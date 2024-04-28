Туры в городах Ставропольского края
Выберите город в котором хотите забронировать экскурсионный тур в Ставропольском крае или из которого хотите отправиться в регион с частным гидом.
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Индивидуальные экскурсии
50715
₽
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
15300
₽
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
41000
₽
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
5
3 отзыва
30000
₽
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
19000
₽
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
21900
₽
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
59900
₽
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
71000
₽
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
25000
₽
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Групповые экскурсии
50715
₽
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
15300
₽
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
41000
₽
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
5
3 отзыва
30000
₽
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
19000
₽
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
21900
₽
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
59900
₽
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
71000
₽
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
25000
₽
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
Обзорные по городам
25000
₽
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
42250
₽
за чел.
Смешаная: автобусная и пешеходная. Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешехо...
22800
₽
за чел.
Расслабиться в горячих термах, попробовать кавказскую кухню и минеральную воду прямо из источников
43900
₽
за чел.
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
33000
₽
за чел.
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
58000
₽
за чел.
Подняться к языческому храму на высоту 2560 м, увидеть пейзажи «Игры престолов» и Цей-Лоам
46090
₽
за чел.
Попить знаменитой минеральной воды, увидеть главные достопримечательности и подняться в горы
73300
₽
за чел.
Познакомиться с самобытной культурой и топовыми местами Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана
Водные прогулки
5
3 отзыва
от
45200
₽
за чел.
Архыз – потрясающий край, наполненный журчанием прозрачных ручьев, шумом густых лесов и ароматом альпийских лугов. Его горы покрыты серебристой седино...
5
3 отзыва
55000
₽
за чел.
Маршрут по реке Кубань, Большой Зеленчук и Аксаут — один из лучших водных маршрутов, проходящих на территории Северного Кавказа. Отсутствие населенных...
5
3 отзыва
45000
₽
за чел.
Маршрут очень красивый и непростой, но все переходы будут без рюкзаков (не считая небольших рюкзачков с самым необходимым 2-4 кг). Это полноценный пох...
25000
₽
за чел.
Исследовать древнюю цитадель Нарын-Кала и прокатиться на катере по Сулакскому каньону
43000
₽
за чел.
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
5
3 отзыва
40000
₽
за чел.
Это путешествие открывает возможность попробовать себя в различных видах активного туризма, за довольно короткий срок познакомиться с потрясающими кра...
Туры на автомобиле
50715
₽
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
15300
₽
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
41000
₽
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
5
3 отзыва
30000
₽
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
21900
₽
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
59900
₽
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
71000
₽
за чел.
Увидеть Эльбрус, почувствовать себя героями фильма и подняться на высоту 3847 метров
69900
₽
за чел.
Совершить треккинг к водопаду, покататься на лошадях и подняться на Эльбрус по канатке
5
1 отзыв
79900
₽
за всё
Прикоснуться к истории Кавказских Минеральных Вод, увидеть Эльбрус и сравнить хычины двух республик
Гастрономические туры
25000
₽
за чел.
Вдоволь накататься верхом, насладиться кавказской кухней и вечерами у костра
69900
₽
за чел.
Совершить треккинг к водопаду, покататься на лошадях и подняться на Эльбрус по канатке
43100
₽
за чел.
Подняться на кавказский Язык тролля, побывать в «замке людоеда» и увидеть Эльбрус
34300
₽
за чел.
Погулять на вершине горы, зарядиться эмоциями от общения с лошадьми и отведать сочный шашлык
43900
₽
за чел.
Погулять по горам и ущельям и расслабиться в термальных источниках
56000
₽
за чел.
Увидеть Софийские водопады, обновиться в банях и бассейнах и продегустировать хычины
33000
₽
за чел.
Активно отдохнуть в горах Карачево-Черкесии, увидеть главные достопримечательности и обсерваторию
33000
₽
за чел.
Встретить рассвет с видом на Эльбрус, разделить пикник с сусликами и попробовать «напиток богатырей»
43000
₽
за чел.
Подняться на высоту 3800 метра и жарить шашлыки в горах под звездным небом
Экскурсионные туры на несколько дней
50715
₽
за чел.
Исходить горный край вдоль и поперёк и проникнуться красотой нетронутой природы
4.7
3 отзыва
от
41000
₽
за чел.
Экскурсионный тур «Семейный горный лагерь в Приэльбрусье» на 8 дней
4.7
3 отзыва
от
41000
₽
за чел.
