А Анна 5 Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью Мне как человеку, впервые приехавшему на Кавказ и знающему только, что "мне надо на Эльбрус", очень повезло с гидами уже на начальном этапе бронирования поездки. По совету Александра маршрут был изменён на Чегемское ущелье, о чем я ни разу не пожалела. На протяжении всего маршрута красота природы захватывает дух. Со мной ездила гид Анна - очень интересный в общении человек. Она умеет преподнести большое количество информации и об истории, и об особенностях местных народов, и о природе Кавказа интересно и легко, доступно для восприятия. Видно, что ребята любят свою работу и действительно стремятся к тому, чтобы от поездки остались самые лучшие впечатления. Анна, Александр, спасибо. Я рада что моё знакомство с Кабардино-балкарией прошло именно с вами.

О Ольга 5 Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии Спасибо Александру за отличный однодневный тур, маршрут которого был разработан с учетом сезона и погодных условий, интересный рассказ о Кабардино-Балкарии и безопасное вождение по горным дорогам на комфортном автомобиле (по моему опыту, это один из главных критериев при выборе туристической фирмы для путешествия в горы). Отдельное спасибо за рекомендации по выбору отеля в Нальчике и культурной программы! Highly recommended!

Е Елена 5 Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии Поездка по горным местам республики прошла замечательно. Погода была солнечная, природа оживала после зимы, пейзажи необыкновенные. Советую всем окунуться в это путешествие и получить массу удовольствия. Обед был очень вкусный из национальных блюд. Термальный источник расслабил.

Е Елена 5 Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля» Безропотно терпел нас с подружкой в течение двух дней, при этом показывая шикарные места с шикарнейшим видом! Большое спасибо за самую увлекательную поездку в нашей жизни. Приедем еще

О Ольга 5 Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии Кабардино балкария- волшебная страна и мы в этом убедились благодаря нашему гиду. День прошел насыщенно, программа тура была изменена, исходя из текущей ситуации в горах. После экскурсии осталось только одно желание- как можно быстрее опять приехать сюда)

Е Евгений 5 Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля» Для меня высшая оценка любого события - это желание вернуться вновь… Так вот, экскурсия с Азаматом - это тот случай, когда знаешь, что хочется повторить этот удивительный опыт знакомства с восхитительными горами с компании с очень надёжным, приятным, душевным, общительным человеком. А локаций для новых знакомств с этой неповторимой красотой, поверьте хватит на любой вкус и желание. Организация на высшем уровне. Отличная, надёжная машина, продуманный маршрут, очень внимательное отношение и забота. А главное - общение. Азамат ответит на все вопросы, и расскажет столько незабываемых историй, из которых хочется сложить книгу. Эти 9 часов однозначно входят в лучшее время на что можно использовать время этой жизни.

И Ирина 5 Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Спасибо Сергею за интересную экскурсию. За беседой время в дороге пролетело незаметно. Все очень понравилось! Хотим вернуться весной-летом.

М Мария 5 Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Хотим выразить благодарность водителю-гиду Сергею за индивидуальный тур. Сергей очень хорошо знает историю города Нальчик и в целом Кабардино-Балкарии, поэтому весь маршрут сопровождался интересными историями о местности, проживающих народах, их образе жизни. Во время поездки пейзажи просто невероятные! Горный хребет за окном менял свои очертания, сделали много красивых фото. Очень понравилось голубое озеро и небольшой трек к башне Абай-Кала. В Верхней Балкарии остановились на обед, Сергей порекомендовал нам национальные блюда, особенно понравились хичины. Обязательно рекомендуем данную экскурсию, чтобы увидеть природу Кабардино-Балкарии. Сергей, от души благодарим и всех Вам благ!

Д Дмитрий 5 Отзыв на: Симфония Чегемских водопадов Ездили 12 февраля на Чегемские водопады. Прилетели в Нальчик на выходные специально, чтобы съездить на замерзшие Чегемсике водопады. Наши надежды полностью оправдались. С нами был гид Сергей. Все очень понравилось. Забрали нас от апартаментов из Нальчика, в которых мы останавливались. Поскольку экскурсия была индивидуальная, проблем не было, никого ждать не пришлось. От Нальчика до водопадов примерно 40 км., дорога не утомляет. По пути гид рассказал много интересного. И с погодой очень повезло - день был солнечный. Посетили Малый Чегемсикй водопад и Большие Чегемские водопады. У водопадов в кафе вкусно покушали, попробовали местные блюда. Все очень понравилось, спасибо за экскурсию.

