Прокатиться верхом, познакомиться с городом Сортавала и погулять в «Долине водопадов»
Чем дома скучать, лучше с нами гулять! Отправляемся в чарующую зимнюю Карелию, чтобы побыть вдали от цивилизации, насладиться единением с природой и узнать интересные истории края тысячи озёр.
Мы заедем в гости к хаски и пони, побываем в финском доме, которому уже 100 лет, послушаем громкий голос водопадов.
И, конечно, погуляем по самой известной достопримечательности — горному парку «Рускеала», чей Мраморный каньон подсвечивается разноцветными огнями — перенесёмся в сказку! *Возможно участие с детьми от 6 лет.
Мы заедем в гости к хаски и пони, побываем в финском доме, которому уже 100 лет, послушаем громкий голос водопадов.
И, конечно, погуляем по самой известной достопримечательности — горному парку «Рускеала», чей Мраморный каньон подсвечивается разноцветными огнями — перенесёмся в сказку! *Возможно участие с детьми от 6 лет.
Ближайшие даты:
10
дек
дек
24
дек
дек
2
янв
янв
3
янв
янв
4
янв
янв
5
янв
янв
6
янв
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 6 лет.
Рекомендуем одеваться тепло, согласно погоде, иметь нескользкую, удобную, спортивную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Санкт-Петербург, 09:30, станция метро «Озерки» (Выборгское ш. , 3)Завершение: Санкт-Петербург, 22:30, станция метро «Озерки»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 дня
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваша команда гидов в Сортавале
Провели 910 экскурсий для 1269 туристов
Вас приветствует команда петербургских авторов-экскурсоводов. Мы любим показывать то, что интересно самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и интереснейшие истории. Благо, вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты, где сами события настолько значительны, что не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.Задать вопрос
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