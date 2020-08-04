7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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По волжской глади вдоль Углича

Полюбоваться с катера старинными храмами и чарующими пейзажами и раскрыть местные секреты

Надежда
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Надежда – ваш гид
Древний Углич особенно прекрасен с воды! Вы познакомитесь с историей 📖 украшающих набережную церквей, впечатлитесь панорамой кремля и узнаете, каких художников вдохновлял наш город 🏙️.

А также оцените грандиозное сооружение ГЭС и насладитесь чудесной верхневолжской природой.

1900 за экскурсию

У этой экскурсии7 отзывов
5
По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича

Что вас ожидает

Воскресенский монастырь и церковь Рождества Иоанна Предтечи
Вы очаруетесь панорамами мужского Воскресенского монастыря и узнаете, почему он так похож на грандиозную ростовскую митрополию. А также рассмотрите изящную церковь Рождества Иоанна Предтечи и услышите, каким образом она связана с Рерихом.

Тайны местного кремля
Перед вами «проплывут» строения угличского кремля: церковь Царевича Дмитрия «на крови», палаты удельных князей, Спасо-Преображенский собор и колокольня. Я расскажу о Супоневском дворце, когда-то стоявшем напротив кремля на левом берегу Волги, и раскрою связанную с ним таинственную легенду. Кроме того, вспомню о событиях, произошедших в Угличе в мае 1591 года.

ГЭС и село Золоторучье
Вы оцените грандиозное сооружение местной гидроэлектростанции и изящную арку однокамерного шлюза. Далее Волга приведет нас к церкви Флора и Лавра, отелю Азимут и селу Золоторучье, получившему название от золотого песка, который якобы находили в протекающем здесь ручье. На краю села вы увидите церковь Ильи Пророка и узнаете, на чьи средства она была построена. А также насладитесь видами на Волжские дали, город и угличскую ГЭС.

Организационные детали

Аренда катера оплачивается дополнительно: 30 минут — 1750 рублей, 1 час — 3500 рублей.

По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича
По волжской глади вдоль Углича

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в центре города.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Надежда
Надежда
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Надежда. Я родилась и живу в Угличе и для меня это самый красивый город страны. Работаю профессиональным гидом 29 лет и всегда стараюсь сделать свои экскурсии приятными, познавательными и понятными. Я ответственный и спокойный человек, увлекаюсь живописью, изучаю иностранные языки, ценю чувство юмора, люблю прогулки и общение. С радостью покажу вам знаковые места Углича и расскажу о них самое интересное!
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7 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 августа 2020
С супругой решили вспомнить историю нашего Отечества и проехать по Александрову, Угличу, Ярославлю и Костроме. В последний момент решил на вечернее время (19. 00) заказать часовую экскурсию по водной глади в Угличе. Экскурсия отменная.... Вечерний закат, штиль на реке, неторопливый показ красоты русской глубинки и рассказ приятного экскурсовода об исторических событиях, связанных с городом..... Лучшего вечера для души и пожелать нельзя! Рекомендуем с супругой эту экскурсию и гида Надежду всем тем, кто хочет получить незабываемые впечатления
31 июля 2020
Данная индивидуальная экскурсия с гидом является приоритетной при посещении Углича, на мой взгляд. Очень интересно «прогуливаться» на катере по Волге вдоль побережья и одновременно слушать рассказ об исторических особенностях увиденных мест. Единственное, что мне было не понятно, это то, что двум детям со мной не предложили в катере спасательные жилеты. Желаю организаторам обращать на это внимание. В остальном экскурсия понравилась.
28 июля 2020
Экскурсия ОЧЕНЬ понравилась! Познавательная часть в сочетании с небольшой водной прогулкой это определённо то, что надо. Множество интересных фактов как про историю, так и про современные реалии Углича, которые слушаешь наслаждаясь просторами Волги. Увидите Углич с необычного ракурса, полюбуетесь природой, может даже увидеть работу шлюзов или цаплю. Большое спасибо Надежде! Замечательный гид, с которым не заскучаешь! Всем рекомендую, своих денег стоит.
27 июля 2020
Привет. В субботу были с женой в Угличе. Надежда любезно согласилась провести для нас экскурсию в 8. 30 утра. Супер! Приятно слушать образованных людей. Экскурсия красивая и познавательная! Други! Не залейте свои бабульки. Потом будете плакать. Приезжайте. Обращайтесь к Надежде профи и будет вам Радость !!!
22 июля 2020
Надежда- прекрасный рассказчик. Проводит экскурсии на двух языках. Знает досконально историю города и окрестностей.
21 июля 2020
Экскурсовод Надежда провела очень интересную и содеРжательную экскурсию!))) было очень круто!)) она очень приятный человек и опытный экскурсовод!)) большое ей спасибо!)) благодаря ей мы полюбили город Углич))
Ещё 1 отзыв

Надежда проводит ещё 2 экскурсии

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