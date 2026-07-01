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Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей Начало: Возле замка «именитых узниках-декабристах Выборгской крепости»

Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00