Уникальная история 📖 ВолгоградаПостроенная в XVI веке небольшая деревянная крепость выстояла множество испытаний и превратилась в один из красивых 🤩 городов России со множеством достопримечательностей 🏛️, парков 🌳, скверов. Уездный город 🏙️ Российской империиВ ходе экскурсии 🧭 вы узнаете об основании сторожевой крепости Царицын, историю превращения крепости в уездный город Российской империи. Услышите легенды города, увидите памятники архитектуры, которые были построены еще в XIX веке и сохранились после Сталинградского сражения.

Архитектура — каменная летопись мира, наглядное свидетельство уровня жизни, производства и культуры на каждом этапе его существования. Она позволяет воочию прикоснуться к прошлому, увидеть его во всей его сложности и многообразии. Важная информация:Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите питьевую воду.