Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня

Отправиться на сказочный остров, побывать на знаменитых пляжах и сделать фото в лучших локациях

Описание
Фото
О гиде
Ответы на вопросы
Невероятная фотоэкскурссия на живописный остров Пхи-Пхи ждёт вас! Мы прогуляемся по живописным улочкам острова, поднимемся на смотровые площадки, посетим легендарные пляжи, лагуны и острова.

У вас будет время не только посмотреть достопримечательности, но и пофотографироваться во всех локациях, заняться снорклингом и проникнуться местной атмосферой.
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Из Пхукета - на Пхи-Пхи: фототур на 2 дня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

День 1

  • На автомобиле доберёмся до пирса Пхукета, там пересядем на спидботы и отправимся на Пхи-Пхи Дон.
  • Пообедаем, заселимся в отель и немного отдохнём.
  • Затем прогуляемся по живописным улочкам острова. Ближе к закату придём на пляж Тонсай. Там вас ждёт фотосессия в лучших природных декорациях.
  • На закате поднимемся на смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид на весь остров.
  • А завершим вечер знакомством с разнообразной тайской кухней в одном из кафе.

День 2

  • На рассвете прогуляемся до пляжа Loh Dalum Beach и пофотографируемся.
  • После завтрака отправимся на прогулку на индивидуальной колоритной лодке — лонгтейле. Посетим легендарные пляжи в лагунах островов Пхи-Пхи Дон и Пхи-Пхи Ле.
  • Следующая остановка — Maya Bay, самый знаменитый пляж. Прогуляемся по парку и выйдем на берег, где снимался знаменитый фильм с Леонардо Ди Каприо.
  • Заплывём в лагуну среди скал. Здесь вы сможете заняться снорклингом.
  • Побываем ещё на двух пляжах — Nui Beach с красивым видом на скалы и Monkey Beach, на котором обитают обезьяны.
  • Вернёмся на Пхи-Пхи Дон, пообедаем и отправимся обратно на Пхукет.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на комфортабельном минивэне и спидботе, 4-часовая прогулка на аутентичной тайской лодке по островам, услуги гида, фотосессия.
  • Через несколько дней после поездки вы получите 20 фото в моей авторской обработке и все остальные кадры с цветокоррекцией.
  • Проживание (2000-5000 бат за номер в зависимости от звёздности отеля) и питание (от 2000 бат/чел.) не включены в стоимость. Также отдельно оплачивается трансфер из отдалённых районов — стоимость уточняйте в переписке.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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