи необыкновенные. Советую всем окунуться в это путешествие и получить массу удовольствия. Обед был очень вкусный из национальных блюд. Термальный источник расслабил.
  • Е
    Елена
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»
    Безропотно терпел нас с подружкой в течение двух дней, при этом показывая шикарные места с шикарнейшим видом! Большое спасибо за самую увлекательную поездку в нашей жизни. Приедем еще
  • О
    Ольга
    14 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Кабардино балкария- волшебная страна и мы в этом убедились благодаря нашему гиду. День прошел насыщенно, программа тура была изменена, исходя из текущей ситуации в горах. После экскурсии осталось только одно желание- как можно быстрее опять приехать сюда)
  • Е
    Евгений
    4 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»
    Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом - это тот случай, когда знаешь, что хочется повторить этот удивительный опыт знакомства с восхитительными горами с компании с очень надёжным, приятным, душевным, общительным человеком. А локаций для новых знакомств с этой неповторимой красотой, поверьте хватит на любой вкус и желание. Организация на высшем уровне. Отличная, надёжная машина, продуманный маршрут, очень внимательное отношение и забота. А главное - общение. Азамат ответит на все вопросы, и расскажет столько незабываемых историй, из которых хочется сложить книгу. Эти 9 часов однозначно входят в лучшее время на что можно использовать время этой жизни.
  • И
    Ирина
    9 марта 2022
    5
    Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Спасибо Сергею за интересную экскурсию. За беседой время в дороге пролетело незаметно. Все очень понравилось! Хотим вернуться весной-летом.
  • М
    Мария
    1 марта 2022
    5
    Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Хотим выразить благодарность водителю-гиду Сергею за индивидуальный тур. Сергей очень хорошо знает историю города Нальчик и в целом Кабардино-Балкарии, поэтому весь маршрут сопровождался интересными историями о местности, проживающих народах, их образе жизни. Во время поездки пейзажи просто невероятные! Горный хребет за окном менял свои очертания, сделали много красивых фото. Очень понравилось голубое озеро и небольшой трек к башне Абай-Кала. В Верхней Балкарии остановились на обед, Сергей порекомендовал нам национальные блюда, особенно понравились хичины. Обязательно рекомендуем данную экскурсию, чтобы увидеть природу Кабардино-Балкарии. Сергей, от души благодарим и всех Вам благ!
  • Д
    Дмитрий
    14 февраля 2022
    5
    Отзыв на: Симфония Чегемских водопадов
    Ездили 12 февраля на Чегемские водопады. Прилетели в Нальчик на выходные специально, чтобы съездить на замерзшие Чегемсике водопады. Наши надежды полностью оправдались. С нами был гид Сергей. Все очень понравилось. Забрали нас от апартаментов из Нальчика, в которых мы останавливались. Поскольку экскурсия была индивидуальная, проблем не было, никого ждать не пришлось. От Нальчика до водопадов примерно 40 км., дорога не утомляет. По пути гид рассказал много интересного. И с погодой очень повезло - день был солнечный. Посетили Малый Чегемсикй водопад и Большие Чегемские водопады. У водопадов в кафе вкусно покушали, попробовали местные блюда. Все очень понравилось, спасибо за экскурсию.
  • О
    Ольга
    19 января 2022
    5
    Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Добрый день! Поездка очень замечательная и не забываемая, было все очень круто, советую всем путешествие по Верхней Балкарии! Красота гор, чистый горный воздух, загадочное Черекское ущелье, голубые озера - все это просто сказка и магия!!! В конце путешествия посетили кафе, цены и обслуживание просто удивили, для бюджетника очень даже приемлемы. И самое важное, очень вкусная еда, спасибо поварам!!! С нами был Гид - Сергей, машина комфортная для трех туристов, внимание и отношение к туристам на высшем уровне. Узнали много интересных фактов и легенд. Так же Сергею очень благодарны за профессиональное вождение, обратно с Верхней Балкарии ехали и накрыл плотный туман, а это в горах, потому было страшновато, но Сергей ехал аккуратно и чтобы отвлечь нас, продолжал рассказывать интересные факты про эти места…
  • Е
    Елена
    12 января 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»
    Азамат- отличный гид: прекрасный водитель, что имеет существеннейшее значение, поскольку все самые красивые места - это сложная и временами опасная дорогая, интересный собеседник, очень приятный и обаятельный человек, а главное - с момента, как вы вступили с ним в контакт, будьте уверены, что он позаботится о всех ваших проблемах и до начала путешествия и во время него, всегда будет на связи, всегда будет готов помочь, сделает вам отличные фотки, покажет самые красивые места. Нас было пятеро и Азамат пригласил второго гида и водителя Мухамеда, который также оставил самое-самое приятное впечатление. Ребята очень приятные, заботливые и интеллигентные. СПАСИБО им огромное!!!! Всем от души рекомендую обращаться к Азамату! Приезжайте не меньше, чем на 4 полных дня, а лучше больше, чтобы Азамат показал вам всю необыкновенную красоту Кабарино-Балкарии! К сожалению, нам не хватило времени и погодных условий (приезжайте лучше летом, конечно, тогда будет вообще космос), поэтому надеюсь, что мы вернемся, и непременно - только в Азамату!
