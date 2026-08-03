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Экскурсии по Ставропольскому краю и городам

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Индивидуальные экскурсии

Закат на перевале Гум-Баши - из Кисловодска
Закат на перевале Гум-Баши - из Кисловодска
6299
за всё
Провести вечер на высоте 2150 метров с видами на Главный Кавказский хребет
Кисловодск
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
21500
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Железноводск
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
от
12900
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
Кисловодск
Горы зовут! Из Пятигорска - по топовым местам Северного Кавказа
Горы зовут! Из Пятигорска - по топовым местам Северного Кавказа
5800
за чел.
Неспешное путешествие по Северной Осетии, где впечатления рождаются не по расписанию, а в моменте
Пятигорск
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
14100
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
Ессентуки
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Железноводска)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Железноводска)
14100
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
Железноводск
Из Пятигорска - к Чегемским водопадам и горе Тихтинген на джипе
Из Пятигорска - к Чегемским водопадам и горе Тихтинген на джипе
18000
за всё
Попробовать целебный нарзан и полюбоваться вершинами
Пятигорск
Крокет на водах: игра аристократов в Ессентуках
Крокет на водах: игра аристократов в Ессентуках
6900
за всё
Погружение в утончённое времяпрепровождение светского общества 19 века
Ессентуки
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Железноводска
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевное семейное путешествие из Железноводска
15000
за всё
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Железноводск

Групповые экскурсии

Маленькая Швейцария - Железноводск
Маленькая Швейцария - Железноводск
2700
за чел.
Исследовать главные достопримечательности курорта на Александровских водах
Железноводск
Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе
Пикник на Бештау из Железноводска: треккинг по самой комфортной тропе
7000
за чел.
С аттестованным горным гидом
Железноводск
Треккинг и пикник на горе Железной
Треккинг и пикник на горе Железной
7000
за чел.
Оздоровительная прогулка по экотропе с чаепитием, видами на Бештау и окрестности Железноводска
Железноводск
Пятигорск с высоты орлиного полёта
Пятигорск с высоты орлиного полёта
2000
за чел.
Несложный треккинг на гору Машук
Пятигорск
Чегемские водопады: сила воды
Чегемские водопады: сила воды
4200
за чел.
Ощутить энергию воды, раздвигающей скалы - из Минеральных Вод
Минеральные Воды
Поездка на Домбай из Пятигорска в мини-группе
Поездка на Домбай из Пятигорска в мини-группе
4250
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Пятигорск
Поездка на Домбай из Ессентуков в мини-группе
Поездка на Домбай из Ессентуков в мини-группе
4250
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Ессентуки
Поездка на Домбай из Железноводска в мини-группе
Поездка на Домбай из Железноводска в мини-группе
4250
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Железноводск
Поездка на Домбай из Минеральных Вод в мини-группе
Поездка на Домбай из Минеральных Вод в мини-группе
4875
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Минеральные Воды

Обзорные по городам

Маленькая Швейцария - Железноводск
Маленькая Швейцария - Железноводск
2700
за чел.
Исследовать главные достопримечательности курорта на Александровских водах
Железноводск
Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа
Старинный Георгиевск - тихое сердце Кавказа
2000
за чел.
Обзорная прогулка по ключевым достопримечательностям курорта
Георгиевск
Три источника: Ессентуки, Пятигорск, Железноводск (из Ессентуков)
Три источника: Ессентуки, Пятигорск, Железноводск (из Ессентуков)
17000
за всё
Посетить три города-курорта за один день
Ессентуки
Четыре грани Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
Четыре грани Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
20000
за всё
Увидеть главные курорты региона за один день
Ессентуки
Обзорная экскурсия по уютному Железноводску
Обзорная экскурсия по уютному Железноводску
5
2 отзыва
2200
за чел.
Увидеть в городе всё самое интересное и влюбиться в это место навсегда
Железноводск
Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску
Время, застывшее в травертине: историческая экскурсия по Пятигорску
3300
за чел.
Главное о городе за одну прогулку
Пятигорск
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Знакомство с курортным городом Пятигорском
5
1 отзыв
2000
за чел.
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
Пятигорск
Железноводск: маленький курорт с большим сердцем
Железноводск: маленький курорт с большим сердцем
5
1 отзыв
3000
за чел.
Прогуляться по городу минеральных источников и старинных галерей
Железноводск
Дышу Лермонтовым: прогулка по местам поэта в Пятигорске
Дышу Лермонтовым: прогулка по местам поэта в Пятигорске
5
1 отзыв
1900
за чел.
С рассказами о его жизни и развитии курорта в 19 веке
Пятигорск

