Мы узнаем интересные факты об основании города, восстаниях казаков, деятельности Петра I, Гражданской войне. Переживём события Сталинградской битвы от первой бомбардировки города до пленения Паулюса и митинга Победителей.
Посетим дом Павлова и ознакомимся с малоизвестными фактами обороны. Вас ждёт трогательный рассказ о подвигах героев на Мамаевом кургане, о командующих Армиями и о военных операциях.
Важная информация:
На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную, жаркую погоду желательно головной убор, воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями).
🚩 Начало: По договоренности или 0-километр
🏁 Место завершения: По договоренности
Что входит
Услуги экскурсовода
Что не входит
Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Важная информация
На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную
жаркую погоду желательно головной убор
воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями).
Время проведения: По договоренности
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.