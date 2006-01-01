Зинаида проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

День 1: дорога, пещерные города и долины

Ранним утром вы отправитесь с побережья в центр Турции. Дорога предстоит долгая, но ее дополнят рассказы гида об истории 📖, географии и жителях Турции, об особенностях и тайнах Каппадокии. Кроме того, в программе остановка на завтрак с живописным видом на Таврические горы ⛰️. По прибытии в «страну прекрасных лошадей» вы посетите:

Подземный город 🏙️ Саратли , на примере которого поймете, кто, когда и как жил в пещерах Каппадокии.

, на примере которого поймете, кто, когда и как жил в пещерах Каппадокии. Национальный парк 🌳 Гёреме — место притяжения под охраной ЮНЕСКО . Гид покажет скальные монастыри византийского периода, расшифрует фрески и расскажет о христианстве на этой земле. Затем у вас будет 2 часа свободного время для прогулок и фотографий.

— место притяжения под охраной . Гид покажет скальные монастыри византийского периода, расшифрует фрески и расскажет о христианстве на этой земле. Затем у вас будет 2 часа свободного время для прогулок и фотографий. Долины Деврент (Фантазий) и Пашабаг (Монахов) . В первой вам встретятся каменные «животные», в том числе знаменитый верблюд 🐪. А вторая впечатлит длинными столбами «в шапках».

. В первой вам встретятся каменные «животные», в том числе знаменитый верблюд 🐪. А вторая впечатлит длинными столбами «в шапках». Город Аванос . На прогулке 👣 вы посмотрите, как живут люди среди туфовых скальных образований, посетите гончарную мастерскую и сможете купить изделия.

. На прогулке 👣 вы посмотрите, как живут люди среди туфовых скальных образований, посетите гончарную мастерскую и сможете купить изделия. Скальный город Чавушин , который напоминает большой кусок сыра с дырками. Здесь, на большой высоте, вы увидите церковь ⛪ Иоанна Крестителя 5 века, одну из древнейших в Каппадокии.

, который напоминает большой кусок сыра с дырками. Здесь, на большой высоте, вы увидите церковь ⛪ Иоанна Крестителя 5 века, одну из древнейших в Каппадокии. Долину Любви, которая удивит многочисленными узкими столбами.

После такого насыщенного маршрута вы поужинаете в отеле и, если захотите, посмотрите шоу «Ночь в Каппадокии», посвященное фольклору Анатолии.

День 2: долины, крепость Учхисар и обратная дорога

По желанию день начнется с исполнения мечты о полете на воздушном шаре (оплачивается дополнительно). Вы встретите рассвет, полюбуетесь фантастическими пейзажами с высоты и успеете на завтрак в отеле. Затем вас ждут:

Три красавицы — так называют три причудливых изваяния. Этим символом Каппадокии вы полюбуетесь со смотровой площадки.

— так называют три причудливых изваяния. Этим символом Каппадокии вы полюбуетесь со смотровой площадки. Центр камней Анатолии , где вы подробнее узнаете об истории полуострова, которая теряется в веках.

, где вы подробнее узнаете об истории полуострова, которая теряется в веках. Долина Голубей и крепость Учхисар. Вы откроете секрет скальных птичьих домов, найдете турецкие синие «глаза» и восхититесь видом маленького, но монументального поселка.

На обратном пути до побережья будет несколько остановок: в студии шелковой кожи и караван-сарае Оресин Хан, на обед с национальными блюдами в городе Конья и в магазинах (оникс, текстиль, кожа, лукум, оливки, масло).

Организационные детали

Что включено в стоимость

Все транспортные расходы (автобус с кондиционером, за рулем профессиональный водитель)

Проживание в отеле Taş hotel в двухместном номере. Если вам нужен одноместный номер, то понадобится доплата (уточняйте при бронировании).

Ужин и завтрак в отеле (кроме напитков за дополнительную плату)

Входные билеты 🎫 в Подземный город и Долину монахов

Сопровождение профессионального гида из нашей команды

Страховка на время экскурсии

Дополнительные расходы

Завтрак в 1-ый день

Напитки

Обед «шведский стол» в ресторане в 1-ый день (в городе Аванос) и 2-ой день (в городе Конья)

По желанию посещение шоу-программы «Ночь в Каппадокии» (30-50 евро)

По желанию полет на воздушном шаре (150-200 евро)

По желанию посещение смотровой площадки с видом на воздушные шары (15-20 евро)

Прочитайте до бронирования