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Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия

5
2 отзыва
Елена Д.
Елена Д. – Гид из Волгограда
Вас ждёт обзорная экскурсия ⛳ по Волгограду — городу мужества и славы.

Вы увидите ключевые памятники города, побываете во всех важных местах, а я расскажу о том, как строился и развивался Волгоград, через какие испытания прошел и как он живет сейчас.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-20 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия

Что вы увидите

  • Площадь Павших Борцов
  • Волгоградский Арбат
  • Мемориальный сквер
  • Площадь Павших Борцов
  • Нулевой километр
  • Пост № 1
  • Вечный огонь
  • Музей-Заповедник «Сталинградская Битва»
  • Мамаев Курган
  • Храм Всех Святых
  • Пантеон Славы
  • Мемориальное кладбище
  • Центральная набережная
  • Дополнительно по желанию:
  • Музей «Память»
  • Музей И. В. Сталина
  • Мемориально-исторический музей
  • Областной Волгоградский краеведческий музей
  • Музей изобразительных искусств им. И. Машкова
Остановки маршрута:1. Площадь Павших Борцов
Вы увидите волгоградский Арбат, мемориальный сквер, саму площадь, нулевой километр, Пост № 1, Вечный огонь.
2. Музей-Заповедник «Сталинградская Битва»
В составе музейного комплекса находятся: панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом» (самое крупное живописное полотно России) и музей 🖼 «Сталинградская битва», Дом сержанта Якова Павлова — один из бастионов солдатской славы, руины мельницы Гергарда, выставка военной техники.
3. Памятник-Ансамбль «Героям Сталинградской Битвы» На Мамаевом Кургане
Главная высота России — Мамаев курган. Мы увидим Храм Всех Святых, открытый к 60-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941—1945 гг. Посетим мемориальное кладбище.
4. Обязательно заглянем на Центральную набережную.
5. Ну и, конечно, вы услышите много интересного, а главное — увидите своими глазами архитектуру Царицына — Сталинграда — Волгограда. Важная информация:• Экскурсию ⛳ можно организовать как пешеходную, так и на транспорте (автомобиль, автобус под заказ), на транспорте заказчика с посещением всех основных достопримечательностей 🏛️ города, включая посещение мемориального комплекса «Героям Сталинградской Битвы» на Мамаевом Кургане;
  • Программа обзорной экскурсии 🧭 может быть дополнена или изменена по желанию туристов. Можно в неё включить (за дополнительную плату): — посещение музея-панорамы «Сталинградская битва», музей «Память» (место пленения фельдмаршала Ф. Паулюса), музей И. В. Сталина, Мемориально-исторический музей, Областной Волгоградский краеведческий музей и музей изобразительных искусств им. И. Машкова.
Что входит
  • Услуги гида
  • Транспортные услуги.
Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
  • Входные билеты в музеи.
Начало и место завершения
🚩 По договоренности
Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия
Волгоград — город мужества и славы. Обзорная экскурсия

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Елена Д.
Елена Д.
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2 отзыва оставили туристы

Елена Д. проводит ещё 5 экскурсий

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