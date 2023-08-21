Проплыть на уникальных электрокатерах по реке с лучшими видами на город
Готовы исследовать Суздаль на совершенно новом виде транспорта, интересном, безопасном и экологичном? Тогда разрешите представить вам наших миниатюрных красавиц — фисташково-розовую Cassie и лилово-белую MiMi.
На бесшумных минибоутах вы проплывёте по живописной реке Каменке и насладитесь былинными пейзажами за бортом. Красота!
На бесшумных минибоутах вы проплывёте по живописной реке Каменке и насладитесь былинными пейзажами за бортом. Красота!
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Обаятельные минибоуты. На каждом катере вы найдёте штурвал и проборы с показанием заряда аккумулятора, разъемы USB и Type-C. Усядетесь в удобном мягком кресле для капитана, а на специальной полочке над штурвалом сможете разместить гаджет и небольшой перекус.
И лучшие виды Суздаля. Живописный маршрут по реке Каменке позволит вам посмотреть на Суздаль с, не побоимся сказать, эксклюзивного ракурса! С борта мини-катера вы увидите три красивых монастыря и старинные торговые ряды в сердце города. А благодаря бесшумному электромотору прогулка станет еще более уютной и расслабляющей.
*Если вы выберете расширенный вариант прогулки, то успеете также добраться до древнего и сказочного Суздальского кремля!
Организационные детали
- Наши минибоуты одноместные и имеют ограничения по росту и весу: рост не должен превышать 180 см, вес — 85 кг
- Перед прогулкой мы проведём детальный инструктаж, поможем спуститься на воду и освоиться с управлением. А во время прогулки будем на связи по рации, которую выдадим каждому участнику.
- Свою сумку/рюкзак вы можете оставить на нашей станции до возвращения
- При желании можно выбрать расширенную версию прогулки на 1,5 часа за дополнительные 1000 руб. с человека. В таком случае вы успеете доплыть до Суздальского кремля.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на территории ГТК Суздаль
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Суздале
Наша команда существует уже три года, мы специализируемся на активном и комфортном отдыхе для всей семьи в Суздале. Любим необычный экологичный транспорт, красивые маршруты и довольных путешественников. Делаем всё, чтобы вы улыбались и возвращались!
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
21 авг 2023
Все прекрасно! Классное летнее приключение. Советую всем.
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