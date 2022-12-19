Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»

Прокатиться верхом, познакомиться с городом Сортавала и погулять в «Долине водопадов»

Чем дома скучать, лучше с нами гулять! Отправляемся в чарующую зимнюю Карелию, чтобы побыть вдали от цивилизации, насладиться единением с природой и узнать интересные истории края тысячи озёр.

Мы заедем в гости к хаски и пони, побываем в финском доме, которому уже 100 лет, послушаем громкий голос водопадов.

И, конечно, погуляем по самой известной достопримечательности — горному парку «Рускеала», чей Мраморный каньон подсвечивается разноцветными огнями — перенесёмся в сказку! *Возможно участие с детьми от 6 лет.
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Нескучные выходные: от Петербурга до «Рускеалы»
Ближайшие даты:
10
дек
24
дек
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 6 лет.
Рекомендуем одеваться тепло, согласно погоде, иметь нескользкую, удобную, спортивную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, 09:30, станция метро «Озерки» (Выборгское ш. , 3)
Завершение: Санкт-Петербург, 22:30, станция метро «Озерки»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1 дня
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Сортавалы

🚌На автобусе🧒Можно с детьми🧳Многодневные турыНовые🍀Природа и пейзажи💧Водопады

Похожие туры в Сортавале

Сортавала - самый финский город России
2.5 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Татьяна
Татьяна
5
153 отзыва
Очень популярно сейчас
Сортавала - самый финский город России
Прикоснуться к истории города, сменившего три имени, и насладиться природой Северного Приладожья
в Сортавала, на Пристани
19 дек
20 дек
21 дек
22 дек
от 2 700 за всё до 3 чел.
Сортавала - город трех государств
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 8 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
24 отзыва
Сортавала - город трех государств
Познакомиться с удивительной историей и архитектурой столицы Приладожья
на площади Вяйнемяйнена
Сегодня
Завтра
21 ноя
22 ноя
3 500 за всё до 8 чел.
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии Оксана
Оксана
Нет отзывов
Горный парк Рускеала и Долина водопадов из Сортавалы
Мраморный каньон, водопады Ахинкоски и другие живописные места Карелии на авто-пешеходной экскурсии
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
8 400 за всё до 4 чел.
Северное сафари к древним водопадам из Сортавала
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 15 чел.
Организатор экскурсии СканТур
СканТур
4
8 отзывов
Северное сафари к древним водопадам из Сортавала
Карелия - уникальный уголок в России
Ваш отель
Сегодня
Завтра
21 ноя
24 ноя
от 2 700 за 1 человека
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
Организатор экскурсии WeGoTrip
WeGoTrip
2.5
2 отзыва
Сортавала: аудиоэксурсия об истории в архитектуре
Приглашаем вас совершить пешеходную экскурсию по историческому центру города Сортавала
ул. 2-я Пристанская, 4
790 за 1 человека
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
1 день
🚗 На машине
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
Нет отзывов
Два дня в Карелии: Валаам, «Рускеала» и поездка на ретропоезде
Познакомиться с главными достопримечательностями, прокатиться на паровозе и погулять в экопарках
Санкт-Петербург (Финляндский вокзал) , 07:45
24 ноя
26 ноя
4 янв
19 750 за 1 человека
Сортавала - с карелкой
2 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Светлана
Светлана
5
56 отзывов
Сортавала - с карелкой
Открыть яркую историю города, в которой переплелись русское, шведское, финское и карельское прошлое
на пристани Сортавала или в другом удобном вам мес...
Сегодня
Завтра
21 ноя
23 ноя
от 2 600 за всё до 4 чел.
Выходные в Приладожье
3 дня
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Большая Страна
Большая Страна
5
3 отзыва
Выходные в Приладожье
В программе данного тура по Карелии: Сортавала - Ладожские шхеры* (за доп. плату) - Бастион - Рускеала
Россия, Республика Карелия, Сортавала
1 мар
1 апр
от 20 900 за 1 человека
Метеор на Валаам из Сортавала
7 часов
🚀 На метеоре
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Sputnik
Sputnik
5
1 отзыв
Метеор на Валаам из Сортавала
Валаам - это остров чудес. Он входит в состав большого архипелага в Ладожском озере
Сортавала, ул. Ленина, д. 3
5 100 за 1 человека
Рускеала и водопады Южной Карелии
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Ярослав
Ярослав
4.8
35 отзывов
Очень популярно сейчас
Рускеала и водопады Южной Карелии
Посетить природные символы региона и увидеть больше, чем на стандартной экскурсии в горный парк
на Ж/Д вокзале Сортавала
21 ноя
22 ноя
23 ноя
24 ноя
от 16 000 за всё до 4 чел.
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
1 день
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 50 чел.
Организатор экскурсии Роман
Роман
Нет отзывов
Край драгоценностей: Рускеала и Сортавала
Побывать на Мраморном каньоне, расслабиться в пещере из шунгита и насладиться финской архитектурой
Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, м. "Площад...
23 ноя
26 ноя
30 ноя
3 дек
6 750 за 1 человека
Горный парк Рускеала и водопады
8 часов
🚌 На автобусе
Индивидуальная
до 4 чел.
Организатор экскурсии YAROTUR
YAROTUR
5
2 отзыва
Горный парк Рускеала и водопады
За один день вы увидите главные визитные карточки Южной Карелии
на Ж/Д вокзале г. Сортавала
14 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Сортавале. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Сортавале
Заказать
Можно выбрать дату до оплаты
ХОРОШО
🧭
ТАМ