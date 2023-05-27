Прогулки по островам, снорклинг, катание на каноэ, отдых на белоснежных пляжах и не только
В группе до 42 человек вы посетите рынок морских цыган, прокатитесь на каноэ в окружение мангровых зарослей, полюбуетесь бирюзовой лагуной Пиле, заглянете в резиденцию тайского короля. И это далеко не всё!
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даты
Описание
Что вас ожидает
День 1. Сказочные острова, рынок морских цыган, катание на каноэ
06:50 Выезд из отеля.
08:10 Прибытие к причалу, знакомство с гидом.
08:50 Отправление на катере к островам.
09:30 Вид на остров Панак в заливе Пханг-Нга. Он знаменит карстовыми скалами и густыми тропическими зарослями.
10:10 Высадка на острове Джеймса Бонда, где вы посетите рынок морских цыган.
11:00 Катание на каноэ у островa Талу с мангровыми зарослями и многочисленными пещерами.
11:50 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Обед в местном ресторане с тайской кухней.
13:30 Осмотр резиденции короля Таиланда в провинции Краби.
13:50 Пляж Прананг, где вы сможете зайти в пещеру Плодородия и отдохнуть на белоснежном песке.
16:05 Острова Близнецы и остров Курица.
16:10 Снорклинг вокруг коралловых рифов.
16:50 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время. По желанию, вечером вы сможете пойти на пляжную вечеринку, посмотреть огненное шоу, потанцевать и попробовать свои силы в тайском боксе.
День 2. Пещеры, лагуны, бухты и снорклинг
09:00 Посещение бухты Майя на острове Пхи-Пхи Лей, где проходили съёмки фильма «Пляж».
10:00 Плавание в лагуне Пиле.
10:40 Осмотр пещеры Викингов.
11:00 Снорклинг с цветными рыбками.
12:00 Пляж Обезьян в заливе Йонг Касем.
12:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.
13:50 Отдых на фотогеничном острове Бамбу.
16:30 Прибытие к причалу, трансфер по отелям.
Организационные детали
- Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
- В стоимость всё включено: питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак), безалкогольные напитки, транспорт, входные билеты, страховка, оборудование для снорклинга, катание на каноэ, размещение в двухместном номере
- Ночь вы проведёте в отеле 3* Andaman Beach Resort в делюкс номерах. Доплата за одноместное размещение составит 1000 бат.
во вторник и субботу в 06:50
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и субботу в 06:50Экскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.