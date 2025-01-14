Остров Ко Крок – экскурсии в Паттайе

Найдено 4 экскурсии в категории «Остров Ко Крок» в Паттайе, цены от 1000 ฿. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Изумрудный остров
9 часов
10 отзывов
Водная прогулка
Изумрудный остров: групповая экскурсия из Паттайи
Откройте для себя райский уголок Таиланда! Прогулки по джунглям, снорклинг, каякинг и посещение уникальных достопримечательностей ждут вас
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Понедельник и четверг
22 апр в 07:00
23 апр в 07:00
2400 ฿ за человека
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
5 часов
7 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
Увлекательное путешествие в зоопарк Кхао Кхео с русскоязычным гидом. Познакомьтесь с обитателями разных климатических зон и сделайте незабываемые фото
Начало: Ресепшн вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
21 апр в 08:00
22 апр в 08:00
1000 ฿ за человека
Дневной тур на Бамбуковый остров
10 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Дневной тур на Бамбуковый остров
Откройте для себя Бамбуковый остров, где бирюзовая вода и белоснежные пляжи ждут вас. Уникальная возможность насладиться природой и морем
Начало: Ресепшен вашего отеля
Расписание: вт, ср, чт, пт, сб, вс в 08:00
22 апр в 08:00
23 апр в 08:00
2750 ฿ за человека
Отдых Робинзона на острове Сабай: райский уголок для искателей приключений
7 часов
2 отзыва
Водная прогулка
Остров Сабай: незабываемый отдых на необитаемом острове
Отправляйтесь на остров Сабай для уникального отдыха. Снорклинг, рыбалка, сапборд и BBQ seafood на необитаемом острове. Группа до 12 человек
Начало: Холл Вашего отеля
Расписание: Вторник и пятница
22 апр в 07:00
24 апр в 07:00
3000 ฿ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    14 января 2025
    Дневной тур на Бамбуковый остров
    Отличная экскурсия, но хочу сказать что не так быстро добираться, хотя остров находится недалеко от о. Ко-Лана. В 7:45 за
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    нами приехал микроавтобус, потом 30 мин ехали до пирса, мы сначала думали что будем отправляться с пирса паттайи, но в новогодние праздники очень много катеров ездит на Ко лан, поэтому отправлялись с другого пирса. На катере шли 40 минут, для меня это очень долго, плюс было море очень не спокойное и это был полный треш) поэтому кого укачивает всегда смотрите на состояние моря и садитесь ближе к мотору, потому что если из за вас остановят катер в море на волнах, то будет плохо всем))) Одна женщина наверное не услышала эту информацию от гида и почувствовала себя смелой) но из за нее мы остановились чтобы она пересела к нам ближе к мотору, так мотыляло катер что все афигели) ну зато есть что вспомнить) Хочу еще заметить что бамбука вы там не увидите, очень много мусора, тайцы к сожалению не следят за этим. Но ребята быстро соорудили лагерь, зонтики, наловили рыбу, на баре были разные напитки, очень вкусный обед, просто ТОП супчик, котлетки, прям супер русская кухня, вообще настроение после катера поднялось, покатались на ватрушке, белый песочек, чистая вода. Сама экскурсия хорошая, без лакшери, дикарЁм) Оценку снизила только за долгий путь, возможно конечно повлияла погода.

  • А
    Анжелика
    19 декабря 2024
    Дневной тур на Бамбуковый остров
    Очень хорошо организовано- машина за нами пришла вовремя, катер домчал нас быстро до острова, на нем кроме нашей группы никого
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    не было! Море чистейшее - лазурно- голубого цвета, красота! Особенное спасибо Ивану и его команде- и накормили, и напоили, и на ватрушке прокатили, всех, кто хотел, все с юмором и по- доброму, наполнили наш день позитивом!

  • В
    Владислав
    30 июня 2024
    Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
    Самый большой зоопарк, в котором мы бывали! Спасибо большое за эту лучшую экскурсию) Надеюсь в следующем году снова посещу это место

Ответы на вопросы от путешественников по Паттайе в категории «Остров Ко Крок»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Паттайе
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Изумрудный остров
  2. Из Паттайи - в открытый зоопарк «Кхао Кхео»
  3. Дневной тур на Бамбуковый остров
  4. Отдых Робинзона на острове Сабай: райский уголок для искателей приключений
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Сколько стоит экскурсия по Паттайе в апреле 2025
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