Экскурсии в городах Ставропольского края
Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ставропольском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Индивидуальные экскурсии
от
5000
₽
за всё
Душевная и оздоровительная прогулка по курорту с посещением старейшего фитнес-центра страны
от
2600
₽
за всё
Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками
5
3 отзыва
от
17000
₽
за всё
Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт
от
1800
₽
за всё
Насладиться дикой природой в окрестностях Ессентуков, пообщаться с животными и побыть ковбоем
12750
₽
за всё
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
22000
₽
за всё
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
15000
₽
за всё
Открыть традиции Карачаево-Черкесии, побывать на горном курорте Романтик и посетить древнее городище
18710
₽
за всё
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Групповые экскурсии
3600
₽
за чел.
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
5
9 отзывов
3500
₽
за чел.
Вас ждет озеро Гижгит и неповторимые Чегемские водопады - украшение Кабардино-Балкарии
4700
₽
за чел.
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
5
11 отзывов
3500
₽
за чел.
В Приэльбрусье мы отправимся через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Обзорные по городам
17500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
17500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
17500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
17500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
17500
₽
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
5000
₽
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
5000
₽
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
5000
₽
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
5000
₽
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
Билеты
5
3 отзыва
3200
₽
за чел.
Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
5
4 отзыва
5000
₽
за чел.
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
4.9
15 отзывов
5000
₽
за чел.
Северная Осетия - это то место, где начинаешь ценить природу
Туры на автомобиле
39800
₽
за чел.
Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су
28000
₽
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге
5
3 отзыва
от
17000
₽
за всё
Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт
39500
₽
за чел.
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
55000
₽
за чел.
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
39900
₽
за чел.
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
3600
₽
за чел.
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками
5
1 отзыв
4500
₽
за чел.
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
Гастрономические туры
9000
₽
за всё
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
50000
₽
за чел.
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
16600
₽
за всё
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
20000
₽
за чел.
Другая природа, виды на Южный склон Кавказского хребта, заповедные озёра, древне-христианские храмы, слегка другие
16000
₽
за чел.
Большой тур по Кавказу! Грозный, Аргун, Шали, Дербент, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
22000
₽
за чел.
Промчаться по горной дороге на квадроциклах и поймать рыбу себе на обед
36000
₽
за чел.
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
8500
₽
за всё
Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы - горы Бештау
5
1 отзыв
8500
₽
за всё
Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы - горы Бештау
Экскурсионные туры на несколько дней
39800
₽
за чел.
Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су
28000
₽
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге
45000
₽
за чел.
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
39500
₽
за чел.
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
55000
₽
за чел.
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
39900
₽
за чел.
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
15500
₽
за чел.
Пить нарзан, любоваться горами и гулять по курортным паркам
33000
₽
за чел.
Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО
10500
₽
за чел.
Увидеть Эльбрус, сварить кофе у водопада, проводить закат на горном перевале
Последние отзывы об экскурсиях по Ставропольскому краю
- ППавел1 мая 2022Отзыв на: Восхождение на гору БештауСветлана отличный гид. Рассказала очень много интересного про тему экскурсии и вообще про регион минеральных вод. Где какую водичку от какого недуга пить.
- ААнна1 мая 2022Добрый день! Алексей, Андрей примите тысячу благодарностей за экскурсию! Казалось, что 12 часов- это будет трудно и долго.. но они пролетели на одном дыхании! Алексею спасибо за рассказы и потрясающие виды! Вашему краю- за удивительно красивую природу! Надеюсь, вернёмся с удовольствием!
- ААндрей1 мая 2022Интнресная экскурсия, шикарные в итоге виды,если повезет с погодой. Хороший УАЗ Патриот,аккуратное вождение и приятная беседа,вперемешку с экскурсионной программой от Анзора оставили только положительные впечатления.
- ЕЕвдокия1 мая 2022Повезло с погодой, были открыты все подъемники. Виды открываются потрясающие. Сопровождал гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.
- ЕЕвдокия1 мая 2022Отзыв на: Джилы-Су: горы, водопады и ущельяБезумно красивая дорога на Джилы-Су. Гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель, что не мало важно, т. к. дорога местами была не очень. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.
- ННаталья1 мая 2022Я очень рада, что выбрала этот маршрут и Кирилла, как гида. Он провез нас по самым интересным местам Кабардино-Балкарии, показал водопады и бирюзовые озера, красивые ущелья и исторические достопримечательности. И, конечно, вершиной (в прямом и переносном смысле) этой поездки стал Эльбрус. Путешествие, которое продлилось почти 10 часов, Кирилл сопровождал рассказами о тех местах, которые мы проезжали. Очень интересно и познавательно. Логистически все продумано, организовано, комфортно. Спасибо!
- ННаталья1 мая 2022Отзыв на: Пятигорск - прогулка длиной в 200 летЭту экскурсию вместо приболевшей Виктории нам провела Надежда. Но мы совсем не жалеем. Надежда - супер профессионал! Её отличное знание истории Пятигорска и прилежащих мест, множество интересных фактов, историй о людях, связанных с Пятигорском, грамотная речь сделали эту прогулку незабываемой. Часто бывает так, что гид знает много - сыплет датами, именами, фактами, но ничего не запоминается, сливается в однотонный гул. Но не так было с Надеждой. Многие рассказанные ею истории прочно зафиксировались в памяти и сохранятся вместе с приятным впечатлением от посещения Пятигорска. Надежда, еще раз, спасибо Вам большое!