  • О
    Ольга
    9 января 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью
    Путешествовали с гидом Александром. 2 дня замечательных видов, эмоций и позитива. Полная перезагрузка. Александр показал самые красивые места Чегемского ущелья, водопады, Голубые озера, посетили высокогорное село Кабардино-Балкарии, Безенгийское ущелье. Необыкновенно красиво и интересно. Поездка на Язык Тролля незабываема. Пейзажи просто захватывают дух. Фото как из сказки. Такое можно увидеть только с индивидуальным гидом. Александр прекрасный собеседник и, что важно, аккуратный водитель. Огромное спасибо за организацию поездки на парадром и полет на параплане. Полный восторг! Александр, спасибо! С уважением, Ольга и Михаил из Санкт-Петербурга.
  • Т
    Татьяна
    6 января 2022
    5
    Отзыв на: Симфония Чегемских водопадов
    Зимние Чегемские водопады- настоящая сказка. Невероятно красивая природа, очень интересный рассказ от местного жителя и прекрасного водителя-экскурсовода Сергея. Получили огромное удовольствие от экскурсии, колорита и вкусной еды! Однозначно рекомендуем! Была бы возможность, поставили бы 10 звезд!
  • Н
    Николай
    4 января 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии
    Интересный красивый маршрут. Спасибо за впечатления, фото, информацию!
  • Ю
    Юлия
    2 января 2022
    5
    Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Замечательная экскурсия, рекомендую обязательно посетить это место. Приезжая на Кавказ всегда ищем экскурсию в какое-то новое место, в Верхней Балкарии были впервые, очень довольны. Особая благодарность водителю-экскурсоводу Сергею.
  • Н
    Николай
    29 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Джип-тур на плато Бермамыт
    Большое спасибо Азамату за красивый маршрут и прекрасное общение! Очень приятно иметь дело с человеком, любящим и знающим свое дело. Будем рекомендовать друзьям!
  • Ю
    Юлия
    9 декабря 2021
    5
    Отзыв на: Джип-тур на плато Бермамыт
    Прекрасная поездка, очень приятный водитель. Изменили немного маршрут из-за погодных условий, спасибо что предложили достойную замену. Так как не было варианта перенести на другой день) Очень красивые места, вкусный кофе и отличная поездка. Спасибо!
  • А
    Анна
    27 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»
    Собрались на экскурсию спонтанно и совершенно не пожалели. Это была самая насыщенная,впечатляющая и познавательная поездка. Осталось море впечатлений, которые будут с нами до сдающие поездки. А она обязательно будет! Отдельное и большое спасибо Азамату - лучший гид! Рассказывал интересные факты из истории и своей жизни. Он не подгонял и давал полностью насладится пейзажами гор 🏞 Ещё раз большое Вам спасибо!
  • М
    Мария
    25 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию
    Ездили 19.10. Вот нашлось время написать отзыв. Юрий великолепный рассказчик, а нам есть с чем сравнивать и он лучший из тех, что бронировали раньше. Я считаю, что самое важное, когда тебе с гидом просто комфортно по-человечески и это как раз тот случайно, потому что обычно есть какой то дискомфорт с незнакомым человеком, а тут совсем нет! Безусловно 6/5 за Юрия и прекрасные виды Верхней Балкарии.
  • В
    Вероника
    20 ноября 2021
    5
    Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля»
    Отличная поездка! Гид очень интересно все рассказывал! В общем было очень интересно и весело! Рекомендую! Обязательно вернёмся и побываем в других местах с этим гидом!
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