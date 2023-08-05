Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга

Познакомиться с природой южного Таиланда на захватывающей морской прогулке

5
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Хотите за один день увидеть самые живописные места Таиланда? Мы готовы вам в этом помочь! Вы посетите сразу 2 провинции и несколько островов, познакомитесь с удивительной флорой и фауной, исследуете мангровые заросли на каноэ, заглянете в пещеры и пообедаете в древнейшей деревне морских цыган.
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Остров Джеймса Бонда, пещеры, пляжи: групповая экскурсия в провинции Краби и Пханг Нга
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Природа Таиланда

Мы предлагаем вам насыщенную экскурсию в провинции Краби и Пханг Нга. Удивительная флора и фауна островов завораживает с первых минут встречи, а впечатления от увиденного остаются на всю жизнь! Итак, наш маршрут:

06:30 — Сбор по отелям.
08:00 — Прибытие на пирс. Вы познакомитесь с гидом, также мы предложим вам кофе или чай.
08:30 — Отправление на остров Хонг (Краби).
09:30 — Прибытие на остров. На берегу вас встретят бенгальские вараны, но не стоит бояться: эти двухметровые ящерицы абсолютно безобидны. Вы посетите смотровую площадку, откуда открывается самый живописный вид на архипелаг, искупаетесь в чистейшей воде. Снорклинг — также в нашей программе.
11:00 — Знакомство с островом Куду Яй. Мы расскажем, где находятся самые удачные локации для фотографий, и вы сделаете отличные снимки на память.
12:30 — Остров Джеймса Бонда (Пханг Нга). Мы покажем вам, где проходили съёмки знаменитого фильма.
13:00 — Обед в деревне морских цыган Ко Паньи. Вы познакомитесь с бытом и традициями этого народа.
13:30 — Пещера Лод. Залезем внутрь и исследуем мангровые заросли на каноэ.
14:30 — Панак (обзор). Насладимся видами великолепного острова, покрытого сталактитами и сталагмитами.
15:30 — Остров Нака Ной. Мы попадём на красивый и немноголюдный пляж для отдыха и купания.
17:00 — Возвращение на пирс.
18:00 — Возвращение в отели.

Организационные детали

  • Водитель заберёт вас из отеля и по окончании программы отвезёт обратно. Трансфер для удалённых районов (например, Кхао Лак) оплачивается отдельно. Стоимость уточняйте в переписке.
  • Экскурсию проводит русский гид
  • Остаток стоимости оплачивается на пирсе в день программы (в батах)

Особенности формата

  • Экскурсия проходит на 3-моторных спидботах
  • На прогулку не допускаются беременные женщины и дети младше 2 лет
  • Обратите внимание: локация для снорклинга может измениться в зависимости от погодных условий
  • Возьмите с собой купальники, полотенца, солнцезащитные очки, головные уборы

в среду и субботу в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля на Пхукете
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 42 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Polina
5 авг 2023
Большая насыщенная экскурсия по островам.
Хорошие маски: не протекали, не царапанные - это редкость и маски порадовали)
Вкусный обед в деревне цыган.
Катание на каноэ произвело массу положительных эмоций - сине-зеленое море, мангровые заросли, острова и разноцветные лодки. Спасибо за отличный день!
Большая насыщенная экскурсия по островам.

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На весь день
На острова
Остров Джеймса Бонда
Популярные места
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Пханг Нга
Пляжи
Пещеры
Смотровые площадки
Природа
Природа и пейзажи

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