- ККристина1 мая 2022Все прошло волшебно! Атмосферно, вкусно, красиво, разнообразно и главное и взрослым и детям было комфортно, интересно и весело)
- ВВероника1 мая 2022Экскурсия очень впечатлила красотой и насыщенностью! Гид Сергей увлекательно рассказывал о местах которые мы видели, а также историю края. Природа, горы, хорошая погода, супер гид - формула отличного отдыха:) спасибо, уже ждём новых поездок и экскурсий с вашей командой!
- ЕЕлена1 мая 2022Ездила 29 апреля 2022г с водителем Вячеславом. Вячеслав интересный рассказчик, отвечал на любые вопросы, угощал травяным чаем. Нам не очень повезло с погодой -с утра был дождь, и к вечеру обещали дождь сильнее, поэтому водитель предложил изменить маршрут и мы сначала поехали на Эльбрус, чтобы успеть захватить хорошую погоду. . на Эльбрусе шёл мокрый снежок- спасибо водителю он выдал дождевик и пледы желающим- я не намокла! Вершин не увидела, но свой день словила, когда стояла на самой высокой точке после подъёмников и смотрела как альпинисты поднимаются и спускаются как будто с неба- так в белом цвете все слилось. Потом заезжали на источники и на озеро Гижгит, здесь распогодилось и мы насладитесь чудесным видами гор и озера! Поездка- отличная, Вячеслав- хороший профессиональный водитель, машина удобная и комфортная. Дороги туда очень хорошие- никаких серпантинов как представляется. К озеру грунтовка, но там ехать с трассы 5 мин, на внедорожнике вообще не ощущаешь. Спасибо организаторам- вовремя забрали и доставили.
- ТТамара1 мая 2022Отзыв на: Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минутПотрясающий гид:) и чудесная экскурсия! было очень интересно и с любовью к своему городу. Ирина, огромное спасибо!!!!
- ЕЕвдокия30 апреля 2022Отличный маршрут и отличная экскурсия Бермамыт - потрясающее место и обязательно к посещению. Лучше всего ехать на закат или рассвет. Дорога занимает примерно 2- 2,5 часа в одну сторону. Тут надо учесть, что вас сильно трясет, т. к. дороги нет, есть направление через пастбища. У нас был гид Сослан, очень хороший водитель и интересный собеседник. Машина - 4х местный УАЗ-патриот, ехать было очень комфортно.
- ППавел30 апреля 2022Андрей отличный гид, который отлично знает и любит эти места. Он очень внимателен к пожеланиям путешественников. Советую услуги Андрея всем, кому интересен Северный Кавказ и окрестности.
- ООльга30 апреля 2022Отзыв на: Потрясающие окрестности КисловодскаВыбирая данную экскурсию, имейте ввиду, что все места посещения будут рядом с Кисловодском, т. е. экскурсия небольшая и не очень насыщенная… Скрасить её, наверное, могут только захватывающие рассказы гида… Если этого вдруг не случится, то природа Кавказа - беспроигрышный вариант. Она прекрасна и ею не перестаешь восхищаться.
- ООльга30 апреля 2022Сразу скажу, что Карен великолепный рассказчик, позитивный человек и большой знаток легенд Кавказа! Имея многолетний опыт посещения экскурсий могу с полной ответственностью заявить, что давно не встречала такого владеющего материалом и умеющего его подать экскурсовода. Обширные знания, ненавязчивое преподнесение информации (без излишних перечислений дат, но с яркими и запоминающимися образами) и потрясающее умение общаться, всё это оставило очень приятные воспоминания. Большое ему спасибо и однозначно рекомендую Карена всем, кто захочет познакомиться с Кавказскими Минеральными Водами!
- ИИванова30 апреля 2022Отзыв на: Волшебное путешествие на Джилы-СуОтличная экскурсия с замечательным опытным гидом! Шикарная поездка, завораживающие виды. Скалы, водопады, горы
- ААнна29 апреля 2022Очень повезло с гидом Русланом. Он просто супер. Свозил, где надо остановил, интересные факты рассказал. Насыщенная и интересная экскурсия. Всем советую на ней побывать!
- ММария29 апреля 2022Брали экскурсию на 10 человек. Люди разного возраста и интересов. Понравилось всем. Рассказывает интересно, все четко, слышно всем было хорошо. Ходили не торопясь, все успели разглядеть, пофотографироваться. Рекомендуем.
- ААнна29 апреля 2022Здравствуйте! Красивая, насыщенная экскурсия. Единственный момент - заранее уточняйте объекты посещения, которые входят в экскурсию, т. к. возникла небольшая конфликтная ситуация из-за посещения термальных источников, куда хотели повести вместо поселка Эль Тюбю, а мне эти источники были совершенно неинтересны, да и в описании их не было. Организатор в этом случае сработал отлично, экскурсию перенесли на другой день и мы посетили все что хотели. Маленький совет Организатору: внесите изменение в описание экскурсии и добавьте туда термальные источники, тем самым вы избежите конфликтных ситуаций
- ББогдан29 апреля 2022Отзыв на: Джилы-Су: путешествие из ПятигорскаМаршрут красочный! Понравились: места, пейзажи и суслики:) Ездили с Акопом, приятный человек, водил аккуратно и уверенно, все четко в тайминг, вовремя забрали, вовремя привезли. Машина чистая и комфортная (УАЗ Патриот, то что надо для таких мест) Пожелания? Нам есть с чем сравнить и хочется, чтобы на экскурсии экскурсовод был больше вовлечен в процесс рассказа и группу. Тут про все места рассказали, но несколько сухо и как-то без огонька