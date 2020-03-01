Индивидуальные экскурсии по Тюмени

Что вас ожидает

Знакомство с Тюменью

Точка отсчета для города и нашего маршрута — Камень-памятник в честь основания города, у которого я поведаю о становлении Тюмени и её давнем прошлом. На фотографиях вы увидите, как выглядел город раньше, и сравните его облик с нынешним. А еще узнаете о судьбе Моста влюбленных и откроете легенды, бродящие по городу.

Деревянное барокко

Мы пройдем по набережной и рассмотрим интересные образцы деревянного зодчества, которыми славится Тюмень. Ажурные наличники, фронтоны и карнизы, крыльцо и ворота — вы поймете, что за символы украшают эти дома. Услышите об их жильцах, которые так много сделали для Тюмени, и о знаменитых личностях, останавливавшихся здесь: императоре Александре II, семье Николая II, Распутине и Блюхере. А еще я дам советы по музеям, которые здесь находятся, и объясню, о чем рассказывают их экспозиции.