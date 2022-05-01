Экскурсии по Ставропольскому краю

Экскурсии в городах Ставропольского края

Выберите город в котором хотите купить экскурсию в Ставропольском крае или из которого хотите отправиться познавать регион с гидом. В некоторых городах можно приобрести билеты для доступа к достопримечательностям или просто трансфер
Кисловодск
Пятигорск
Ессентуки
Железноводск
Минеральные Воды
Ставрополь
Георгиевск

Индивидуальные экскурсии

Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
Бюветы, фитнес по-царски и чайная церемония
от
5000
за всё
Душевная и оздоровительная прогулка по курорту с посещением старейшего фитнес-центра страны
Ессентуки
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
Квест «Назад в будущее с доктором Гаазом»
от
2600
за всё
Познакомиться с историей минерального источника в интерактивном путешествии с играми и загадками
Ессентуки
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
5
3 отзыва
от
17000
за всё
Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт
Пятигорск
Конная прогулка на уютном ранчо
Конная прогулка на уютном ранчо
от
1800
за всё
Насладиться дикой природой в окрестностях Ессентуков, пообщаться с животными и побыть ковбоем
Ессентуки
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
Долина нарзанов в Кабардино-балкарии
9000
за всё
Ессентуки
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Из Пятигорска - в Северную Осетию
12750
за всё
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Пятигорск
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
22000
за всё
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
Пятигорск
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
Многоликий Архыз: экскурсия из Ессентуков
15000
за всё
Открыть традиции Карачаево-Черкесии, побывать на горном курорте Романтик и посетить древнее городище
Ессентуки
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
Гора Уллу Тау, исполняющая желания, и термы Гедуко
18710
за всё
Вдохновиться пейзажами Кавказа на границе с Грузией, ощутить силу места и отдохнуть на источниках
Кисловодск

Групповые экскурсии

Джип-тур «Дикая природа Балкарии»
Джип-тур «Дикая природа Балкарии»
3500
за чел.
Кисловодск
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
3600
за чел.
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
Пятигорск
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
5
1 отзыв
4500
за чел.
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками
Пятигорск
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
5
1 отзыв
4500
за чел.
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
Кисловодск
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады за 1 день из Пятигорска
Озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады за 1 день из Пятигорска
5
9 отзывов
3500
за чел.
Вас ждет озеро Гижгит и неповторимые Чегемские водопады - украшение Кабардино-Балкарии
Пятигорск
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
Групповое путешествие из Кисловодска в Северную Осетию
4700
за чел.
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Кисловодск
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе из Пятигорска
5
11 отзывов
3500
за чел.
В Приэльбрусье мы отправимся через невероятно живописные места: Кавказские горы, Баксанское ущелье, селение Азау
Пятигорск
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
5
1 отзыв
4500
за чел.
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Пятигорск
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Лавочка счастья
Северная Осетия: Кармадон. Даргавс. Монастырь. Лавочка счастья
5
1 отзыв
4200
за чел.
Железноводск

Обзорные по городам

Главное в Архызе: поездка из Железноводска
Главное в Архызе: поездка из Железноводска
17500
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Железноводск
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
Главное в Архызе: поездка из Кисловодска
17500
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Кисловодск
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
Главное в Архызе: поездка из Пятигорска
17500
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Пятигорск
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
Главное в Архызе: поездка из Минеральных Вод
17500
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Минеральные Воды
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
Главное в Архызе: поездка из Ессентуков
17500
за всё
Отправиться в путешествие по знаковым местам одного из главных туристических центров Кавказа
Ессентуки
Архыз. Тур Deluxe
Архыз. Тур Deluxe
5000
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
Пятигорск
Горный комплекс. Тур Deluxe
Горный комплекс. Тур Deluxe
5000
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
Пятигорск
Приэльбрусье. Тур Deluxe
Приэльбрусье. Тур Deluxe
5000
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
Пятигорск
Домбай. Тур Deluxe
Домбай. Тур Deluxe
5000
за чел.
Хотите получить европейский сервис, удобный график и индивидуальный подход во время экскурсии
Пятигорск

Билеты

Легендарное плато Бермамыт
Легендарное плато Бермамыт
5
3 отзыва
3200
за чел.
Мы отправимся с вами на одну из лучших фото локаций на Кавказе - плато Бермамыт
Ессентуки
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
5
4 отзыва
5000
за чел.
Кавказские горы - отдельный мир, который можно изучать вечно
Ессентуки
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
4.9
15 отзывов
5000
за чел.
Северная Осетия - это то место, где начинаешь ценить природу
Кисловодск

