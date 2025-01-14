Водная прогулка
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
2400 ฿ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Увлекательное путешествие в зоопарк Кхао Кхео с русскоязычным гидом. Познакомьтесь с обитателями разных климатических зон и сделайте незабываемые фото
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
1000 ฿ за человека
Водная прогулка
Дневной тур на Бамбуковый остров
Откройте для себя Бамбуковый остров, где бирюзовая вода и белоснежные пляжи ждут вас. Уникальная возможность насладиться природой и морем
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс в 08:00
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
2750 ฿ за человека
Водная прогулка
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
22 апр в 07:00
24 апр в 07:00
3000 ฿ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения14 января 2025Отличная экскурсия, но хочу сказать что не так быстро добираться, хотя остров находится недалеко от о. Ко-Лана. В 7:45 за
- ААнжелика19 декабря 2024Очень хорошо организовано- машина за нами пришла вовремя, катер домчал нас быстро до острова, на нем кроме нашей группы никого
- ВВладислав30 июня 2024Самый большой зоопарк, в котором мы бывали! Спасибо большое за эту лучшую экскурсию) Надеюсь в следующем году снова посещу это место
Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Остров Ко Крок»
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