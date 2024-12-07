Мини-группа
до 1 чел.
Новый вечерний Бангкок: панорамы, храмы и круиз
Откройте для себя вечерний Бангкок с высоты 314 метров, посетите древние храмы, прогуляйтесь по парку Люмпини и насладитесь круизом по реке Чаупхрая
Начало: Ваш отель
20 апр в 09:30
21 апр в 09:30
3500 ฿ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Увлекательное водное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи
Увлекательное путешествие на гидроциклах по островам Паттайи подарит вам массу ярких эмоций и позволит насладиться красотой Сиамского залива
Начало: Pattaya Jet Ski Tour & Rental by TSA
Расписание: Каждый день в 10:00 и 14:00. Полный тур бронировать только на 10:00
Завтра в 10:00
20 апр в 10:00
9999 ฿ за экскурсию
Водная прогулка
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
22 апр в 07:00
24 апр в 07:00
3000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем7 декабря 2024Очень хороший гид
- OOlga9 ноября 2024Нам все очень понравилось,насыщенная программа,все прошло по запланированному маршруту,ужин выше всяких похвал и благодаря гиду Мурату, мы и не стояли в очередях
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Парк приключений «Flight of the Gibbon»»
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