Туры на автомобиле

Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
39800
за чел.
Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су
Кисловодск
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
28000
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге
Минеральные Воды
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
Закат и рассвет с видом на Эльбрус
5
3 отзыва
от
17000
за всё
Провести ночь и встретить утро в палаточном лагере на плато Бермамыт
Пятигорск
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
39500
за чел.
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
Минеральные Воды
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
55000
за чел.
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
Минеральные Воды
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
39900
за чел.
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
Минеральные Воды
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Пятигорска
3600
за чел.
Отправиться в путешествие по горному царству: к Языку тролля, древним памятникам и Голубым озерам
Пятигорск
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
5
1 отзыв
4500
за чел.
Объехать три самых живописных ущелья республики и познакомиться с ее главными памятниками
Пятигорск
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
Красоты Алании: поездка в Северную Осетию из Кисловодска в мини-группе
5
1 отзыв
4500
за чел.
За один день посетить три горных ущелья, побывать в Городе мертвых и узнать об обычаях осетин
Кисловодск

Гастрономические туры

Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
Эногастрономический тур: винодельня и форелевое хозяйство
9000
за всё
Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
Железноводск
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
Гастрономическое приключение по Кавказу: пикники в горах и авторская кухня в глэмпинге
50000
за чел.
Попробовать настоящий кавказский шашлык и научиться разбираться в сортах вина на винодельне
Минеральные Воды
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
Гостеприимный Кавказ, или гастротур по горным аулам
16600
за всё
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Железноводск
Джип-тур в Южная Осетия из КМВ на 3 дня
Джип-тур в Южная Осетия из КМВ на 3 дня
20000
за чел.
Другая природа, виды на Южный склон Кавказского хребта, заповедные озёра, древне-христианские храмы, слегка другие
Пятигорск
Автобусный тур в Дагестан и Чечню из КМВ на 3 дня
Автобусный тур в Дагестан и Чечню из КМВ на 3 дня
16000
за чел.
Большой тур по Кавказу! Грозный, Аргун, Шали, Дербент, Сулакский каньон и Бархан Сарыкум
Пятигорск
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
Молодежный трип в Домбай: квадроциклы, скейты, лошади и адреналин
22000
за чел.
Промчаться по горной дороге на квадроциклах и поймать рыбу себе на обед
Пятигорск
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
Кавказская палитра: Джилы-Су, Бермамыт и Чегемское ущелье
36000
за чел.
Встретить рассвет в горах, устроить пикник у водопада, попробовать целебный нарзан
Пятигорск
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
8500
за всё
Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы - горы Бештау
Кисловодск
Влюбиться в Пятигорск за один день
Влюбиться в Пятигорск за один день
5
1 отзыв
8500
за всё
Мы посетим панорамный парк на горе Машук, я расскажу историю древнего места силы - горы Бештау
Ессентуки

Экскурсионные туры на несколько дней

Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
Прогулки по Кисловодску и Северному Приэльбрусью
39800
за чел.
Познакомиться с городом-курортом и исследовать природу урочища Джилы-Су
Кисловодск
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
Железноводск, Пятигорск и Эльбрус
28000
за чел.
Познакомиться с достопримечательностями городов и прокатиться по канатной дороге
Минеральные Воды
Прогулки по окрестностям Эльбруса
Прогулки по окрестностям Эльбруса
45000
за чел.
Пройти по ущелью, полюбоваться водопадом и покорить горные вершины
Минеральные Воды
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
Выходные на Северном Кавказе: горы, кони, города
39500
за чел.
Прокатиться верхом, научиться готовить хычины и подняться на Эльбрус
Минеральные Воды
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
Курс на Эльбрус: Пятигорск, Гижгит и вершина древнего вулкана
55000
за чел.
Побывать в двух городах, покорить горы и пройти по ущелью
Минеральные Воды
На джипах по Северному Кавказу
На джипах по Северному Кавказу
39900
за чел.
Раскрыть тайны Железногорска и Пятигорска, проехать по Осетии, покорить Эльбрус
Минеральные Воды
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
Минеральные курорты Кавказа: Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Эльбрус
15500
за чел.
Пить нарзан, любоваться горами и гулять по курортным паркам
Пятигорск
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
На внедорожниках по авторскому маршруту Пятигорск - Домбай - Приэльбрусье - Чегем
33000
за чел.
Подняться по самой высокогорной канатной дороге Европы и увидеть НЛО
Минеральные Воды
На джипах по Кабардино-Балкарии
На джипах по Кабардино-Балкарии
10500
за чел.
Увидеть Эльбрус, сварить кофе у водопада, проводить закат на горном перевале
Минеральные Воды

