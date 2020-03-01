Индивидуальные экскурсии по Тюмени

  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Эстетика Тюмени

Влюбиться в деревянную архитектуру города, узнать о важных вехах его прошлого и знаменитых жителях

Анжелика
Задать вопрос
Анжелика – ваш гид
Вы прогуляетесь по самым красивым улицам Тюмени и познакомитесь с историей города — от основания до середины XX века.

Насладитесь изящной резьбой деревянных фасадов, раскроете символику их элементов и услышите о хозяевах этих домов.

Я покажу, как менялась Тюмень, а еще расскажу о самых интересных музеях, которые встретятся на маршруте.
650 за человека
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени

Что вас ожидает

Знакомство с Тюменью
Точка отсчета для города и нашего маршрута — Камень-памятник в честь основания города, у которого я поведаю о становлении Тюмени и её давнем прошлом. На фотографиях вы увидите, как выглядел город раньше, и сравните его облик с нынешним. А еще узнаете о судьбе Моста влюбленных и откроете легенды, бродящие по городу.

Деревянное барокко
Мы пройдем по набережной и рассмотрим интересные образцы деревянного зодчества, которыми славится Тюмень. Ажурные наличники, фронтоны и карнизы, крыльцо и ворота — вы поймете, что за символы украшают эти дома. Услышите об их жильцах, которые так много сделали для Тюмени, и о знаменитых личностях, останавливавшихся здесь: императоре Александре II, семье Николая II, Распутине и Блюхере. А еще я дам советы по музеям, которые здесь находятся, и объясню, о чем рассказывают их экспозиции.

Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени
Эстетика Тюмени

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Июнь 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Анжелика
Анжелика
Я будущий специалист по охране объектов культурного наследия. Важно, чтобы люди ценили и любили нашу культуру. Моя цель, не только рассказать потрясающую историю города, но и показать то, на что многие могут даже не обращать внимания.
Напишите мне

Индивидуальные экскурсии по Тюмени

Тюмень: истории, легенды, людиТюмень: истории, легенды, людиТюмень: истории, легенды, люди
От 2090 за экскурсию
2.5 часа
27 отзывов
Узнать необыкновенные истории и пройтись по небанальным местам
Встреча с удивительным местным жителем, который поделится с вами своими уникальными городскими историями и легендами советского периода — такое приключение ждёт вас на этой прогулке. Вы полюбуетесь на город с уровня крыши самого высокого здания Тюмени и узнаете архивные секреты. Кто вознамерился бросить вызов самому Распутину и почему Тюмень можно назвать родиной слонов.
Ночная ТюменьНочная ТюменьНочная Тюмень
От 2090 за экскурсию
2.5 часа
14 отзывов
Проследить путь города и полюбоваться им с высоты
Первый русский город Сибири предстанет перед вами в своих вечерних декорациях. Вы пройдёте по следам Золотой Орды, узнаете об основании и развитии города и заглянете в район, считавшийся криминальным в 18-19 веках. Вас ждут небанальные истории, местные обычаи и наблюдения о жизни Тюмени, а в конце экскурсии — панорамные виды.
Горячие источники и чёрное золотоГорячие источники и чёрное золотоГорячие источники и чёрное золото
От 2960 за экскурсию
3 часа
8 отзывов
Искупаться в полезных минеральных водах и узнать всё о нефти
Горячие источники на планете повсюду, даже в Антарктиде. Но только в первом тюменском минеральном источнике есть волшебные пузырьки! Вы искупаетесь в этой целебной воде, узнаете о её свойствах и поймёте, как безопасно и с пользой практиковать это оздоровительное средство. А кроме того, поближе познакомитесь с нефтью и её добычей, узнаете о миллионных нефтяных пластах.

Выбирайте и другие экскурсии по Тюмени

Необычные маршрутыПешкомКрыши и панорамыИндивидуальныеИстория и архитектураГрупповыеОбзорныеВсе