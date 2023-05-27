Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)

Прогулки по островам, снорклинг, катание на каноэ, отдых на белоснежных пляжах и не только

Описание
Фото
О гиде
Выбрать день
Ответы на вопросы
Андаманское море — сокровищница с райскими островами и пляжами. Мы приготовили для вас насыщенный маршрут, объединяющий самые красивые из них.

В группе до 42 человек вы посетите рынок морских цыган, прокатитесь на каноэ в окружение мангровых зарослей, полюбуетесь бирюзовой лагуной Пиле, заглянете в резиденцию тайского короля. И это далеко не всё!
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Двухдневное путешествие на катере по островам Андаманского моря (всё включено)
Ближайшие даты:
27
мая
30
мая
3
июн
6
июн
10
июн
13
июн
17
июн
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1. Сказочные острова, рынок морских цыган, катание на каноэ

06:50 Выезд из отеля.
08:10 Прибытие к причалу, знакомство с гидом.
08:50 Отправление на катере к островам.
09:30 Вид на остров Панак в заливе Пханг-Нга. Он знаменит карстовыми скалами и густыми тропическими зарослями.
10:10 Высадка на острове Джеймса Бонда, где вы посетите рынок морских цыган.
11:00 Катание на каноэ у островa Талу с мангровыми зарослями и многочисленными пещерами.
11:50 Посещение деревни Паньи — старейшего поселения морских цыган. Обед в местном ресторане с тайской кухней.
13:30 Осмотр резиденции короля Таиланда в провинции Краби.
13:50 Пляж Прананг, где вы сможете зайти в пещеру Плодородия и отдохнуть на белоснежном песке.
16:05 Острова Близнецы и остров Курица.
16:10 Снорклинг вокруг коралловых рифов.
16:50 Заселение в отель на острове Пхи-Пхи Дон, свободное время. По желанию, вечером вы сможете пойти на пляжную вечеринку, посмотреть огненное шоу, потанцевать и попробовать свои силы в тайском боксе.

День 2. Пещеры, лагуны, бухты и снорклинг

09:00 Посещение бухты Майя на острове Пхи-Пхи Лей, где проходили съёмки фильма «Пляж».
10:00 Плавание в лагуне Пиле.
10:40 Осмотр пещеры Викингов.
11:00 Снорклинг с цветными рыбками.
12:00 Пляж Обезьян в заливе Йонг Касем.
12:20 Обед на острове Пхи-Пхи Дон.
13:50 Отдых на фотогеничном острове Бамбу.
16:30 Прибытие к причалу, трансфер по отелям.

Организационные детали

  • Вас будет сопровождать один из гидов нашей команды
  • В стоимость всё включено: питание (2 обеда, 1 ужин, 1 завтрак), безалкогольные напитки, транспорт, входные билеты, страховка, оборудование для снорклинга, катание на каноэ, размещение в двухместном номере
  • Ночь вы проведёте в отеле 3* Andaman Beach Resort в делюкс номерах. Доплата за одноместное размещение составит 1000 бат.

во вторник и субботу в 06:50

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и субботу в 06:50
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пхукета

Групповые
Водные развлечения
Можно с детьми
Летние
Выездные
На весь день
На острова
Остров Джеймса Бонда
Популярные места
Краби
Пляжи
Пещеры
Прогулки на каяках
Подводное плавание
Животные
На катере
Сноркелинг

Похожие туры из Пхукета

Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
🚣 Прогулки на каяках
Групповая
13 часов
11 отзывов
Тайны Андамана: двухдневное путешествие по островам
Устроить насыщенные выходные среди красот Андаманского моря
у вашего отеля на Пхукете
25 мая
27 мая
30 мая
31 мая
$189 за человека
Морская рыбалка на Пхукете
Мини-группа
6.5 часов
2 отзыва
Популярное предложение
Морская рыбалка на Пхукете
Оценить все прелести отдыха на острове: половить рыбу, заняться снорклингом и полюбоваться кораллами
в вашем отеле
26 мая
27 мая
28 мая
29 мая
$70 за человека
К островам Аватара на катере: путешествие all inclusive
🚣 Прогулки на каяках
🚤 На катере
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
К островам Аватара на катере: путешествие all inclusive
Подобраться с воды к красивейшим уголкам Таиланда, увидеть остров Бонда и покататься на каноэ
Завтра
25 мая
26 мая
27 мая
1299$1 105 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий на Пхукете. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии на Пхукете
Забронировать
Дата и количество участников выбирается при бронировании
ХОРОШО
🧭
ТАМ