Водные прогулки

Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Пятигорска
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Пятигорска
5
5 отзывов
5500
за чел.
Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
Пятигорск
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска
Донгуз-Орун Кёль - озеро твоей мечты: экскурсия из Кисловодска
5
4 отзыва
5500
за чел.
Отправиться в место, где природа щедро дарит свою красоту и спокойствие каждому путешественнику
Кисловодск
Знакомство с курортным городом Пятигорском
Знакомство с курортным городом Пятигорском
5
1 отзыв
2000
за чел.
Увидеть озеро Провал, грот Дианы, парк «Цветник», Лермонтовскую галерею, Эолову арфу и многое другое
Пятигорск
Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан
Из Пятигорска к Эльбрусу - через ущелья и озеро Тамбукан
20000
за всё
Один день среди главных пейзажей Кавказа
Пятигорск
Старинный Пятигорск с нового ракурса
Старинный Пятигорск с нового ракурса
5
2 отзыва
6399
за всё
Познакомиться с городом на прогулке в мини-группе и раскрыть его с разных сторон
Пятигорск
Плато Канжол и озёра Шадхурей
Плато Канжол и озёра Шадхурей
5
1 отзыв
25000
за всё
Познакомиться с первозданной природой Кабардино-Балкарии в путешествии из Кисловодска
Кисловодск
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
Малый Бермамыт, аул-призрак Хасаут и Долина нарзанов в мини-группе из Георгиевска
8600
за чел.
Насладиться видами гор, альпийскими лугами и увидеть, как бьют минеральные воды из-под земли
Георгиевск
Чегемские водопады и озеро Гижгит: индивидуально (цена за машину до 4 чел.)
Чегемские водопады и озеро Гижгит: индивидуально (цена за машину до 4 чел.)
от
23000
за чел.
Это однодневный тур только для вас и вашей компании
Кисловодск
Эльбрус и высокогорное озеро Гижгит
Эльбрус и высокогорное озеро Гижгит
от
4200
за чел.
Полюбоваться бирюзовым озером, заснеженными пиками и могучими ущельями за 1 день
Кисловодск

Туры на автомобиле

Закат на перевале Гум-Баши - из Кисловодска
Закат на перевале Гум-Баши - из Кисловодска
6299
за всё
Провести вечер на высоте 2150 метров с видами на Главный Кавказский хребет
Кисловодск
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
21500
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Железноводск
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
от
12900
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
Кисловодск
Горы зовут! Из Пятигорска - по топовым местам Северного Кавказа
Горы зовут! Из Пятигорска - по топовым местам Северного Кавказа
5800
за чел.
Неспешное путешествие по Северной Осетии, где впечатления рождаются не по расписанию, а в моменте
Пятигорск
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Ессентуков)
14100
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
Ессентуки
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Железноводска)
Две столицы Кавказских Минеральных Вод (из Железноводска)
14100
за всё
За один день побывать в обоих городах-курортах
Железноводск
Чегемские водопады: сила воды
Чегемские водопады: сила воды
4200
за чел.
Ощутить энергию воды, раздвигающей скалы - из Минеральных Вод
Минеральные Воды
Поездка на Домбай из Пятигорска в мини-группе
Поездка на Домбай из Пятигорска в мини-группе
4250
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Пятигорск
Поездка на Домбай из Ессентуков в мини-группе
Поездка на Домбай из Ессентуков в мини-группе
4250
за чел.
Провести один день в невероятных декорациях от самой природы
Ессентуки

Гастрономические туры

Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
Нетипичный Эльбрус из Железноводска: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
21500
за всё
Открыть мир гор с гидом-инсайдером и разделить безграничную любовь к Приэльбрусью
Железноводск
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
Нетуристический Кисловодск: Берёзовское ущелье и местная винодельня (18+)
от
12900
за всё
Отправиться на неизведанные смотровые и встретить закат в горах
Кисловодск
З в 1: Медовые водопады, гора Кольцо и термальные источники
З в 1: Медовые водопады, гора Кольцо и термальные источники
5
3 отзыва
10000
за всё
Из Кисловодска - через ущелья и пасеки к вершинам и источникам с дегустацией лучших хычин
Кисловодск
Вино и светская жизнь Пятигорска
Вино и светская жизнь Пятигорска
6000
за всё
Устроить променад по городу и побывать в гостях у винодела
Пятигорск
Секреты семейной винодельни - из Кисловодска
Секреты семейной винодельни - из Кисловодска
11500
за всё
Познакомиться с авторским виноделием Кавказских Минеральных вод и побывать в форелевом хозяйстве
Кисловодск
Поход на гору Машук - из Пятигорска
Поход на гору Машук - из Пятигорска
2000
за чел.
Лесные тропы, панорамы и пикник с видом на Эльбрус
Пятигорск
Осетинские пироги в горах Кавказа (всё включено)
Осетинские пироги в горах Кавказа (всё включено)
20000
за всё
Кулинарный мастер-класс у подножья Шоанинского храма
Кисловодск
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
Близ Кисловодска: природа, легенды, традиции
4.6
5 отзывов
1800
за чел.
Подняться к горе Кольцо, пройти по ущелью к водопадам и увидеть быт прошлого
Кисловодск
Медовые водопады, гора Кольцо и дегустация варенья
Медовые водопады, гора Кольцо и дегустация варенья
5
4 отзыва
14100
за всё
Сказочные пейзажи и горные деликатесы - в путешествии из Пятигорска
Пятигорск

