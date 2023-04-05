Милостивые гости Тюмени! Не угодно ли будет совершить приятный групповой променад по набережной и близлежащим улицам? В большом выборе — усадьбы с богатой домовой резьбой, душеполезные беседы о купеческом быте, модах и фасонах. Именитые купчихи откроют вам тайны города и угостят лучшими сортами чая из растопленного самовара и тюменскими конфетами.

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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Когда осмотр достопримечательностей сочетается с увлекательным рассказом, то город начинает оживать. Убедитесь в этом сами! На групповой прогулке по Тюмени вашими проводниками станут жительницы дореволюционной эпохи: Аполлинария Шешукова, Александра Даудель, Ханна Шайчик или Агнесса Вардроппер. Деловитые и вездесущие, они раскроют для вас удивительные истории купеческих династий Тюмени.

Вы увидите город с необычного ракурса, рассмотрите живописные храмы и замысловатые узоры на деревянных наличниках. Выясните, где в Тюмени шла самая бойкая торговля и какие уникальные товары поставляли тюменские купцы в Европу. Полюбуетесь «вратами Сибири» с Моста Влюбленных, а также узнаете о тайнах старинных особняков и торговых домов.

Организационные детали