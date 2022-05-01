П Павел 5 Отзыв на: Восхождение на гору Бештау Светлана отличный гид. Рассказала очень много интересного про тему экскурсии и вообще про регион минеральных вод. Где какую водичку от какого недуга пить.

А Анна 5 Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор Добрый день! Алексей, Андрей примите тысячу благодарностей за экскурсию! Казалось, что 12 часов- это будет трудно и долго.. но они пролетели на одном дыхании! Алексею спасибо за рассказы и потрясающие виды! Вашему краю- за удивительно красивую природу! Надеюсь, вернёмся с удовольствием!

А Андрей 5 Отзыв на: К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике Интнресная экскурсия, шикарные в итоге виды,если повезет с погодой. Хороший УАЗ Патриот,аккуратное вождение и приятная беседа,вперемешку с экскурсионной программой от Анзора оставили только положительные впечатления.

Е Евдокия 5 Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе Повезло с погодой, были открыты все подъемники. Виды открываются потрясающие. Сопровождал гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.

Е Евдокия 5 Отзыв на: Джилы-Су: горы, водопады и ущелья Безумно красивая дорога на Джилы-Су. Гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель, что не мало важно, т. к. дорога местами была не очень. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.

Н Наталья 5 Отзыв на: Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым» Я очень рада, что выбрала этот маршрут и Кирилла, как гида. Он провез нас по самым интересным местам Кабардино-Балкарии, показал водопады и бирюзовые озера, красивые ущелья и исторические достопримечательности. И, конечно, вершиной (в прямом и переносном смысле) этой поездки стал Эльбрус. Путешествие, которое продлилось почти 10 часов, Кирилл сопровождал рассказами о тех местах, которые мы проезжали. Очень интересно и познавательно. Логистически все продумано, организовано, комфортно. Спасибо!

Н Наталья 5 Отзыв на: Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет Эту экскурсию вместо приболевшей Виктории нам провела Надежда. Но мы совсем не жалеем. Надежда - супер профессионал! Её отличное знание истории Пятигорска и прилежащих мест, множество интересных фактов, историй о людях, связанных с Пятигорском, грамотная речь сделали эту прогулку незабываемой. Часто бывает так, что гид знает много - сыплет датами, именами, фактами, но ничего не запоминается, сливается в однотонный гул. Но не так было с Надеждой. Многие рассказанные ею истории прочно зафиксировались в памяти и сохранятся вместе с приятным впечатлением от посещения Пятигорска. Надежда, еще раз, спасибо Вам большое!

К Кристина 5 Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор Все прошло волшебно! Атмосферно, вкусно, красиво, разнообразно и главное и взрослым и детям было комфортно, интересно и весело)

В Вероника 5 Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор Экскурсия очень впечатлила красотой и насыщенностью! Гид Сергей увлекательно рассказывал о местах которые мы видели, а также историю края. Природа, горы, хорошая погода, супер гид - формула отличного отдыха:) спасибо, уже ждём новых поездок и экскурсий с вашей командой!

Е Елена 5 Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе Ездила 29 апреля 2022г с водителем Вячеславом. Вячеслав интересный рассказчик, отвечал на любые вопросы, угощал травяным чаем. Нам не очень повезло с погодой -с утра был дождь, и к вечеру обещали дождь сильнее, поэтому водитель предложил изменить маршрут и мы сначала поехали на Эльбрус, чтобы успеть захватить хорошую погоду. . на Эльбрусе шёл мокрый снежок- спасибо водителю он выдал дождевик и пледы желающим- я не намокла! Вершин не увидела, но свой день словила, когда стояла на самой высокой точке после подъёмников и смотрела как альпинисты поднимаются и спускаются как будто с неба- так в белом цвете все слилось. Потом заезжали на источники и на озеро Гижгит, здесь распогодилось и мы насладитесь чудесным видами гор и озера! Поездка- отличная, Вячеслав- хороший профессиональный водитель, машина удобная и комфортная. Дороги туда очень хорошие- никаких серпантинов как представляется. К озеру грунтовка, но там ехать с трассы 5 мин, на внедорожнике вообще не ощущаешь. Спасибо организаторам- вовремя забрали и доставили.

Т Тамара 5 Отзыв на: Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут Потрясающий гид:) и чудесная экскурсия! было очень интересно и с любовью к своему городу. Ирина, огромное спасибо!!!!

Е Евдокия 5 Отзыв на: Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон Отличный маршрут и отличная экскурсия Бермамыт - потрясающее место и обязательно к посещению. Лучше всего ехать на закат или рассвет. Дорога занимает примерно 2- 2,5 часа в одну сторону. Тут надо учесть, что вас сильно трясет, т. к. дороги нет, есть направление через пастбища. У нас был гид Сослан, очень хороший водитель и интересный собеседник. Машина - 4х местный УАЗ-патриот, ехать было очень комфортно.

П Павел 5 Отзыв на: Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки Андрей отличный гид, который отлично знает и любит эти места. Он очень внимателен к пожеланиям путешественников. Советую услуги Андрея всем, кому интересен Северный Кавказ и окрестности.

О Ольга 4 Отзыв на: Потрясающие окрестности Кисловодска Выбирая данную экскурсию, имейте ввиду, что все места посещения будут рядом с Кисловодском, т. е. экскурсия небольшая и не очень насыщенная… Скрасить её, наверное, могут только захватывающие рассказы гида… Если этого вдруг не случится, то природа Кавказа - беспроигрышный вариант. Она прекрасна и ею не перестаешь восхищаться.

О Ольга 5 Отзыв на: Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день Сразу скажу, что Карен великолепный рассказчик, позитивный человек и большой знаток легенд Кавказа! Имея многолетний опыт посещения экскурсий могу с полной ответственностью заявить, что давно не встречала такого владеющего материалом и умеющего его подать экскурсовода. Обширные знания, ненавязчивое преподнесение информации (без излишних перечислений дат, но с яркими и запоминающимися образами) и потрясающее умение общаться, всё это оставило очень приятные воспоминания. Большое ему спасибо и однозначно рекомендую Карена всем, кто захочет познакомиться с Кавказскими Минеральными Водами!

И Иванова 5 Отзыв на: Волшебное путешествие на Джилы-Су Отличная экскурсия с замечательным опытным гидом! Шикарная поездка, завораживающие виды. Скалы, водопады, горы

А Анна 5 Отзыв на: Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию Очень повезло с гидом Русланом. Он просто супер. Свозил, где надо остановил, интересные факты рассказал. Насыщенная и интересная экскурсия. Всем советую на ней побывать!

М Мария 5 Отзыв на: Обзорная прогулка «По стопам водяного общества» Брали экскурсию на 10 человек. Люди разного возраста и интересов. Понравилось всем. Рассказывает интересно, все четко, слышно всем было хорошо. Ходили не торопясь, все успели разглядеть, пофотографироваться. Рекомендуем.

А Анна 4 Отзыв на: Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье Здравствуйте! Красивая, насыщенная экскурсия. Единственный момент - заранее уточняйте объекты посещения, которые входят в экскурсию, т. к. возникла небольшая конфликтная ситуация из-за посещения термальных источников, куда хотели повести вместо поселка Эль Тюбю, а мне эти источники были совершенно неинтересны, да и в описании их не было. Организатор в этом случае сработал отлично, экскурсию перенесли на другой день и мы посетили все что хотели. Маленький совет Организатору: внесите изменение в описание экскурсии и добавьте туда термальные источники, тем самым вы избежите конфликтных ситуаций