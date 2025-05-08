Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»
Прoжить альтернативную историю Сталинградской битвы, решая увлекательные задания
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Волгоградские знаки вселенной»
Пройти по центральным улицам города в поисках таинственных знаков судьбы
Начало: Недалеко от Центрального рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Исследовать улицу Фадеева и Севастопольскую набережную, сражаясь с тёмными силами
Начало: На улице Фадеева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Игры»
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