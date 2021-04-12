Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Внутренняя жизнь Московской духовной академии

Посетить главное учебное заведение Русской православной церкви в компании его выпускника

5
1 отзыв
Алексей
Алексей – Гид из Сергиева Посада
«Представьте три в одном: университет, монастырь и Суворовское училище», — говорят о нашей академии.

Вы узнаете, чем она отличается от других семинарий, какие послушания несут семинаристы и как становятся священниками.

Оцените ее архитектурный ансамбль, посетите главные корпуса и побываете в Церковно-археологическом кабинете.
Задать вопросОбычно отвечает за 19 мин.
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии

Что вас ожидает

Московская духовная академия изнутри
Вы увидите знаковые места академии: трапезные, фойе актового зала, учебный этаж с фотографиями выпускников и библиотечный корпус с потрясающим читальным залом. А также корпус Царские чертоги конца XVII века и Покровский академический храм. Посетите музей 🖼, занимающий самые красивые 🤩 помещения во всей Лавре, и рассмотрите лепнину 1750-х годов. Я раскрою, при каких обстоятельствах здесь бывали Петр I, Екатерина II и другие императоры.

«Академия: молодость, интеллект и духовность»
Я расскажу о причинах слияния Московской духовной академии и Славяно-греко-латинской, о ее взаимоотношениях с Лаврой и о развитии архитектурного ансамбля. Кроме того, поделюсь инсайдерской информацией выпускника о распорядке дня, питании, поступлении, распределении после учебы и самых сложных предметах. Раскрою, как попасть на службы в академии, какие черты характера отличают семинаристов, можно ли им жениться и как выглядит неформальная сторона жизни здесь.

Организационные детали

  • Входные билеты 🎫 в музей 🖼 академии не включены в стоимость — 1000 рублей с группы 1-6 человек, 250 рублей за каждого дополнительного участника
  • Содержание экскурсии 🧭 больше соответствует интересам и жизненному опыту взрослых, но я могу адаптировать рассказ для детей
Начало и место завершения
🚩 у Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии
Внутренняя жизнь Московской духовной академии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Алексей
Алексей
Меня зовут Алексей. Я выпускник аспирантуры Московской духовной академии. Очень люблю богословие, историю и путешествия. Надеюсь на скорую встречу!
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1 реальный отзыв

12 апр 2021
Это приятное потрясение! Внутренняя жизнь Академии предстала в совершенно неожиданном ракурсе. Как поступают в Академию, кто поступает, какие факультеты есть в Академии, какие предметы изучают, как налажен быт семинаристов, что им можно делать, а что нельзя? На эти и другие вопросы мы получили ответы «из первых уст». И всё это увидели своими глазами: великолепный музей, библиотеку, другие знаковые места Академии. Интересно было наблюдать, в каких условиях живут и учатся семинаристы, как общаются между собой и с преподавателями. Объем полученной информации огромен. Столько открытий для нас не было ни на одной экскурсии. Личность экскурсовода – это отдельная тема. Умный, любознательный, харизматичный, интересный рассказчик с великолепным чувством юмора. И, самое удивительное, – глубоко верующий и очень светский человек одновременно! Наверно поэтому об Академии, Лавре и о Вере он рассказывал простым и понятным языком. Думаем, эта экскурсия будет очень интересна не только глубоко верующим людям, но и тем, кто просто уважает нашу веру, кто не так глубоко погружен в предмет. Благодаря экскурсии мы расширили горизонты знаний в этом вопросе, а кое-что открыли для себя заново. Спасибо Алексею за незабываемую экскурсию! Спасибо Академии, что позволили заглянуть в этот незнакомый и интересный мир!

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Алексей проводит ещё 5 экскурсий

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