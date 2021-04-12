Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сергиева Посада

Что вас ожидает

Московская духовная академия изнутри

Вы увидите знаковые места академии: трапезные, фойе актового зала, учебный этаж с фотографиями выпускников и библиотечный корпус с потрясающим читальным залом. А также корпус Царские чертоги конца XVII века и Покровский академический храм. Посетите музей 🖼, занимающий самые красивые 🤩 помещения во всей Лавре, и рассмотрите лепнину 1750-х годов. Я раскрою, при каких обстоятельствах здесь бывали Петр I, Екатерина II и другие императоры.

«Академия: молодость, интеллект и духовность»

Я расскажу о причинах слияния Московской духовной академии и Славяно-греко-латинской, о ее взаимоотношениях с Лаврой и о развитии архитектурного ансамбля. Кроме того, поделюсь инсайдерской информацией выпускника о распорядке дня, питании, поступлении, распределении после учебы и самых сложных предметах. Раскрою, как попасть на службы в академии, какие черты характера отличают семинаристов, можно ли им жениться и как выглядит неформальная сторона жизни здесь.

Организационные детали