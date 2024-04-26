В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Авторский тур во Владикавказе

Подняться на внедорожнике к горному храму и исследовать грузинскую столицу

5
3 отзыва
В этом путешествии вы отправитесь в самое сердце Грузии — старый город Тбилиси с его извилистыми улочками, серными банями и крепостью Нарикала.

Перед этим у вас будет ночь в горах в курортном поселке Степанцминда, захватывающее приключение на внедорожниках к горному храму Гергети и прогулки возле Жинвальского водохранилища. А ещё посетим пещерный город Уплисцихе, первую столицу Грузии Мцхету и винодельни Кахетии.

Это комбинированный тур, где переезды будем делать на комфортабельном транспорте и жить в уютном отеле: вас ждут несложные пешие маршруты, общение с местными жителями, вкусная и сытная еда, прекрасные закаты с самым вкусным Киндзмараули!
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
В Грузию из Владикавказа: топовые места, горы и винодельни
Ближайшие даты:
8
июл
12
авг
16
сен
14
окт

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет59 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

СПИСОК НЕОБХОДИМЫХ ЛИЧНЫХ ВЕЩЕЙ
ЗАГРАНПАСПОРТ! (виза не нужна, ковид. ограничений нет)
Комплект удобной одежды для поездок и для активных дней. Футболки, толстовки, головной убор от солнца. Купальник, ветровка, джинсы. Внизу тепло, наверху прохладнее.
Яркие вещи для личных фотосессий (Красивая, яркая одежда ради сочных фото: круто заходят шляпы, очки, капюшоны, шарфы, палантины и шелковые платья
Кроссовки, удобная обувь.
Теплые вещи по погоде
Средства личной гигиены. Увлажняющий крем.
Солнцезащитные очки, крем от загара. В горах солнце активное.
Документы и деньги.
Индивидуальная аптечка, если нужна: (лекарства от своих болезней)
Мобильный телефон, камера, павербанк.
Рюкзак/сумка. Чемоданы брать не желательно, будет проблематично транспортировать.

Проживание. Первую ночь проведем в отеле в поселке Степанцминда. Следующие ночи — в отеле в Тбилиси. Размещение двухместное, удобства в номере.

Питание. В программу включены сытные завтраки, обеды, дегустации и перекусы. Вас ждёт вкуснейшая национальная кухня и лучшее грузинские вино.

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Грузией: Степанцминда

Встречаемся в аэропорту Владикавказа в 14 часов и едем в Грузию. Перед границей по пути заедем на обед. Затем пройдем границу и окажемся в Степанцминде — это курорт широко известен далеко за пределами Грузии благодаря своим целебным минеральным источникам, благоприятному климату и уникальным архитектурным и природным памятникам.

Погуляем по Степанцминде, заселимся в отель и поужинаем.

Первая встреча с Грузией: СтепанцминдаПервая встреча с Грузией: СтепанцминдаПервая встреча с Грузией: Степанцминда
2 день

Рассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость Ананури

Встанем пораньше и встретим рассвет над горой Казбеги. Затем позавтракаем а отеле, сядем на джипы и помчим на гору к храму Гергети, расположенному на высоте 2170 метров! Это одно из сооружений, с которого начинается знакомство с культурным наследием Грузии. Среди альпинистов бытует традиция останавливаться на ночлег возле храма. Виды здесь просто невероятные!

Прямо у подножия горы Казбек есть термальные источники, протекает бурная река Терек и проходит историческая Военно-Грузинская дорога, по которой мы отправимся в Тбилиси. По пути остановимся у Арки Дружбы Народов, которая была построена вместе со смотровой площадкой в далёком 1983 году во имя дружбы российского и грузинского народов. Далее мы заедем на вкуснейший обед в поселок Пасанаури — родину Хинкали.

После обеда заглянем на Жинвальское водохранилище, которое спрятано вдали от людских глаз, оно скрывает живописные горы, такое близкое синее небо и потрясающей красоты водоем. На берегу водохранилища расположилась Крепость Ананури, которая служила главным опорным пунктом для правителей этого края.

Вечером доберёмся до Тбилиси, заселимся в отель и поужинаем.

Рассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость АнануриРассвет в горах, храм Гергети, Военно-Грузинская дорога и крепость Ананури
3 день

Столица Грузии - Тбилиси

Завтракаем и отправляемся на обзорную пешую экскурсию по старому городу Тбилиси.
В Тбилиси очень заметно влияние других культур, в частности персидской и русской. Мощеные улицы, православные храмы, причудливо украшенные здания в стиле ар-нуво и архитектурные памятники советского модернизма — все это Тбилиси. Над ним возвышается горная крепость Нарикала, построенная в IV веке.

Мы прогуляемся по стеклянному Мосту Мира — пешеходному мосту через реку Кура. Пообедаем и осмотрим знаменитые серные бани с горячими бассейнами, а затем прокатимся по канатной дороге, где увидим Мать Грузии — монумент, ставший одним из символов Тбилиси. Здесь отражен грузинский национальный характер: женская фигура держит в левой руке чашу с вином для приветствия тех, кто пришёл как друг, а в правой руке меч для тех, кто пришёл как враг.