Июль — оптимальный месяц для путешествия в горы Кавказа с детьми! За восемь дней мы исследуем множество прекрасных горных пейзажей. Увидим удивительны...
15300
₽
за чел.
Полюбоваться цветущими лугами рододендронов и зарядиться энергией гор
41000
₽
за чел.
Пожить вдали от цивилизации, прокатиться по бездорожью и искупаться в реках, озёрах и водопадах
5
3 отзыва
30000
₽
за чел.
Подняться на канатной дороге на вершину Мусса-Ачитара и полюбоваться закатом с видом на Эльбрус
19000
₽
за чел.
Потренироваться с единомышленниками в окружении гор и улучшить форму перед беговыми состязаниями
21900
₽
за чел.
Погулять по столице Грузии и насладиться романтичной атмосферой в Сигнахи
59900
₽
за чел.
Насладиться видами гор, искупаться в термальных источниках и встретить закат на захватывающем плато
Последние отзывы о турах по Ставропольскому краю
- ЕЕкатерина28 апреля 2024Отличный тур! Маршрут просто невероятный! Гид замечательно сработал, а организация тура на высшем уровне. Природа просто превосходна в своей красоте, заставляет хотеть вернуться снова и снова 10/10!
- ММарина24 апреля 2024Гид от организатора был доброжелательным, внимательным! Тур прошел на одном дыхании, остались только положительные эмоции!
- ВВиктория21 апреля 2024Ездили небольшой группой с Вячеславом на минивэне. Мне ооочень понравилось,всю дорогу Вячеслав рассказывал про области,которые мы проезжали,с большой заботой относился к нам,завозил в невероятно душевные кафе. Тур был три дня,организаторами были предложены отель в Архызе,в невероятно живописном месте,прекрасные чистые номера в шале,все отделанные деревом, и отель в Кисловодске,которыйнаходится на въезде в город,вполне приличный,все чисто и есть все необходимое. Сама экскурсия потрясающая,величество гор,великолепный пейзаж радовал всю дорогу! Огромная благодарность Вячеславу!
- ААртем16 апреля 2024Хорошая организация.
- ННикита16 апреля 2024Организатор молодец, все прошло без проблем. Нам заказали такси из аэропорта и в аэропорт в последний день. В течение тура всю информацию по предстоящим экскурсиям предоставлял. Организатора рекомендую.
- ЮЮлия16 апреля 2024Организатор в моем случае - безупречен. Менеджер всегда была на связи, информацию об экскурсиях сообщала своевременно, актуальную и в очень доступной форме, с телефонами гидов. Транфер был из аэропорта до гостиницы. К гостинице много вопросов. Хотя 2 звезды. И этим все сказано. В принципе, сервис гостиницы настолько ненавязчив, что в некоторые моменты хотелось доплатить, но хотя бы еще ползвезды добавить для спокойствия своих нервов. Но это не вопрос к организаторам, скорее - к наследию советского курортного прошлого. Единственная заслуженная твердая «пятерка» менеджерам «Большой Страны».
- ООлеся16 апреля 2024Встречающая сторона показала себя с лучшей стороны, видно, что опыт большой есть, так как все процессы отлажены. Встретили, провезли везде, все показали и проводили. Большое спасибо за массу интересной информации и ярких впечатлений гидам.
- ААлександрина16 апреля 2024Великолепно!
- ННиколай16 апреля 2024Здравствуйте Большая Страна. Большой тур по Кавказу это неизгладимое впечатления. Мы увидели весь Кавказ от Пятигорска до Махачкалы. Очень впечатлил Эльбрус, Домбай. Очень интересные экскурсии по Карачаево - Черкесия, Кабардино-Балкария. На экскурсии по Дагестан хочется поблагодарить гида Яну, очень добрый и приветливый человек. Она очень эрудированный экскурсовод, мы узнали про Дагестан всё. Очень хорошо налажена логистика, прекрасные гостиницы. В каждой республике своя изюминка красоты. Путешествие очень понравилось. Советую всем посмотреть мир прекрасного.
- ДДарья14 апреля 2024Спасибо большое Радмиру за потрясающие и увлекательные 3 дня в предгорье и горах. Радмир очень хорошо знает историю края, быт его жителей, легенды о знаковых местах, а также заведения, где можно отведать очень вкусную нац. кухню.
