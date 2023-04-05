Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»

Прогуляться среди старинных кварталов и угоститься сластями

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Милостивые гости Тюмени! Не угодно ли будет совершить приятный групповой променад по набережной и близлежащим улицам? В большом выборе — усадьбы с богатой домовой резьбой, душеполезные беседы о купеческом быте, модах и фасонах.

Именитые купчихи откроют вам тайны города и угостят лучшими сортами чая из растопленного самовара и тюменскими конфетами.
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
Групповая экскурсия-представление «В городе на Туре»
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Когда осмотр достопримечательностей сочетается с увлекательным рассказом, то город начинает оживать. Убедитесь в этом сами! На групповой прогулке по Тюмени вашими проводниками станут жительницы дореволюционной эпохи: Аполлинария Шешукова, Александра Даудель, Ханна Шайчик или Агнесса Вардроппер. Деловитые и вездесущие, они раскроют для вас удивительные истории купеческих династий Тюмени.

Вы увидите город с необычного ракурса, рассмотрите живописные храмы и замысловатые узоры на деревянных наличниках. Выясните, где в Тюмени шла самая бойкая торговля и какие уникальные товары поставляли тюменские купцы в Европу. Полюбуетесь «вратами Сибири» с Моста Влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков и торговых домов.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
  • Данную программу возможно провести индивидуально для вашей компании в авто-пешеходном формате. В этом случае в 2-часовую прогулку мы включим дополнительные достопримечательности. Дата проведения и стоимость обсуждается индивидуально и зависит от количества гостей и вида транспорта (от автомобиля до автобуса).

в субботу в 15:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
возле Тюменской филармонии
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу в 15:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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