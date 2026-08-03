Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ставропольском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
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Индивидуальные экскурсии
6299
₽
за всё
Провести вечер на высоте 2150 метров с видами на Главный Кавказский хребет
21500
₽
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
от
12900
₽
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
5800
₽
за чел.
Неспешное путешествие по Северной Осетии, где впечатления рождаются не по расписанию, а в моменте
14100
₽
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
14100
₽
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
18000
₽
за всё
Попробовать целебный нарзан и полюбоваться вершинами
6900
₽
за всё
Погружение в утончённое времяпрепровождение светского общества 19 века
15000
₽
за всё
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Групповые экскурсии
2700
₽
за чел.
Исследовать главные достопримечательности курорта на Александровских водах
7000
₽
за чел.
С аттестованным горным гидом
7000
₽
за чел.
Оздоровительная прогулка по экотропе с чаепитием, видами на Бештау и окрестности Железноводска
4200
₽
за чел.
Ощутить энергию воды, раздвигающей скалы - из Минеральных Вод
4250
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
4250
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
4250
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
4875
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Обзорные по городам
2700
₽
за чел.
Исследовать главные достопримечательности курорта на Александровских водах
2000
₽
за чел.
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям курорта
17000
₽
за всё
Посетить три города-курорта за один день
20000
₽
за всё
Увидеть главные курорты региона за один день
5
2 отзыва
2200
₽
за чел.
Увидеть в городе всё самое интересное и влюбиться в это место навсегда
3300
₽
за чел.
Главное о городе за одну прогулку
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
5
1 отзыв
3000
₽
за чел.
Прогуляться по городу минеральных источников и старинных галерей
5
1 отзыв
1900
₽
за чел.
С рассказами о его жизни и развитии курорта в 19 веке
Водные прогулки
5
5 отзывов
5500
₽
за чел.
Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
5
4 отзыва
5500
₽
за чел.
Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
5
1 отзыв
2000
₽
за чел.
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
20000
₽
за всё
Один день среди главных пейзажей Кавказа
5
2 отзыва
6399
₽
за всё
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
5
1 отзыв
25000
₽
за всё
Познакомиться с первозданной природой Кабардино-Балкарии в путешествии из Кисловодска
8600
₽
за чел.
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
от
23000
₽
за чел.
Это однодневный тур только для вас и вашей компании
от
4200
₽
за чел.
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными пиками и могучими ущельями за 1 день
Туры на автомобиле
6299
₽
за всё
Провести вечер на высоте 2150 метров с видами на Главный Кавказский хребет
21500
₽
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
от
12900
₽
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
5800
₽
за чел.
Неспешное путешествие по Северной Осетии, где впечатления рождаются не по расписанию, а в моменте
14100
₽
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
14100
₽
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
4200
₽
за чел.
Ощутить энергию воды, раздвигающей скалы - из Минеральных Вод
4250
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
4250
₽
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Гастрономические туры
21500
₽
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
от
12900
₽
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
5
3 отзыва
10000
₽
за всё
Из Кисловодска - через ущелья и пасеки к вершинам и источникам с дегустацией лучших хычин
6000
₽
за всё
Устроить променад по городу и побывать в гостях у винодела
11500
₽
за всё
Познакомиться с авторским виноделием Кавказских Минеральных вод и побывать в форелевом хозяйстве
2000
₽
за чел.
Лесные тропы, панорамы и пикник с видом на Эльбрус
20000
₽
за всё
Кулинарный мастер-класс у подножья Шоанинского храма
4.6
5 отзывов
1800
₽
за чел.
Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
5
4 отзыва
14100
₽
за всё
Сказочные пейзажи и горные деликатесы - в путешествии из Пятигорска
Последние отзывы об экскурсиях по Ставропольскому краю
М
Дата посещения: 2 авг 2026
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
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А
Дата посещения: 26 июл 2026
Были на экскурсии 26.07 и мы в полном восторге! Владимир (наш гид) , Эльбрус и озеро - потрясающие! Всё прошло
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А
Дата посещения: 26 июл 2026
Супер экскурсия! Только положительные эмоции! Гид Юрий - отличный рассказчик! Очень интересно, познавательно и, главное, с уважением к народам и
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А
Дата посещения: 19 июл 2026
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
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Д
Дата посещения: 15 июл 2026
Автобус вполне комфортабельный, хоть и сидели мы в самом конце. водитель Роман - идеальный, экскурсовод Татьяна просто выше всякий похвал
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А
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло отлично. Очень довольны поездкой. Сама природа это просто вздохнуть и забыть выдохнуть. Хороший автомобиль. комфортный.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
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А
Дата посещения: 15 июл 2026
Благодарю за экскурсию!
Все прошло отлично!
Все прошло отлично!
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С
Дата посещения: 7 июл 2026
Экскурсия организована профессионально, экскурсовод замечательный, хорошо эрудированный и внимательный.
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О
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично! Наталья великолепный гид!!! Спасибо за насыщенный и интересный день!!!
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Н
Дата посещения: 3 июл 2026
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и
+3
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