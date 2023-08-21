Готовы исследовать Суздаль на совершенно новом виде транспорта, интересном, безопасном и экологичном? Тогда разрешите представить вам наших миниатюрных красавиц — фисташково-розовую Cassie и лилово-белую MiMi. На бесшумных минибоутах вы проплывёте по живописной реке Каменке и насладитесь былинными пейзажами за бортом. Красота!

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Обаятельные минибоуты. На каждом катере вы найдёте штурвал и проборы с показанием заряда аккумулятора, разъемы USB и Type-C. Усядетесь в удобном мягком кресле для капитана, а на специальной полочке над штурвалом сможете разместить гаджет и небольшой перекус.

И лучшие виды Суздаля. Живописный маршрут по реке Каменке позволит вам посмотреть на Суздаль с, не побоимся сказать, эксклюзивного ракурса! С борта мини-катера вы увидите три красивых монастыря и старинные торговые ряды в сердце города. А благодаря бесшумному электромотору прогулка станет еще более уютной и расслабляющей.

*Если вы выберете расширенный вариант прогулки, то успеете также добраться до древнего и сказочного Суздальского кремля!

Организационные детали