Чем дома скучать, лучше с нами гулять! Отправляемся в чарующую зимнюю Карелию, чтобы побыть вдали от цивилизации, насладиться единением с природой и узнать интересные истории края тысячи озёр.



Мы заедем в гости к хаски и пони, побываем в финском доме, которому уже 100 лет, послушаем громкий голос водопадов.



И, конечно, погуляем по самой известной достопримечательности — горному парку «Рускеала», чей Мраморный каньон подсвечивается разноцветными огнями — перенесёмся в сказку! *Возможно участие с детьми от 6 лет.