Последние отзывы об экскурсиях по Ставропольскому краю

  • П
    Павел
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Восхождение на гору Бештау
    Светлана отличный гид. Рассказала очень много интересного про тему экскурсии и вообще про регион минеральных вод. Где какую водичку от какого недуга пить.
  • А
    Анна
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Добрый день! Алексей, Андрей примите тысячу благодарностей за экскурсию! Казалось, что 12 часов- это будет трудно и долго.. но они пролетели на одном дыхании! Алексею спасибо за рассказы и потрясающие виды! Вашему краю- за удивительно красивую природу! Надеюсь, вернёмся с удовольствием!
  • А
    Андрей
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: К фантастическому плато Бермамыт на внедорожнике
    Интнресная экскурсия, шикарные в итоге виды,если повезет с погодой. Хороший УАЗ Патриот,аккуратное вождение и приятная беседа,вперемешку с экскурсионной программой от Анзора оставили только положительные впечатления.
  • Е
    Евдокия
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
    Повезло с погодой, были открыты все подъемники. Виды открываются потрясающие. Сопровождал гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.
  • Е
    Евдокия
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Джилы-Су: горы, водопады и ущелья
    Безумно красивая дорога на Джилы-Су. Гид Марат. Очень позитивный человек и отличный водитель, что не мало важно, т. к. дорога местами была не очень. Были остановки на очень красивых точках. Поездка прошла очень легко и приятно и в дружеской атмосфере.
  • Н
    Наталья
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Джип-тур из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
    Я очень рада, что выбрала этот маршрут и Кирилла, как гида. Он провез нас по самым интересным местам Кабардино-Балкарии, показал водопады и бирюзовые озера, красивые ущелья и исторические достопримечательности. И, конечно, вершиной (в прямом и переносном смысле) этой поездки стал Эльбрус. Путешествие, которое продлилось почти 10 часов, Кирилл сопровождал рассказами о тех местах, которые мы проезжали. Очень интересно и познавательно. Логистически все продумано, организовано, комфортно. Спасибо!
  • Н
    Наталья
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
    Эту экскурсию вместо приболевшей Виктории нам провела Надежда. Но мы совсем не жалеем. Надежда - супер профессионал! Её отличное знание истории Пятигорска и прилежащих мест, множество интересных фактов, историй о людях, связанных с Пятигорском, грамотная речь сделали эту прогулку незабываемой. Часто бывает так, что гид знает много - сыплет датами, именами, фактами, но ничего не запоминается, сливается в однотонный гул. Но не так было с Надеждой. Многие рассказанные ею истории прочно зафиксировались в памяти и сохранятся вместе с приятным впечатлением от посещения Пятигорска. Надежда, еще раз, спасибо Вам большое!
  • К
    Кристина
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Все прошло волшебно! Атмосферно, вкусно, красиво, разнообразно и главное и взрослым и детям было комфортно, интересно и весело)
  • В
    Вероника
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие в Домбай: туда, где бьется сердце гор
    Экскурсия очень впечатлила красотой и насыщенностью! Гид Сергей увлекательно рассказывал о местах которые мы видели, а также историю края. Природа, горы, хорошая погода, супер гид - формула отличного отдыха:) спасибо, уже ждём новых поездок и экскурсий с вашей командой!
  • Е
    Елена
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
    Ездила 29 апреля 2022г с водителем Вячеславом. Вячеслав интересный рассказчик, отвечал на любые вопросы, угощал травяным чаем. Нам не очень повезло с погодой -с утра был дождь, и к вечеру обещали дождь сильнее, поэтому водитель предложил изменить маршрут и мы сначала поехали на Эльбрус, чтобы успеть захватить хорошую погоду. . на Эльбрусе шёл мокрый снежок- спасибо водителю он выдал дождевик и пледы желающим- я не намокла! Вершин не увидела, но свой день словила, когда стояла на самой высокой точке после подъёмников и смотрела как альпинисты поднимаются и спускаются как будто с неба- так в белом цвете все слилось. Потом заезжали на источники и на озеро Гижгит, здесь распогодилось и мы насладитесь чудесным видами гор и озера! Поездка- отличная, Вячеслав- хороший профессиональный водитель, машина удобная и комфортная. Дороги туда очень хорошие- никаких серпантинов как представляется. К озеру грунтовка, но там ехать с трассы 5 мин, на внедорожнике вообще не ощущаешь. Спасибо организаторам- вовремя забрали и доставили.
