Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Рязани на транспорте
Узнайте о Рязани больше, посетив ключевые достопримечательности города на комфортабельном транспорте. Погрузитесь в атмосферу древнего княжества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена9 апреля 2025Экскурмовод у нас была Ольга. Прекрасный профессионал, очень любящий и знающий историю города. К сожалению подвела погода. Но мы обязательно вернемся в Рязань. Впечатления самые приятные. Спасибо большое.
- ННадежда6 января 20254 января, были на Обзорной экскурсии по Рязани с экскурсоводом Ольгой! Все очень понравилось! Ольга, настоящий профессионал, знающий и любящий историю своего города. И с удовольствием, и не без юмора делится ею с туристами. Большое спасибо!
- ООльга7 марта 2024Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
- LLiliumwhite1313 июня 2023Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей дальней авиации»
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