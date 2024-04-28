Авторские туры по Ставропольскому краю

Туры в городах Ставропольского края

Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ставропольском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
НАЙТИ
Минеральные Воды
Пятигорск
Кисловодск
Ессентуки
Невинномысск
Железноводск

Индивидуальные экскурсии

Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
50715
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Минеральные Воды
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
15300
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Пятигорск
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
41000
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Минеральные Воды
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
5
3 отзыва
30000
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Кисловодск
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
19000
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Кисловодск
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
21900
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Минеральные Воды
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
59900
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Минеральные Воды
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
71000
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Минеральные Воды
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
25000
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Минеральные Воды

Групповые экскурсии

Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
50715
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Минеральные Воды
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
15300
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Пятигорск
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
41000
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Минеральные Воды
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
5
3 отзыва
30000
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Кисловодск
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
19000
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Кисловодск
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
21900
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Минеральные Воды
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
59900
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Минеральные Воды
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
71000
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Минеральные Воды
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
25000
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Минеральные Воды

Обзорные по городам

На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
25000
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Минеральные Воды
Кавказская мозаика (5 дней)
Кавказская мозаика (5 дней)
42250
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешехо...
Пятигорск
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
Лермонтовские места, величественный Эльбрус и «кавказская Тоскана»
22800
за чел.
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
Минеральные Воды
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
43900
за чел.
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Минеральные Воды
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
33000
за чел.
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Минеральные Воды
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
Треккинг налегке по Ингушетии: святилища, башенные комплексы и гора с герба Владикавказа
58000
за чел.
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
Минеральные Воды
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
Курорты КМВ, Приэльбрусье и Домбай
46090
за чел.
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
Минеральные Воды
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
Копилка впечатлений: 5 республик Кавказа
73300
за чел.
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Минеральные Воды

Водные прогулки

Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
Треккинг в Архызе. Комфорт-тур
5
3 отзыва
от
45200
за чел.
Архыз – потрясающий край, наполненный журчанием прозрачных ручьев, шумом густых лесов и ароматом альпийских лугов. Его горы покрыты серебристой седино...
Минеральные Воды
Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
Сплав на катамаранах по рекам Кубань - Большой Зеленчук - Аксаут
5
3 отзыва
55000
за чел.
Маршрут по реке Кубань, Большой Зеленчук и Аксаут — один из лучших водных маршрутов, проходящих на территории Северного Кавказа. Отсутствие населенных...
Невинномысск
Горное путешествие по Архызу налегке
Горное путешествие по Архызу налегке
5
3 отзыва
45000
за чел.
Маршрут очень красивый и непростой, но все переходы будут без рюкзаков (не считая небольших рюкзачков с самым необходимым 2-4 кг). Это полноценный пох...
Минеральные Воды
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
В Дагестан из Минеральных Вод: Сулакский каньон и Дербент
25000
за чел.
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
Минеральные Воды
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
43000
за чел.
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Пятигорск
Удивительный Архыз. Мультитур
Удивительный Архыз. Мультитур
5
3 отзыва
40000
за чел.
Это путешествие открывает возможность попробовать себя в различных видах активного туризма, за довольно короткий срок познакомиться с потрясающими кра...
Невинномысск

Туры на автомобиле

Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
50715
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Минеральные Воды
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
15300
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Пятигорск
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
41000
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Минеральные Воды
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
5
3 отзыва
30000
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Кисловодск
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
21900
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Минеральные Воды
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
59900
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Минеральные Воды
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
Путешествие по местам съёмок «Бременских музыкантов»
71000
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
Минеральные Воды
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
69900
за чел.
Совершить треккинг к водопаду, покататься на лошадях и подняться на Эльбрус по канатке
Минеральные Воды
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
Жемчужины Кавказа: исторический Пятигорск, живописный Кисловодск, горный Домбай
5
1 отзыв
79900
за всё
Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Кисловодск

Гастрономические туры

На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
На лошадях по горам Карачаево-Черкесии: выходные с конными прогулками и дегустациями
25000
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Минеральные Воды
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
Отдохнуть в Приэльбрусье на майские праздники: горы и пикник, баня и шашлык
69900
за чел.
Совершить треккинг к водопаду, покататься на лошадях и подняться на Эльбрус по канатке
Минеральные Воды
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
Джипинг по ущельям Северного Кавказа
43100
за чел.
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
Минеральные Воды
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
Кавказский микс: конные прогулки, день на Домбае и Медовые водопады
34300
за чел.
Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык
Минеральные Воды
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
Адыгея: лёгкие прогулки, купание и кулинарные мастер-классы
43900
за чел.
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
Минеральные Воды
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
Экспресс-перезагрузка в Архызе: пятизвёздочный отель, SPA-комплекс и экскурсии
56000
за чел.
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
Минеральные Воды
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
Выходные в Архызе: на джипах к Софийским водопадам и Дуккинским озёрам
33000
за чел.
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
Минеральные Воды
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
Нарзанные выходные в Кисловодске и окрестностях: Бермамыт, Джилы-Су и 9 водопадов
33000
за чел.
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
Кисловодск
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
Четыре стихии Кавказа: полёты, водные прогулки, треккинг и костёр
43000
за чел.
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Пятигорск