  • Т
    Тамара
    1 мая 2022
    5
    Отзыв на: Быстрое свидание: Кисловодск за 90 минут
    Потрясающий гид:) и чудесная экскурсия! было очень интересно и с любовью к своему городу. Ирина, огромное спасибо!!!!
  • Е
    Евдокия
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
    Отличный маршрут и отличная экскурсия Бермамыт - потрясающее место и обязательно к посещению. Лучше всего ехать на закат или рассвет. Дорога занимает примерно 2- 2,5 часа в одну сторону. Тут надо учесть, что вас сильно трясет, т. к. дороги нет, есть направление через пастбища. У нас был гид Сослан, очень хороший водитель и интересный собеседник. Машина - 4х местный УАЗ-патриот, ехать было очень комфортно.
  • П
    Павел
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Плато Бермамыт и водопады Гришкиной балки
    Андрей отличный гид, который отлично знает и любит эти места. Он очень внимателен к пожеланиям путешественников. Советую услуги Андрея всем, кому интересен Северный Кавказ и окрестности.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Потрясающие окрестности Кисловодска
    Выбирая данную экскурсию, имейте ввиду, что все места посещения будут рядом с Кисловодском, т. е. экскурсия небольшая и не очень насыщенная… Скрасить её, наверное, могут только захватывающие рассказы гида… Если этого вдруг не случится, то природа Кавказа - беспроигрышный вариант. Она прекрасна и ею не перестаешь восхищаться.
  • О
    Ольга
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
    Сразу скажу, что Карен великолепный рассказчик, позитивный человек и большой знаток легенд Кавказа! Имея многолетний опыт посещения экскурсий могу с полной ответственностью заявить, что давно не встречала такого владеющего материалом и умеющего его подать экскурсовода. Обширные знания, ненавязчивое преподнесение информации (без излишних перечислений дат, но с яркими и запоминающимися образами) и потрясающее умение общаться, всё это оставило очень приятные воспоминания. Большое ему спасибо и однозначно рекомендую Карена всем, кто захочет познакомиться с Кавказскими Минеральными Водами!
  • И
    Иванова
    30 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Волшебное путешествие на Джилы-Су
    Отличная экскурсия с замечательным опытным гидом! Шикарная поездка, завораживающие виды. Скалы, водопады, горы
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Из Кисловодска в страну башен - Ингушетию
    Очень повезло с гидом Русланом. Он просто супер. Свозил, где надо остановил, интересные факты рассказал. Насыщенная и интересная экскурсия. Всем советую на ней побывать!
  • М
    Мария
    29 апреля 2022
    5
    Отзыв на: Обзорная прогулка «По стопам водяного общества»
    Брали экскурсию на 10 человек. Люди разного возраста и интересов. Понравилось всем. Рассказывает интересно, все четко, слышно всем было хорошо. Ходили не торопясь, все успели разглядеть, пофотографироваться. Рекомендуем.
  • А
    Анна
    29 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Озеро Гижгит, перевал Актопрак, Чегемское ущелье
    Здравствуйте! Красивая, насыщенная экскурсия. Единственный момент - заранее уточняйте объекты посещения, которые входят в экскурсию, т. к. возникла небольшая конфликтная ситуация из-за посещения термальных источников, куда хотели повести вместо поселка Эль Тюбю, а мне эти источники были совершенно неинтересны, да и в описании их не было. Организатор в этом случае сработал отлично, экскурсию перенесли на другой день и мы посетили все что хотели. Маленький совет Организатору: внесите изменение в описание экскурсии и добавьте туда термальные источники, тем самым вы избежите конфликтных ситуаций
  • Б
    Богдан
    29 апреля 2022
    4
    Отзыв на: Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
    Маршрут красочный! Понравились: места, пейзажи и суслики:) Ездили с Акопом, приятный человек, водил аккуратно и уверенно, все четко в тайминг, вовремя забрали, вовремя привезли. Машина чистая и комфортная (УАЗ Патриот, то что надо для таких мест) Пожелания? Нам есть с чем сравнить и хочется, чтобы на экскурсии экскурсовод был больше вовлечен в процесс рассказа и группу. Тут про все места рассказали, но несколько сухо и как-то без огонька
ХОРОШО
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ТАМ