- ЗЗинаида14 апреля 2024Отдельно спасибо менеджеру Юлии из Большой Страны, которая все же уговорила меня поехать в отпуск😊
- ЗЗинаида14 апреля 2024"Калейдоскоп времён"! 30.03 - 06.04.2024г. Отпуск получился очень душевным! Выражаю свою благодарность администраторам гостинице «Gold Star» 3* Эльмире и Анне, которые готовы были всегда помочь и поделиться частичкой тепла😊; гиду Осману за интересные истории и за готовность к любому движу! Очень приятно наблюдать за людьми, которые так искренне любят свой край и делятся этой любовь с другими! Для любителей гор и красивых пейзажей с минимальной нагрузкой тур самое то! В отпуске было 2 момента, которые хотелось бы как-то скорректировать: - первый день, когда вы остаетесь одни с водителем и курирование дня происходит в дистанционном режиме, о котором если не спросите, то сами и не узнаете… - в некоторых днях казалась, что мы больше занимались покатушками на машине, чем любованием местной красотой.
- ООлег10 апреля 2024Пишу вам честный отзыв, о некоторых моментах уже организатору сообщал. Тур был очень интересный. Впервые сел на лошадь, но для первого раза это чрезвычайно сложный маршрут, для новичков вроде меня можно сделать попроще и поменьше. Всё было очень радушно, вкусно, интересно. Но мало! О комфорте сложно говорить. В первый день в номере забыли включить горячую воду, мылся в холодной. Во второй день - включили, но она была едва тёплая, но уже не ледяная. Если это навязывание бани на территории, об этом тоже можно было бы заявить заранее. Об организации - плюс это точечный трансфер. Из минусов - список вещей, в котором по сути необходим лишь дождевик(лучше мембранная куртка) и крем от загара. Остальное в списке совершенно не нужно, что тоже накладывает экономические аспекты на путешественника. У данного места огромный туристический потенциал. Если подойти к программам тура более гибко, допустим, короткими поездками "по ферме", к "нарзану", "к сырным пещерам", "по тропинкам ущелья", "по горам и скалам(Гум Баши)", то это уже несколько упростит и позволит больше аудитории зацепить, я же своим знакомым не порекомендую данный отдых, поскольку он физически сложен для большинства людей. Лошади же карачаевские супер способные, но их способности проявляют страх… а с ними и яркие эмоции. Однако по яркости ощущений это был один из самых ярких дней рождений, с кучей впечатлений, вплоть до того, что мне многое до сих пор снится и о многом размышляется.
- ЮЮлия3 апреля 2024Всё понравилось. Были некоторые шероховатости, но сопровождающие гиды и менеджеры компании помогли решить всё вопросы.
- ЮЮлия3 апреля 2024Понравилось сопровождение: документальное и организационное. На все мои вопросы получила исчерпывающие ответы.
- ЕЕкатерина3 апреля 2024В целом все понравилось. Второй раз уже пользуемся вашим сервисом и второй раз ездили на Кавказ. 4 звезды поставила за то, что не понятно было что то с обедами. Во Владикавказе нас кормили, а в других городах нет. Хотя в том году у нас были обеды. И второй момент - это гид Демитрий, который сопровождал нас от Пятигорска до Нальчика. Не интересно вел экскурсии, мало, и плохо с речью у гида, не всегда было понятно, что он говорит(Сам как человек хороший). Но экскурсовод не очень. Самые лучшие у вас гиды во Владикавказе. Второй раз уже в этом убеждаемся. Марат просто любовь, на столько интересно. Человек даже не замолкает, рассказывает все на свете, о быте народа своего, не только о программе экскурсии. Это дорогого стоит. Так еще и завез нас в места красивые, которые не входили в программу, они оказались самыми эпичными. Водитель Сергей, который сопровождал нас во Владикавказе отличный водитель и человек. Второй раз уже попадаем на него.
- ННаталья2 апреля 2024Очень насыщенный тур на впечатления.
- РРоман1 апреля 2024Кроме того, хочу выразить свою благодарность нашему гиду Уружбекову Артему, который сделал наше путешествие в Дагестан незабываемым и полным ярких впечатлений. Он был не только профессионалом своего дела, но и прекрасным человеком, который всегда был готов помочь и ответить на любые наши вопросы. Наш гид прекрасно знает историю Дагестана и может рассказать много интересных фактов о культуре, традициях и обычаях этого удивительного региона. Благодаря его знаниям, мы смогли лучше понять и прочувствовать дух этой земли.
- ААнтонина27 марта 2024Организация прекрасная
- ЮЮлия4 марта 2024Очень запоминающееся путешествие, были в феврале, остались под большим впечатлением! Природа Кавказа просто покорила, никогда не видела таких красивых гор. Всем рекомендуем