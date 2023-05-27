Андаманское море — сокровищница с райскими островами и пляжами. Мы приготовили для вас насыщенный маршрут, объединяющий самые красивые из них. В группе до 42 человек вы посетите рынок морских цыган, прокатитесь на каноэ в окружение мангровых зарослей, полюбуетесь бирюзовой лагуной Пиле, заглянете в резиденцию тайского короля. И это далеко не всё!

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Описание

Что вас ожидает

День 1. Сказочные острова, рынок морских цыган, катание на каноэ

06:50 Выезд из отеля.

08:10 Прибытие к причалу, знакомство с гидом.

08:50 Отправление на катере к островам.

09:30 Вид на остров Панак в заливе Пханг-Нга. Он знаменит карстовыми скалами и густыми тропическими зарослями.

10:10 Высадка на острове Джеймса Бонда, где вы посетите рынок морских цыган.

11:00 Катание на каноэ у островa Талу с мангровыми зарослями и многочисленными пещерами.

11:50 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Обед в местном ресторане с тайской кухней.

13:30 Осмотр резиденции короля Таиланда в провинции Краби.

13:50 Пляж Прананг, где вы сможете зайти в пещеру Плодородия и отдохнуть на белоснежном песке.

16:05 Острова Близнецы и остров Курица.

16:10 Снорклинг вокруг коралловых рифов.

16:50 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время. По желанию, вечером вы сможете пойти на пляжную вечеринку, посмотреть огненное шоу, потанцевать и попробовать свои силы в тайском боксе.

День 2. Пещеры, лагуны, бухты и снорклинг

09:00 Посещение бухты Майя на острове Пхи-Пхи Лей, где проходили съёмки фильма «Пляж».

10:00 Плавание в лагуне Пиле.

10:40 Осмотр пещеры Викингов.

11:00 Снорклинг с цветными рыбками.

12:00 Пляж Обезьян в заливе Йонг Касем.

12:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.

13:50 Отдых на фотогеничном острове Бамбу.

16:30 Прибытие к причалу, трансфер по отелям.

Организационные детали