О Ольга 5 Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Добрый день! Поездка очень замечательная и не забываемая, было все очень круто, советую всем путешествие по Верхней Балкарии! Красота гор, чистый горный воздух, загадочное Черекское ущелье, голубые озера - все это просто сказка и магия!!! В конце путешествия посетили кафе, цены и обслуживание просто удивили, для бюджетника очень даже приемлемы. И самое важное, очень вкусная еда, спасибо поварам!!! С нами был Гид - Сергей, машина комфортная для трех туристов, внимание и отношение к туристам на высшем уровне. Узнали много интересных фактов и легенд. Так же Сергею очень благодарны за профессиональное вождение, обратно с Верхней Балкарии ехали и накрыл плотный туман, а это в горах, потому было страшновато, но Сергей ехал аккуратно и чтобы отвлечь нас, продолжал рассказывать интересные факты про эти места…

Е Елена 5 Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля» Азамат- отличный гид: прекрасный водитель, что имеет существеннейшее значение, поскольку все самые красивые места - это сложная и временами опасная дорогая, интересный собеседник, очень приятный и обаятельный человек, а главное - с момента, как вы вступили с ним в контакт, будьте уверены, что он позаботится о всех ваших проблемах и до начала путешествия и во время него, всегда будет на связи, всегда будет готов помочь, сделает вам отличные фотки, покажет самые красивые места. Нас было пятеро и Азамат пригласил второго гида и водителя Мухамеда, который также оставил самое-самое приятное впечатление. Ребята очень приятные, заботливые и интеллигентные. СПАСИБО им огромное!!!! Всем от души рекомендую обращаться к Азамату! Приезжайте не меньше, чем на 4 полных дня, а лучше больше, чтобы Азамат показал вам всю необыкновенную красоту Кабарино-Балкарии! К сожалению, нам не хватило времени и погодных условий (приезжайте лучше летом, конечно, тогда будет вообще космос), поэтому надеюсь, что мы вернемся, и непременно - только в Азамату!

О Ольга 5 Отзыв на: Путешествие по Приэльбрусью Путешествовали с гидом Александром. 2 дня замечательных видов, эмоций и позитива. Полная перезагрузка. Александр показал самые красивые места Чегемского ущелья, водопады, Голубые озера, посетили высокогорное село Кабардино-Балкарии, Безенгийское ущелье. Необыкновенно красиво и интересно. Поездка на Язык Тролля незабываема. Пейзажи просто захватывают дух. Фото как из сказки. Такое можно увидеть только с индивидуальным гидом. Александр прекрасный собеседник и, что важно, аккуратный водитель. Огромное спасибо за организацию поездки на парадром и полет на параплане. Полный восторг! Александр, спасибо! С уважением, Ольга и Михаил из Санкт-Петербурга.

Т Татьяна 5 Отзыв на: Симфония Чегемских водопадов Зимние Чегемские водопады- настоящая сказка. Невероятно красивая природа, очень интересный рассказ от местного жителя и прекрасного водителя-экскурсовода Сергея. Получили огромное удовольствие от экскурсии, колорита и вкусной еды! Однозначно рекомендуем! Была бы возможность, поставили бы 10 звезд!

Н Николай 5 Отзыв на: Джип-тур по самым живописным местам Кабардино-Балкарии Интересный красивый маршрут. Спасибо за впечатления, фото, информацию!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Замечательная экскурсия, рекомендую обязательно посетить это место. Приезжая на Кавказ всегда ищем экскурсию в какое-то новое место, в Верхней Балкарии были впервые, очень довольны. Особая благодарность водителю-экскурсоводу Сергею.

Н Николай 5 Отзыв на: Джип-тур на плато Бермамыт Большое спасибо Азамату за красивый маршрут и прекрасное общение! Очень приятно иметь дело с человеком, любящим и знающим свое дело. Будем рекомендовать друзьям!

Ю Юлия 5 Отзыв на: Джип-тур на плато Бермамыт Прекрасная поездка, очень приятный водитель. Изменили немного маршрут из-за погодных условий, спасибо что предложили достойную замену. Так как не было варианта перенести на другой день) Очень красивые места, вкусный кофе и отличная поездка. Спасибо!

А Анна 5 Отзыв на: Джип-тур на «Язык Тролля» Собрались на экскурсию спонтанно и совершенно не пожалели. Это была самая насыщенная,впечатляющая и познавательная поездка. Осталось море впечатлений, которые будут с нами до сдающие поездки. А она обязательно будет! Отдельное и большое спасибо Азамату - лучший гид! Рассказывал интересные факты из истории и своей жизни. Он не подгонял и давал полностью насладится пейзажами гор 🏞 Ещё раз большое Вам спасибо!

М Мария 5 Отзыв на: Из Нальчика - в Верхнюю Балкарию Ездили 19.10. Вот нашлось время написать отзыв. Юрий великолепный рассказчик, а нам есть с чем сравнивать и он лучший из тех, что бронировали раньше. Я считаю, что самое важное, когда тебе с гидом просто комфортно по-человечески и это как раз тот случайно, потому что обычно есть какой то дискомфорт с незнакомым человеком, а тут совсем нет! Безусловно 6/5 за Юрия и прекрасные виды Верхней Балкарии.