Вечером нас ждет традиционный ужин в грузинском ресторане с национальными танцами — будет жарко!

Столица Грузии - ТбилисиСтолица Грузии - ТбилисиСтолица Грузии - Тбилиси
4 день

Мцхета и Уплисцихе

Завтракаем и отправляемся в Мцхету в 20 км от Тбилиси. Здесь сосредоточено такое количество памятных исторических мест, что подобного богатства больше не встретить нигде во всей Грузии. Именно за это Мцхету нередко называют «Вторым Иерусалимом».

Посетим Джавари — монастырь, увековеченный в поэме М. Лермонтова «Мцыри», Светицховели — православный храм и кафедральный собор. А ещё увидим слияние двух горных рек — Куры и Арагви, в окружении величественных горных вершин.

Во второй половине дня отправимся в пещерный город Уплисцихе. Этот город, имеющий 3000-летнюю историю, покинули лишь в XIX веке — там так долго проживали люди. Сейчас пещеры Уплисцихе являются объектом, охраняемым ЮНЕСКО.
Вечером вернёмся в Тбилиси, поужинаем и отдохнем.

Мцхета и УплисцихеМцхета и УплисцихеМцхета и Уплисцихе
5 день

Кахетия - родина грузинского виноделия

Сразу после завтрака отправимся на родину грузинского виноделия — в Кахетию. Кахетия известна своей собственной технологией — вино здесь вызревает в квеври (больших глиняных сосудах, зарытых в землю). А также замечательным сортом винограда Саперави, который именно в местных климатических условиях приобретает уникальный вкус. Нас ждет дегустация различных сортов вина и мастер-классы по виноделию.

Вы увидите Алазанскую долину — солнечную, уютную равнину, расположенную на высоте 200-450 метров над уровнем моря и омываемая реками Агричай и Алазани. Кроме прекрасных архитектурных построек, Алазанская долина славится своими богатыми виноградниками. Именно в Кахетии выращивается около 60% всего винограда в Грузии.

После обеда отправимся в город любви Сигнахи. Сигнахи также был одной из многочисленных точек на маршруте Великого Шелкового пути. Азартные игры,хорошие рестораны, изысканные вина и потрясающий вид на Алазанскую долину делают Сигнахи одним из самых интересных городов Грузии.

Вечером вернёмся в Тбилиси и устроим прощальный ужин.

Кахетия - родина грузинского виноделияКахетия - родина грузинского виноделияКахетия - родина грузинского виноделия
6 день

Возвращение во Владикавказ

Завтракаем в отеле. После у вас будет свободное время, чтобы купить сувениры и погулять по городу. Затем будет трансфер во Владикавказ. Выбирайте билеты с вылетом после 19 вечера или на следующий день.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле в г. Тбилиси (4 ночи) и в отеле в п. Степанцминде (1 ночь). Двухместное размещение
  • Все завтраки и обеды
  • Трансфер из аэропорта Владикавказа в п. Степанцминда (Грузия)
  • Передвижение на авто с водителем по программе
  • Дегустации, мастер-классы и экскурсии по винодельням
  • Работа местно гида
  • Все входные билеты по программе тура
  • Подъём на джипах к Храму Гергети
  • Полное сопровождение на протяжении всего тура организаторами
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Владикавказа
  • Сувениры, питание не по программе, личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Владикавказа, 14:00
Завершение: Аэропорт Владикавказа, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
2
1
Л
26 апр 2024
Профессионально организованный и проведенный тур по Грузии командой Фест тур. Все продуманно до мелочей. К каждому участнику тура индивидуальный подход. На протяжении всего тура группу сопровождал сотрудник Фест тура. Высокопрофессиональный гид по всему маршруту. Транспортное обслуживание было организовано без единой задержки. Рекомендую Фест тур как надежную и профессиональную компанию.
Н
19 сен 2023
Очень крутой тур!
Грузия прекрасна! Локации очень хорошие (кроме национального обеда. Слишком далеко сидели и нечего не увидели)
Организация: Великолепный гид-Ирина! Она безумно добрый и открытый человек. А рассказывает то как! Многие мимо шли и останавливались ее послушать. Отвела на лютые вопросы и подсказывала что где можно купить дешевле.
Динар-тоже молодец! Всем помогал и старался что бы всем было комфортно.
Так же хочу сказать отдельное спасибо: за то что не бросили в трудную минуту!
Локации: очень много мест мы посетили, расслабляется было некогда. Конечно местами хотелось просто сесть и любоваться на эту красоту! Но нужно было ехать на другое еще более красивое место.
Проживание: очень хорошие отели. Все для удобство и комфорта было.
Питание: не то что бы +, но и не -. Было не удобны общие счета, все замучились сочетать за себя. Лучше организовывать общие столы и кто что хочет поесть.
Из того что хотелось бы предложить: сделать один свободный день, что бы каждый его себе сам спланировал.
Так как это был первый их тур в Грузию: Я верю что ребята все подправят и след тур будет безупречный!)
Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!Очень крутой тур!
N
18 сен 2023
Ребята молодцы!!!

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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