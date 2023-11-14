Отправиться на сказочный остров, побывать на знаменитых пляжах и сделать фото в лучших локациях
Невероятная фотоэкскурссия на живописный остров Пхи-Пхи ждёт вас! Мы прогуляемся по живописным улочкам острова, поднимемся на смотровые площадки, посетим легендарные пляжи, лагуны и острова.
У вас будет время не только посмотреть достопримечательности, но и пофотографироваться во всех локациях, заняться снорклингом и проникнуться местной атмосферой.
У вас будет время не только посмотреть достопримечательности, но и пофотографироваться во всех локациях, заняться снорклингом и проникнуться местной атмосферой.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
День 1
- На автомобиле доберёмся до пирса Пхукета, там пересядем на спидботы и отправимся на Пхи-Пхи Дон.
- Пообедаем, заселимся в отель и немного отдохнём.
- Затем прогуляемся по живописным улочкам острова. Ближе к закату придём на пляж Тонсай. Там вас ждёт фотосессия в лучших природных декорациях.
- На закате поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на весь остров.
- А завершим вечер знакомством с разнообразной тайской кухней в одном из кафе.
День 2
- На рассвете прогуляемся до пляжа Loh Dalum Beach и пофотографируемся.
- После завтрака отправимся на прогулку на индивидуальной колоритной лодке — лонгтейле. Посетим легендарные пляжи в лагунах островов Пхи-Пхи Дон и Пхи-Пхи Ле.
- Следующая остановка — Maya Bay, самый знаменитый пляж. Прогуляемся по парку и выйдем на берег, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
- Заплывём в лагуну среди скал. Здесь вы сможете заняться снорклингом.
- Побываем ещё на двух пляжах — Nui Beach с красивым видом на скалы и Monkey Beach, на котором обитают обезьяны.
- Вернёмся на Пхи-Пхи Дон, пообедаем и отправимся обратно на Пхукет.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне и спидботе, 4-часовая прогулка на аутентичной тайской лодке по островам, услуги гида, фотосессия.
- Через несколько дней после поездки вы получите 20 фото в моей авторской обработке и все остальные кадры с цветокоррекцией.
- Проживание (2000-5000 бат за номер в зависимости от звёздности отеля) и питание (от 2000 бат/чел.) не включены в стоимость. Также отдельно оплачивается трансфер из отдалённых районов — стоимость уточняйте в переписке.
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 13 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Stas — ваш гид на Пхукете
Для меня очень важно раскрыть вашу природную красоту, создать неповторимую атмосферу в кадре. Сам являюсь путешественником, и понимаю, как важно получить красивые снимки, и на чём нужно делать акцент.
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