Остановки маршрута:1. Площадь Павших Борцов

Вы увидите волгоградский Арбат, мемориальный сквер, саму площадь, нулевой километр, Пост № 1, Вечный огонь.

2. Музей-Заповедник «Сталинградская Битва»

В составе музейного комплекса находятся: панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (самое крупное живописное полотно России) и музей 🖼 «Сталинградская битва», Дом сержанта Якова Павлова — один из бастионов солдатской славы, руины мельницы Гергарда, выставка военной техники.

3. Памятник-Ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» На Мамаевом Кургане

Главная высота России — Мамаев курган. Мы увидим Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг. Посетим мемориальное кладбище.

4. Обязательно заглянем на Центральную набережную.

5. Ну и, конечно, вы услышите много интересного, а главное — увидите своими глазами архитектуру Царицына — Сталинграда — Волгограда. Важная информация:• Экскурсию ⛳ можно организовать как пешеходную, так и на транспорте (автомобиль, автобус под заказ), на транспорте заказчика с посещением всех основных достопримечательностей 🏛️ города, включая посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане;