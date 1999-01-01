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"Групповая экскурсия на Мамаев курган"

Волга-Volga
Волга-Volga – Гид из Волгограда
Посещая Волгоград, невозможно не побывать на главной высоте России – Мамаевом кургане.

Мемориальный комплекс в честь Героев Сталинградской битвы является символом мужества и стойкости советского народа в годы Великой отечественной войны.

Он по праву входит в список «Семи чудес России» и в книгу рекордов Гиннеса.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-45 человек

  • 2 500 ₽ за экскурсию

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"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"

Что вы увидите

  • Мамаев курган
Подъем на Мамаев курган начинается с вводной площади скульптурной композицией «Память поколений».
Аллея пирамидальных тополей встретит вас строгими рядами тополей.
Площадь «Стоявших насмерть!» Словно, из - под земли вырос воин – богатырь.
Стены – руины – это каменная книга.
Закончилась война, не слышны звуки боя, сводки информ. бюро и призывы командиров, теперь вокруг скорбная тишина. На площади Героев в своем стремительном порыве застыли защитники волжской земли
Зал воинской Славы! Более семи тысяч имен увековечены здесь на траурных красных знаменах. Здесь каждый день, в любую погоду солдаты стоят в почетном карауле. Звучит тихая печальная музыка. Это место скорби и памяти!
Площадь скорби - последняя площадь на пути к вершине Мамаева кургана. Скульптура Скорбящей матери передает нам всю горечь материнских слез.
Родина – мать зовет! Величественная скульптура венчает весь ансамбль комплекса. Словно птица в высоте парит она над Мамаевым курганом.
Обратите, внимание! По желанию гостей можем организовать посещение музеев, обеды, речные прогулки.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • личные расходы
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"
"Групповая экскурсия на Мамаев курган"

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Волга-Volga
Волга-Volga
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