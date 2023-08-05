Хотите за один день увидеть самые живописные места Таиланда? Мы готовы вам в этом помочь! Вы посетите сразу 2 провинции и несколько островов, познакомитесь с удивительной флорой и фауной, исследуете мангровые заросли на каноэ, заглянете в пещеры и пообедаете в древнейшей деревне морских цыган.

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Описание

Что вас ожидает

Природа Таиланда

Мы предлагаем вам насыщенную экскурсию в провинции Краби и Пханг Нга. Удивительная флора и фауна островов завораживает с первых минут встречи, а впечатления от увиденного остаются на всю жизнь! Итак, наш маршрут:

06:30 — Сбор по отелям.

08:00 — Прибытие на пирс. Вы познакомитесь с гидом, также мы предложим вам кофе или чай.

08:30 — Отправление на остров Хонг (Краби).

09:30 — Прибытие на остров. На берегу вас встретят бенгальские вараны, но не стоит бояться: эти двухметровые ящерицы абсолютно безобидны. Вы посетите смотровую площадку, откуда открывается самый живописный вид на архипелаг, искупаетесь в чистейшей воде. Снорклинг — также в нашей программе.

11:00 — Знакомство с островом Куду Яй. Мы расскажем, где находятся самые удачные локации для фотографий, и вы сделаете отличные снимки на память.

12:30 — Остров Джеймса Бонда (Пханг Нга). Мы покажем вам, где проходили съёмки знаменитого фильма.

13:00 — Обед в деревне морских цыган Ко Паньи. Вы познакомитесь с бытом и традициями этого народа.

13:30 — Пещера Лод. Залезем внутрь и исследуем мангровые заросли на каноэ.

14:30 — Панак (обзор). Насладимся видами великолепного острова, покрытого сталактитами и сталагмитами.

15:30 — Остров Нака Ной. Мы попадём на красивый и немноголюдный пляж для отдыха и купания.

17:00 — Возвращение на пирс.

18:00 — Возвращение в отели.

Организационные детали

Водитель заберёт вас из отеля и по окончании программы отвезёт обратно. Трансфер для удалённых районов (например, Кхао Лак) оплачивается отдельно. Стоимость уточняйте в переписке.

Экскурсию проводит русский гид

Остаток стоимости оплачивается на пирсе в день программы (в батах)

Особенности формата