Встречаемся и заселяемся в гостиницу с 14:00. Если вы прилетите раньше, можно оставить вещи на ресепшн и самостоятельно прогуляться. В 15:00 отправимся знакомиться с городом. Пройдёмся по проспекту Мира — одной из самых красивых улиц на Кавказе. Посмотрим на старинные особняки, величественный костёл (филармонию), зайдём в мечеть Мухтарова и армянскую церковь. Дойдём до набережной Терека через один из старейших парков России. По желанию и возможности купим необычных вещиц на память (например, аланскую монополию).

С 17:00 до 19:00 у вас будет свободное время на перекус, отдых или посещение сувенирных магазинов. В 19:00 снова соберёмся в ресторане. Познакомимся друг с другом поближе, вы попробуете национальные блюда, желающие поучаствуют в фотосессии в традиционных костюмах. Здесь же вас ждёт мастер-класс по приготовлению тех самых осетинских пирогов.