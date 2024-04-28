Е Екатерина Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз Отличный тур! Маршрут просто невероятный! Гид замечательно сработал, а организация тура на высшем уровне. Природа просто превосходна в своей красоте, заставляет хотеть вернуться снова и снова 10/10!

М Марина Архыз: сердце Кавказа. Пеший тур Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!

В Виктория Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы проезжали,с большой заботой относился к нам,завозил в невероятно душевные кафе. Тур был три дня,организаторами были предложены отель в Архызе,в невероятно живописном месте,прекрасные чистые номера в шале,все отделанные деревом, и отель в Кисловодске,которыйнаходится на въезде в город,вполне приличный,все чисто и есть все необходимое. Сама экскурсия потрясающая,величество гор,великолепный пейзаж радовал всю дорогу! Огромная благодарность Вячеславу!

А Артем Это Кавказ Хорошая организация.

Н Никита Три горнолыжных курорта Кавказа Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.

Ю Юлия Три горнолыжных курорта Кавказа Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».

О Олеся Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.

А Александрина Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Великолепно!

Н Николай Путешествие в Кавказские Минеральные Воды и Кабардино-Балкарию Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.

Д Дарья Самые большие курорты Кавказа за три дня: Эльбрус, Домбай и Архыз Спасибо большое Радмиру за потрясающие и увлекательные 3 дня в предгорье и горах. Радмир очень хорошо знает историю края, быт его жителей, легенды о знаковых местах, а также заведения, где можно отведать очень вкусную нац. кухню.

З Зинаида Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊

З Зинаида Калейдоскоп времён. Экскурсионный тур по Кавказу "Калейдоскоп времён"! 30.03 - 06.04.2024г. Отпуск получился очень душевным! Выражаю свою благодарность администраторам гостинице «Gold Star» 3* Эльмире и Анне, которые готовы были всегда помочь и поделиться частичкой тепла😊; гиду Осману за интересные истории и за готовность к любому движу! Очень приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят свой край и делятся этой любовь с другими! Для любителей гор и красивых пейзажей с минимальной нагрузкой тур самое то! В отпуске было 2 момента, которые хотелось бы как-то скорректировать: - первый день, когда вы остаетесь одни с водителем и курирование дня происходит в дистанционном режиме, о котором если не спросите, то сами и не узнаете… - в некоторых днях казалась, что мы больше занимались покатушками на машине, чем любованием местной красотой.

О Олег Активная зимняя программа. На снежной волне Кавказа Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.

Ю Юлия Классическое зимнее путешествие на Кавказ Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.

Ю Юлия Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.

Е Екатерина Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.

Н Наталья Это Кавказ Очень насыщенный тур на впечатления.

Р Роман Больше, чем путешествие на Кавказ. Зимний тур Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.

А Антонина Активная зимняя программа на Кавказе Организация прекрасная