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Архитектура Царицына. История в камне

Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Узнать историю 📖 основания города, услышать о развитии Царицына до XX века вы сможете посетив данную экскурсию ⛳.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-35 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Архитектура Царицына. История в камне
Архитектура Царицына. История в камне

Что вы увидите

  • Архитектурные памятники Волгограда
Уникальная история 📖 ВолгоградаПостроенная в XVI веке небольшая деревянная крепость выстояла множество испытаний и превратилась в один из красивых 🤩 городов России со множеством достопримечательностей 🏛️, парков 🌳, скверов. Уездный город 🏙️ Российской империиВ ходе экскурсии 🧭 вы узнаете об основании сторожевой крепости Царицын, историю превращения крепости в уездный город Российской империи. Услышите легенды города, увидите памятники архитектуры, которые были построены еще в XIX веке и сохранились после Сталинградского сражения.
Архитектура — каменная летопись мира, наглядное свидетельство уровня жизни, производства и культуры на каждом этапе его существования. Она позволяет воочию прикоснуться к прошлому, увидеть его во всей его сложности и многообразии. Важная информация:Пожалуйста, на время экскурсии наденьте удобную обувь и возьмите питьевую воду.
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Личные расходы
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Архитектура Царицына. История в камне
Архитектура Царицына. История в камне
Архитектура Царицына. История в камне
Архитектура Царицына. История в камне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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