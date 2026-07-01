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Групповая
до 15 чел.
Выборгский замок - средневековая скандинавская цитадель
Познакомиться с историей рыцарской крепости, а также бытом и нравом её обитателей
Начало: Возле замка
«именитых узниках-декабристах Выборгской крепости»
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 14:00, в субботу и воскресенье в 12:00 и 14:00
Сегодня в 14:00
4 июл в 12:00
850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 15 чел.
Небанальные локации в центре Выборга
Погулять по неизведанным уголкам города, подняться на крепостной вал и узнать о функционализме
Начало: У ВЦ «Эрмитаж-Выборг»
«Вы увидите здание на валу Рогатой крепости 16 века, и оцените панораму залива и района Панцерлакс»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Выборга - к старинной крепости Тронгзунд
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив крепость Тронгзунд. Всего 30 минут от Выборга и вы узнаете секреты, скрытые в каменных стенах
««Игольное ушко» Выборгского залива охраняет старинная крепость Тронгзунд, в переводе со шведского — «узкий пролив»»
8 июл в 12:00
9 июл в 09:30
8950 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Выборгские приключения: от крепости до площади
Начало: Ресторан Круглая башня Рыночная площадь
«Самые интересные и значимые места Выборга Вы начнете свое путешествие с величественной крепости, узнаете о ее истории и значении для города»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
4830 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Морские ворота Выборга: крепость Тронгзунд
Руины шведской цитадели, маяк-локатор на подводном камне и атмосфера портового города
«Крепость старая, некоторые участки требуют осторожности»
Завтра в 14:00
3 июл в 08:00
11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Каменные нервы Выборгского замка
Исследовать крепость, которая пережила всех владельцев и такая: «Ну и кто тут теперь главный?»
Начало: На площади Старой Ратуши
1 сен в 11:30
2 сен в 11:30
4000 ₽ за всё до 6 чел.
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