Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных

Увидеть настоящий деревенский быт, попробовать национальную кухню и побывать в безлюдных ущельях
За 3 дня мы успеем погулять по набережной Терека и проспекту Мира, горам и невероятно живописным ущельям, увидеть «город мёртвых» и заброшенные сёла, отведать осетинские пироги и даже научиться их
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готовить. Побываем в гостях у радушной хозяюшки и в лучших ресторанах национальной кухни.

Насладимся единением с природой, забрёмся в настоящую наскальную крепость и сделаем сотни фотографий с видами, от которых захватывает дух!

Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Вот такие пироги! Выходные в Осетии с пикником в горах и застольем в гостях у местных
Ближайшие даты:
Время начала: 14:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 18+

Проживание. В одной из гостиниц 3*: «Империал», «Олимп плаза», «Планета Люкс». Размещение 2-местное. Возможно одноместное размещение за доплату.

Питание. Включено в стоимость (начиная с ужина первого дня).

Уровень сложности. Никаких экстремальных физических нагрузок не планируется. В один из дней нас ждёт треккинг в горах, который осилит любой человек без физической подготовки. Также запланированы лёгкие подъёмы в горы к башням, в большинстве мест есть оборудованные дорожки.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторане

Встречаемся и заселяемся в гостиницу с 14:00. Если вы прилетите раньше, можно оставить вещи на ресепшн и самостоятельно прогуляться. В 15:00 отправимся знакомиться с городом. Пройдёмся по проспекту Мира — одной из самых красивых улиц на Кавказе. Посмотрим на старинные особняки, величественный костёл (филармонию), зайдём в мечеть Мухтарова и армянскую церковь. Дойдём до набережной Терека через один из старейших парков России. По желанию и возможности купим необычных вещиц на память (например, аланскую монополию).

С 17:00 до 19:00 у вас будет свободное время на перекус, отдых или посещение сувенирных магазинов. В 19:00 снова соберёмся в ресторане. Познакомимся друг с другом поближе, вы попробуете национальные блюда, желающие поучаствуют в фотосессии в традиционных костюмах. Здесь же вас ждёт мастер-класс по приготовлению тех самых осетинских пирогов.

Экскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторанеЭкскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторанеЭкскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторанеЭкскурсия по Владикавказу, ужин и кулинарный мастер-класс в национальном ресторане
2 день

Алагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источниках

После завтрака в 09:00 выезжаем в живописное Алагирское ущелье, где увидим остатки древних сооружений, замков и сторожевых башен. Заедем в монастырь, монахини которого готовят вкусные соления и варенье. Сделав остановку у словно вылетающего из скалы конного памятника святому Георгию, покровителю путников, отправимся к смотровой площадке водохранилища Зарамагской ГЭС, чтобы полюбоваться невероятными видами.

К обеду доберёмся до Мамисонского ущелья высоко в горах, выберем самую красивую локацию и устроим пикник. В меню — осетинские сыр и пиво, травяной чай и прочие вкусняшки. Вы сможете насладиться угощениями, завораживающими пейзажами и единением с природой — ущелье труднодоступно, поэтому сюда мало кто добирается.

Около 16:00 окажемся в селе Бирагзанг, знаменитом находящимися здесь горячими источниками. Не забудьте купальники — понежимся в их термальных водах, бьющих с 2000-метровой глубины. К 19:00 вернёмся во Владикавказ и поужинаем в культовом заведении «Фыдджынта». А затем — свободное время или посиделки в пивной СССР. Ещё один вариант досуга — посещение винного бара, где можно попробовать вино от признанного осетинского винодела, выращивающего виноград в долине Терека.

Алагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источникахАлагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источникахАлагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источникахАлагирское ущелье, пикник в Мамисонском ущелье, купание в термальных источниках
3 день

Кадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущелье

Позавтракав, в 09:00 едем в горы. Посетим Кадаргаванский каньон, по дну которого бежит река Фиагдон. Посмотрим на самый высокогорный в России Аланский Успенский мужской монастырь и две сторожевые башни. Затем доедем до Дзивгисской крепости, высеченной в скале в узком ущелье. А после нас ждут башни Курта и Тага и Какадурский перевал с качелями, установленными над обрывом.

Около 14:00 остановимся в когда-то богатом, а ныне покинутом селении Цимити, где сохранились десятки родовых башен и уникальные усыпальницы. На обед побываем в гостях у Жанны в осетинском доме. Специально для нас хозяюшка испечёт осетинские пироги, которые мы съедим по всем правилам — это настоящий ритуал.

Следующий пункт программы — визитная карточка Северной Осетии — Даргавский некрополь. Напоследок заедем в Кармадонское ущелье, которое стало известно всей стране после схода ледника Колка. Вы узнаете, как ледник прошёл по ущелью, посмотрите на местные сёла и памятную табличку группе Сергея Бодрова. В 18:00 отправимся обратно во Владикавказ с заездом в аэропорт. В аэропорту будем примерно к 19:00, в городе — к 20:00.

Кадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущельеКадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущельеКадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущельеКадаргаванский каньон, башни и Дзигивсская крепость, селение Цимити, Даргавс и Кармадонское ущелье

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы на протяжении маршрута
  • Проживание
  • Питание
  • Все входные билеты
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Перелёт до Владикавказа и обратно
  • Питание вне программы
  • Одноместное размещение
Где начинаем и завершаем?
Начало: Владикавказ, 14:00
Завершение: Владикавказ, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Владикавказа

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