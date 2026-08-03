читать дальше уменьшить отличная компания! Море впечатлений и положительных эмоций которые не передать словами! Спасибо большое нашему гиду Камилю за интересные рассказы, позитив и доброе отношение! Теперь на экскурсии только с ним!❤️

Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и