Последние отзывы об экскурсиях по Ставропольскому краю

М
Из Пятигорска на Эльбрус
Дата посещения: 2 авг 2026
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
Все прошло замечательно. Эльбрус нам показался.
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А
Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
Дата посещения: 26 июл 2026
Были на экскурсии 26.07 и мы в полном восторге! Владимир (наш гид) , Эльбрус и озеро - потрясающие! Всё прошло
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комфортно, успели нафоткаться, нагуляться. Узнали много интересного о Кавказе. И по совету Владимира, надо в горы ехать до обеда , потому что после - есть риск попасть под ливень и ничего не увидеть. В общем, 100 из 10, всем советую к посещению этих локаций 😊

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А
Великолепный Домбай: джип-путешествие в небольшой группе
Дата посещения: 26 июл 2026
Супер экскурсия! Только положительные эмоции! Гид Юрий - отличный рассказчик! Очень интересно, познавательно и, главное, с уважением к народам и
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традициям Кавказа! Отдельно хочется отметить его высочайший уровень вождения, поездка очень комфортная. От детей отдельное спасибо за посещение Сырной пещеры, а от родителей - за безопасность! Рекомендую 100%

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А
Все вкусы Кавказа: гастротур из Кисловодска
Дата посещения: 19 июл 2026
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
Интересная беседа, красивые места, вкусная еда! Рекомендую.
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Д
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Дата посещения: 15 июл 2026
Автобус вполне комфортабельный, хоть и сидели мы в самом конце. водитель Роман - идеальный, экскурсовод Татьяна просто выше всякий похвал
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- корректная, образованная, приятный голос.
Сама экскурсия понравилась, виды всю дорогу изумительные, проехали пять регионов, поля подсолнухов, зерновых, яблоневые сады, поселки, дружелюбные люди на всех остановках. Покупали малину, яблоки, черешню - свежее и вкусное.
Грозный - город с тяжелой историей. Мощный символизм - "песочные часы", переход от развалин к современности. Гид Липа с любовью и гордостью поведала нам о традициях, истории, совеременных реалиях республики.
Жаль, не удалось купить сувениры местного производства, их просто нет. Пообедали в ТЦ в ресторане с национальным колоритом. Вкусно и недорого.
Спасибо организаторам экскурсии - наполнение и исполнение прекрасное!

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А
В Домбай из Кисловодска - побывать в горной сказке
Дата посещения: 16 июл 2026
Все прошло отлично. Очень довольны поездкой. Сама природа это просто вздохнуть и забыть выдохнуть. Хороший автомобиль. комфортный.
Максим как гид замечательный. Все по графику.
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А
Из Пятигорска - к истокам нарзана
Дата посещения: 15 июл 2026
Благодарю за экскурсию!
Все прошло отлично!
Благодарю за экскурсию!
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С
Из Кисловодска - в Пятигорск. Групповая экскурсия
Дата посещения: 7 июл 2026
Экскурсия организована профессионально, экскурсовод замечательный, хорошо эрудированный и внимательный.
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О
По городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Дата посещения: 8 июл 2026
Все прошло отлично! Наталья великолепный гид!!! Спасибо за насыщенный и интересный день!!!
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Н
Из Кисловодска на Уллу-Тау: место силы, водопады и горные пейзажи в мини-группе
Дата посещения: 3 июл 2026
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на подъемник, прекрасная погода и
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отличная компания! Море впечатлений и положительных эмоций которые не передать словами! Спасибо большое нашему гиду Камилю за интересные рассказы, позитив и доброе отношение! Теперь на экскурсии только с ним!❤️

Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на+3
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
Всё прошло прекрасно, поездка превзошла все наши ожидания! Сложилось в этот день всё, отсутствие очереди на
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