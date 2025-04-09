Музей истории молодежного движения – экскурсии в Рязани

Найдено 3 экскурсии в категории «Музей истории молодежного движения» в Рязани, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
На машине
5 часов
16 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия по Рязани
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
7900 ₽ за экскурсию
Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
2 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Экскурсия по Рязани на транспорте
Узнайте о Рязани больше, посетив ключевые достопримечательности города на комфортабельном транспорте. Погрузитесь в атмосферу древнего княжества
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
20 апр в 09:00
5000 ₽ за экскурсию
Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
Пешая
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 1 чел.
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
5000 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    9 апреля 2025
    Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
    Экскурмовод у нас была Ольга. Прекрасный профессионал, очень любящий и знающий историю города. К сожалению подвела погода. Но мы обязательно вернемся в Рязань. Впечатления самые приятные. Спасибо большое.
  • Н
    Надежда
    6 января 2025
    Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
    4 января, были на Обзорной экскурсии по Рязани с экскурсоводом Ольгой! Все очень понравилось! Ольга, настоящий профессионал, знающий и любящий историю своего города. И с удовольствием, и не без юмора делится ею с туристами. Большое спасибо!
  • О
    Ольга
    7 марта 2024
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Самый лучший Гид Рязани-Людмила Сергеевна! Рекомендую с уверенностью! 25 февраля 2024 года, находясь в санатории "Старица", мне были организованы две
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    экскурсии, а моим экскурсоводом была удивительный, замечательный, добрый, внимательный Гид - Людмила Сергеевна. Её профессионализм достоин уважения без всяких сомнений! В доступной увлекательной форме экскурсовод удерживала моё внимание на протяжении всего времени. Плотность и объем информации, радушие и улыбка, заставляли ловить каждое слово, затаив дыхание. Людмила Сергеевна встретила меня, как родного человека. И начала удивлять! Радушие и улыбка Людмилы остается в моей памяти навсегда. Я была поражена столь глубокими знаниями, активностью и позитивом, исходящих от сердца. И она не только светила своими знаниями, но и зарядила атмосферой добра, радостью в глазах, а так же правильным образом жизни. Материала было столько, что ещё долго буду переваривать. Искренне благодарна ей за внимание, понимание, за неизгладимое впечатление! Ко мне подстроились случайные слушатели, потому как их тоже увлекло. История, даты, имена и цитаты сыпались на нас," как из рога изобилия". Для себя вынесла столько интересного об этом прекрасном городе Рязань и его окрестностях. Познакомилась с удивительной историей рязанского края. Узнала о самых интересных страницах его прошлой и нынешней жизни. С Людмилой Сергеевной посчастливилось побывать и насладиться чудесными местами. Это незабываемо! Благодать! Сердечно благодарю Людмилу

  • L
    Liliumwhite13
    13 июня 2023
    Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
    Отличный экскурсовод Сергей! Не заметили вообще, как прошло время. Брали экскурсию на машине гида, все комфортно. Гид отвечал на все вопросы, был очень вежливым и дружелюбным! Однозначно рекомендую и приедем ещё!)

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музей истории молодежного движения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
  2. Обзорная экскурсия по Рязани на транспорте туристов
  3. Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в апреле:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Церковь Спаса-на-Яру
  6. Кремль
  7. Соборная площадь
  8. Спасо-Преображенский монастырь
  9. Солотча
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в апреле 2025
Сейчас в Рязани в категории "Музей истории молодежного движения" можно забронировать 3 экскурсии от 5000 до 7900. Туристы уже оставили гидам 29 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте экскурсию в Рязани на 2025 год по теме «Музей истории молодежного движения», 29 ⭐ отзывов, цены от 5000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь