Волгоград: территория побед

Волгоград

4.8
21 отзыв
Приглашаю вас на экскурсию с погружением в 400-летнюю историю Волгограда.

Поговорим о событиях, начиная с основания города Царицына и военных лет Сталинграда до наших дней.
Волгоград: территория побед
Волгоград: территория побед
Волгоград: территория побед
Волгоград: территория побед
Волгоград: территория побед
Волгоград: территория побед

Что вы увидите 🤩

  • Площадь Павших борцов
  • Вечный огонь
  • Аллея Героев
  • Центральная набережная
  • Музей-панорама «Сталинградская битва»
  • Дом Павлова
  • Мельница Гергардта
  • Мамаев курган
  • Комсомольский сквер
  • Площадь им. В. И. Ленина

Что вас ожидает:

  • Мы узнаем интересные факты об основании города, восстаниях казаков, деятельности Петра I, Гражданской войне. Переживём события Сталинградской битвы от первой бомбардировки города до пленения Паулюса и митинга Победителей.
  • Посетим дом Павлова и ознакомимся с малоизвестными фактами обороны. Вас ждёт трогательный рассказ о подвигах героев на Мамаевом кургане, о командующих Армиями и о военных операциях.

Важная информация:

  • На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную, жаркую погоду желательно головной убор, воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями).
🚩 Начало: По договоренности или 0-километр
🏁 Место завершения: По договоренности
 Что входит
  • Услуги экскурсовода
 Что не входит
  • Личные расходы (еда, вода, сувениры и пр. )
Важная информация
  • На экскурсию надевайте удобную обувь и одежду по погоде. В солнечную
  • жаркую погоду желательно головной убор
  • воду. Не забывайте таблетки (для страдающих заболеваниями).
Время проведения: По договоренности
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Елена Х.
Елена Х.
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