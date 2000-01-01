Красный тур по Каппадокии - это посещение национального парка Турции - парка Гёреме и всего того,...
Красный тур по Каппадокии — это посещение национального парка Турции — парка Гёреме и всего того, что находится в радиусе пяти километров от него. История, религия, уникальная природа — всё это будет рядом с вами.
Легенды, сказания об этом таинственном месте от нашего профессионального гида.
Посещение самой высокой точки Каппадокии.
Легенды, сказания об этом таинственном месте от нашего профессионального гида.
Посещение самой высокой точки Каппадокии.
Что вы увидите 🤩
- крепость Учхисар
- Парк Гёреме
- Пещерные церкви и монастыри
- Долина любви
- посёлок Чувушине
- Аванос
- Долина монахов
- Долина воображения
- город «Ургуп»
Самая высокая точка Каппадокии
Рядом с крепостью Учхисар находится самая высокая точка Каппадокии. С неё и открывается неповторимый панорамный вид на заповедник Гёреме, который восхищает, потрясает воображение. Это удивительный феномен дикой природы, комплекс древней скальной архитектуры. Учхисарская крепость вырублена в туфовой горной породе, в ней имеется древний акведук, а также жилые помещения, расположенные на разных уровнях!
Парк под открытым небом Гёреме
Уникальный парк Гёреме откроет вам свои объятья со смотровой площадки. Гидом будут указаны те объекты, которые вы посетите входе этой экскурсии.
Природные достопримечательности этого места не имеют себе равных во всем мире. По праву, национальный заповедник Гёреме — это одно из чудес света, как нерукотворное, так и созданное руками человека!
Пещерные церкви и монастыри
Во время этого тура, вы побываете в нескольких заповедных долинах, VI–IX века — это время, когда в этом месте существовал крупный христианский центр! 400 церквей, женский наскальный монастырь были построены в этом благословенном месте. Среди них можно отметить: церковь Святой Екатерины, Василия Великого, Святой Варвары, Змеиную церковь, Иисуса Вседержителя, а также Церковь с сандалиями и Тёмную церковь. Многие из них имеют прекрасно сохранившиеся фрески, не потерявшие свою яркость и представляют большую историческую ценность.
Долина любви и посёлок Чувушине
Это одна из долин для вашего посещения. Каменные изваяния этой долины сделаны из пород вулканического происхождения. Это потрясающие исполины, представляющие мощные конусы. Некоторые великаны срастаются и получается целый лес исполинов. Здесь можно сделать прекрасные фотографии на память. Далее посёлок Чувушине, с храмом Иоанна Крестителя и крепостью. Горная крепость просвечивается насквозь от обилия пещер, вырубленных в ней.
Аванос — город Гончаров
Это керамическая столица Каппадокии. Приемы изготовления здешний керамики передавались из поколения в поколение, начиная с хеттских времён. Здесь вас ждёт обед из блюд Каппадокийской кухни. Вы посетите гончарную мастерскую и посмотрите работу опытных мастеров своего дела.
Их творческая работа просто шедевральна!
Долина монахов
Двух-, трёхглавые «грибы» находятся на территории этой долины. Церковь Святого Симеона расположена в трёхглавом грибе, в ней же расположена келья и часовня, 15 отшельнических лет посвятил Святой духовному подвигу, соблюдая строгий пост и совершая чудеса исцеления. Позже сюда пришли другие монахи, желающие идти по его стопам подвижничества.
Долина воображения
Долина Деврент или Фантазий. Здесь каждый посетитель проверит насколько сильно развито его воображение. Причудливые фигуры в виде животных и святых взбудоражат вашу фантазию.
Посещение города «Ургуп» и дегустация натуральных вин
Это известный центр туризма с древней историей. Город является главной крепостью Каппадокии. В османский и сельджукский период город был очень большим поселением, назывался Башхисаром, что в переводе означает «главная крепость». Каппадокия известна своими виноградниками. Поэтому попробовать вино «солнечных долин» рекомендуем всем туристам.
И в заключении вы осмотрите «грибы» «три красавицы», символизирующие греческих богинь, и с панорамной площадки и скажите: «До новых встреч. » — Национальному парку и его достопримечательностям.
Важная информация
Возьмите с собой: удобную обувь, удобную одежду, солнцезащитные очки, головной убор и деньги на личные расходы.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
- Трансферы из вашего отеля и обратно в отель
- Входные билеты
- Страховка
- Русский гид
- Обед
Что не входит
- Напитки
- Личные затраты
Важная информация
- Возьмите с собой: удобную обувь
- удобную одежду
- солнцезащитные очки
- головной убор и деньги на личные расходы.
Время проведения: Ежедневно 09:30–17:30
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Armagan
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