Экскурсионные туры на несколько дней

Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
Домбай: экскурсии и походы по заповедным местам
50715
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
Минеральные Воды
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
Семейный горный лагерь в Приэльбрусье
4.7
3 отзыва
от
41000
за чел.
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
Минеральные Воды
Семейный горный лагерь в Архызе
Семейный горный лагерь в Архызе
4.7
3 отзыва
от
41000
за чел.
Июль — оптимальный месяц для путешествия в горы Кавказа с детьми! За восемь дней мы исследуем множество прекрасных горных пейзажей. Увидим удивительны...
Минеральные Воды
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
Пятигорск и Архыз: прогулки, водопады и озёра
15300
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
Пятигорск
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
Выдыхаем! Перезагрузка в лагере у горной реки
41000
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
Минеральные Воды
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
Три дня на Кавказе: Кисловодск, Домбай и Чегемские водопады
5
3 отзыва
30000
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
Кисловодск
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
Бежим вместе: командные тренировки в кэмпе в Приэльбрусье
19000
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
Кисловодск
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
В Грузию из Минеральных Вод: Кахетия, Тбилиси и Мцхета
21900
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
Минеральные Воды
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
Джип-трип по Кавказу: плато Бермамыт и Шаджатмаз, урочище Джилы-Су и Домбай
59900
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Минеральные Воды

Последние отзывы о турах по Ставропольскому краю

  • Е
    Екатерина
    28 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Отличный тур! Маршрут просто невероятный! Гид замечательно сработал, а организация тура на высшем уровне. Природа просто превосходна в своей красоте, заставляет хотеть вернуться снова и снова 10/10!
  • М
    Марина
    24 апреля 2024
    Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур
    Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
  • В
    Виктория
    21 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы проезжали,с большой заботой относился к нам,завозил в невероятно душевные кафе. Тур был три дня,организаторами были предложены отель в Архызе,в невероятно живописном месте,прекрасные чистые номера в шале,все отделанные деревом, и отель в Кисловодске,которыйнаходится на въезде в город,вполне приличный,все чисто и есть все необходимое. Сама экскурсия потрясающая,величество гор,великолепный пейзаж радовал всю дорогу! Огромная благодарность Вячеславу!
    Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мыЕздили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы
  • А
    Артем
    16 апреля 2024
    Это Кавказ
    Хорошая организация.
    Хорошая организацияХорошая организация
  • Н
    Никита
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
    Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последнийОрганизатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний
  • Ю
    Юлия
    16 апреля 2024
    Три горнолыжных курорта Кавказа
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».
    Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременноОрганизатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно
  • О
    Олеся
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
  • А
    Александрина
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Великолепно!
  • Н
    Николай
    16 апреля 2024
    Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
    Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от ПятигорскаЗдравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска
  • Д
    Дарья
    14 апреля 2024
    Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз
    Спасибо большое Радмиру за потрясающие и увлекательные 3 дня в предгорье и горах. Радмир очень хорошо знает историю края, быт его жителей, легенды о знаковых местах, а также заведения, где можно отведать очень вкусную нац. кухню.
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
    Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
  • З
    Зинаида
    14 апреля 2024
    Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу
    "Калейдоскоп времён"! 30.03 - 06.04.2024г. Отпуск получился очень душевным! Выражаю свою благодарность администраторам гостинице «Gold Star» 3* Эльмире и Анне, которые готовы были всегда помочь и поделиться частичкой тепла😊; гиду Осману за интересные истории и за готовность к любому движу! Очень приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят свой край и делятся этой любовь с другими! Для любителей гор и красивых пейзажей с минимальной нагрузкой тур самое то! В отпуске было 2 момента, которые хотелось бы как-то скорректировать: - первый день, когда вы остаетесь одни с водителем и курирование дня происходит в дистанционном режиме, о котором если не спросите, то сами и не узнаете… - в некоторых днях казалась, что мы больше занимались покатушками на машине, чем любованием местной красотой.
    &quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г&quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г&quot;Калейдоскоп времён&quot;! 30.03 - 06.04.2024г
  • О
    Олег
    10 апреля 2024
    Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа
    Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.
  • Ю
    Юлия
    3 апреля 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
  • Е
    Екатерина
    3 апреля 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
    В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на КавказВ целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Это Кавказ
    Очень насыщенный тур на впечатления.
  • Р
    Роман
    1 апреля 2024
    Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
    Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в ДагестанКроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан
  • А
    Антонина
    27 марта 2024
    Активная зимняя программа на Кавказе
    Организация прекрасная
  • Ю
    Юлия
    4 марта 2024
    Классическое зимнее путешествие на Кавказ
    Очень запоминающееся путешествие, были в феврале, остались под большим впечатлением! Природа Кавказа просто покорила, никогда не видела таких красивых гор. Всем рекомендуем
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ХорошоТам