Игры – экскурсии в Волгограде

Найдено 3 экскурсии в категории «Игры» в Волгограде, цены от 800 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»
Пешая
1.5 часа
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»
Прoжить альтернативную историю Сталинградской битвы, решая увлекательные задания
Начало: У ж/д вокзала
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1000 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Волгоградские знаки вселенной»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Волгоградские знаки вселенной»
Пройти по центральным улицам города в поисках таинственных знаков судьбы
Начало: Недалеко от Центрального рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Пешая
1 час
Квест
до 6 чел.
Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
Исследовать улицу Фадеева и Севастопольскую набережную, сражаясь с тёмными силами
Начало: На улице Фадеева
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
800 ₽ за всё до 6 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Волгограду в категории «Игры»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Волгограде
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мобильный квест в Волгограде «День Победы: спасти город от зомби»
  2. Мобильный квест «Волгоградские знаки вселенной»
  3. Мобильный квест «Спасти Волгоград: монстр VS волшебное зелье»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
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  2. Самое главное
  3. Набережная
  4. Дом Павлова
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  6. Родина-мать зовёт!
  7. Центральная набережная Волгограда
  8. Музей-панорама "Сталинградская битва"
  9. Нулевой километр
  10. Волжская ГЭС
Сколько стоит экскурсия по Волгограду в мае 2025
Сейчас в Волгограде в категории "Игры" можно забронировать 3 экскурсии от 800 до 1000.
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