Познакомиться с природой южного Таиланда на захватывающей морской прогулке
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Описание
Что вас ожидает
Природа Таиланда
Мы предлагаем вам насыщенную экскурсию в провинции Краби и Пханг Нга. Удивительная флора и фауна островов завораживает с первых минут встречи, а впечатления от увиденного остаются на всю жизнь! Итак, наш маршрут:
06:30 — Сбор по отелям.
08:00 — Прибытие на пирс. Вы познакомитесь с гидом, также мы предложим вам кофе или чай.
08:30 — Отправление на остров Хонг (Краби).
09:30 — Прибытие на остров. На берегу вас встретят бенгальские вараны, но не стоит бояться: эти двухметровые ящерицы абсолютно безобидны. Вы посетите смотровую площадку, откуда открывается самый живописный вид на архипелаг, искупаетесь в чистейшей воде. Снорклинг — также в нашей программе.
11:00 — Знакомство с островом Куду Яй. Мы расскажем, где находятся самые удачные локации для фотографий, и вы сделаете отличные снимки на память.
12:30 — Остров Джеймса Бонда (Пханг Нга). Мы покажем вам, где проходили съёмки знаменитого фильма.
13:00 — Обед в деревне морских цыган Ко Паньи. Вы познакомитесь с бытом и традициями этого народа.
13:30 — Пещера Лод. Залезем внутрь и исследуем мангровые заросли на каноэ.
14:30 — Панак (обзор). Насладимся видами великолепного острова, покрытого сталактитами и сталагмитами.
15:30 — Остров Нака Ной. Мы попадём на красивый и немноголюдный пляж для отдыха и купания.
17:00 — Возвращение на пирс.
18:00 — Возвращение в отели.
Организационные детали
- Водитель заберёт вас из отеля и по окончании программы отвезёт обратно. Трансфер для удалённых районов (например, Кхао Лак) оплачивается отдельно. Стоимость уточняйте в переписке.
- Экскурсию проводит русский гид
- Остаток стоимости оплачивается на пирсе в день программы (в батах)
Особенности формата
- Экскурсия проходит на 3-моторных спидботах
- На прогулку не допускаются беременные женщины и дети младше 2 лет
- Обратите внимание: локация для снорклинга может измениться в зависимости от погодных условий
- Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы
в среду и субботу в 08:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля на Пхукете
- Когда и сколько длится?
- Когда: в среду и субботу в 08:00Экскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
Хорошие маски: не протекали, не царапанные - это редкость и маски порадовали)
Вкусный обед в деревне цыган.
Катание на каноэ произвело массу положительных эмоций - сине-зеленое море, мангровые заросли, острова и разноцветные лодки. Спасибо за отличный день!