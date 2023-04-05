Прогуляться среди старинных кварталов и угоститься сластями
Милостивые гости Тюмени! Не угодно ли будет совершить приятный групповой променад по набережной и близлежащим улицам? В большом выборе — усадьбы с богатой домовой резьбой, душеполезные беседы о купеческом быте, модах и фасонах.
Именитые купчихи откроют вам тайны города и угостят лучшими сортами чая из растопленного самовара и тюменскими конфетами.
Именитые купчихи откроют вам тайны города и угостят лучшими сортами чая из растопленного самовара и тюменскими конфетами.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Когда осмотр достопримечательностей сочетается с увлекательным рассказом, то город начинает оживать. Убедитесь в этом сами! На групповой прогулке по Тюмени вашими проводниками станут жительницы дореволюционной эпохи: Аполлинария Шешукова, Александра Даудель, Ханна Шайчик или Агнесса Вардроппер. Деловитые и вездесущие, они раскроют для вас удивительные истории купеческих династий Тюмени.
Вы увидите город с необычного ракурса, рассмотрите живописные храмы и замысловатые узоры на деревянных наличниках. Выясните, где в Тюмени шла самая бойкая торговля и какие уникальные товары поставляли тюменские купцы в Европу. Полюбуетесь «вратами Сибири» с Моста Влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков и торговых домов.
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
- Данную программу возможно провести индивидуально для вашей компании в авто-пешеходном формате. В этом случае в 2-часовую прогулку мы включим дополнительные достопримечательности. Дата проведения и стоимость обсуждается индивидуально и зависит от количества гостей и вида транспорта (от автомобиля до автобуса).
в субботу в 15:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- возле Тюменской филармонии
- Когда и сколько длится?
- Когда: в субботу в 15:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Тюмени
Провели 802 экскурсии для 1661 туриста
Добрые гости земли сибирской! Для вас – лучшее о Тобольске и пригороде! Моя команда гидов-экскурсоводов с удовольствием организует экскурсию, проведет по самым таинственным уголкам, покажет все самое интересное и расскажет в мельчайших подробностях об истории города. С нами вы увидите и прочувствуете город сквозь призму времени… Мы – ваш незаменимый, добрый путеводитель по славному Тобольску!
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