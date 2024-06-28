Описание тура
Организационные детали
Возраст участников — 18+
Проживание. В одной из гостиниц 3*: «Империал», «Олимп плаза», «Планета Люкс». Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.
Питание. Включено в стоимость (начиная с ужина первого дня).
Уровень сложности. Никаких экстремальных физических нагрузок не планируется. В один из дней нас ждёт треккинг в горах, который осилит любой человек без физической подготовки. Также запланированы лёгкие подъёмы в горы к башням, в большинстве мест есть оборудованные дорожки.
Программа тура по дням
Экскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторане
Встречаемся и заселяемся в гостиницу с 14:00. Если вы прилетите раньше, можно оставить вещи на ресепшн и самостоятельно прогуляться. В 15:00 отправимся знакомиться с городом. Пройдёмся по проспекту Мира — одной из самых красивых улиц на Кавказе. Посмотрим на старинные особняки, величественный костёл (филармонию), зайдём в мечеть Мухтарова и армянскую церковь. Дойдём до набережной Терека через один из старейших парков России. По желанию и возможности купим необычных вещиц на память (например, аланскую монополию).
С 17:00 до 19:00 у вас будет свободное время на перекус, отдых или посещение сувенирных магазинов. В 19:00 снова соберёмся в ресторане. Познакомимся друг с другом поближе, вы попробуете национальные блюда, желающие поучаствуют в фотосессии в традиционных костюмах. Здесь же вас ждёт мастер-класс по приготовлению тех самых осетинских пирогов.
Алагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источниках
После завтрака в 09:00 выезжаем в живописное Алагирское ущелье, где увидим остатки древних сооружений, замков и сторожевых башен. Заедем в монастырь, монахини которого готовят вкусные соления и варенье. Сделав остановку у словно вылетающего из скалы конного памятника святому Георгию, покровителю путников, отправимся к смотровой площадке водохранилища Зарамагской ГЭС, чтобы полюбоваться невероятными видами.
К обеду доберёмся до Мамисонского ущелья высоко в горах, выберем самую красивую локацию и устроим пикник. В меню — осетинские сыр и пиво, травяной чай и прочие вкусняшки. Вы сможете насладиться угощениями, завораживающими пейзажами и единением с природой — ущелье труднодоступно, поэтому сюда мало кто добирается.
Около 16:00 окажемся в селе Бирагзанг, знаменитом находящимися здесь горячими источниками. Не забудьте купальники — понежимся в их термальных водах, бьющих с 2000-метровой глубины. К 19:00 вернёмся во Владикавказ и поужинаем в культовом заведении «Фыдджынта». А затем — свободное время или посиделки в пивной СССР. Ещё один вариант досуга — посещение винного бара, где можно попробовать вино от признанного осетинского винодела, выращивающего виноград в долине Терека.
Кадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущелье
Позавтракав, в 09:00 едем в горы. Посетим Кадаргаванский каньон, по дну которого бежит река Фиагдон. Посмотрим на самый высокогорный в России Аланский Успенский мужской монастырь и две сторожевые башни. Затем доедем до Дзивгисской крепости, высеченной в скале в узком ущелье. А после нас ждут башни Курта и Тага и Какадурский перевал с качелями, установленными над обрывом.
Около 14:00 остановимся в когда-то богатом, а ныне покинутом селении Цимити, где сохранились десятки родовых башен и уникальные усыпальницы. На обед побываем в гостях у Жанны в осетинском доме. Специально для нас хозяюшка испечёт осетинские пироги, которые мы съедим по всем правилам — это настоящий ритуал.
Следующий пункт программы — визитная карточка Северной Осетии — Даргавский некрополь. Напоследок заедем в Кармадонское ущелье, которое стало известно всей стране после схода ледника Колка. Вы узнаете, как ледник прошёл по ущелью, посмотрите на местные сёла и памятную табличку группе Сергея Бодрова. В 18:00 отправимся обратно во Владикавказ с заездом в аэропорт. В аэропорту будем примерно к 19:00, в городе — к 20:00.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 000 ₽
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Что включено
- Трансферы на протяжении маршрута
- Проживание
- Питание
- Все входные билеты
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Перелёт до Владикавказа и обратно
- Питание вне программы
- Одноместное размещение