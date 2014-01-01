Katerina проводит ещё 1 экскурсию

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Каппадокия: шедевр человека и природы

Посетить скальные комплексы, увидеть, как жили отшельники, и познакомиться с древними ремеслами

Katerina
Katerina – экскурсионное агентство из Каппадокии
Вас ждут фантастические пейзажи, над которыми поработали ветра и вулканы, а финальный штрих добавил человек.

Вы побываете в скальном городе Ургюп и увидите, как рисуют по воде, в долине Пашабаг рассмотрите «грибы» из туфа, в Зельве прогуляетесь 👣 по пещерным лабиринтам.

А в городе мастеров Аванос мы полюбуемся яркими коврами и изделиями из глины.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 6.5 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за человека

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Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы

Что вас ожидает

Город-крепость Угрюп. Мы пройдем по улицам города, рассмотрим здания, которые когда-то построили греки — ещё до обмена населением в 1924 году. Вы услышите о почитаемом святом Иоанне Русском, попавшем из царской армии Петра I в плен и жившем здесь в 18-ом веке. А в галерее искусств понаблюдаете, как рисуют на воде и ткани в технике эбрули, и по желанию поучаствуете в мастер-классе.

Уч Гюзеллер — название этого места переводится как «три красавицы». Три огромных каменных столба — по преданию, это навеки застывшие богини Гера, Афродита и Афина. Вы сделаете кадры с ними и насладитесь вулканическими ландшафтами.

Пашабаг, или Долина монахов — одна из самых популярных и красивых 🤩 в Каппадокии. В этих многоуровневых «грибах» в 5 веке селились отшельники. Вы посетите трёхглавый «гриб», где сохранились церковь ⛪ и келья, и познакомились с монашеским бытом.

Музей 🖼 под открытым небом Зельве — огромный скальный комплекс 11-13 веков. Церкви и монастырские кельи с тоннелями и многочисленными комнатами: вы исследуете этот лабиринт и восхититесь, как руки человека дополнили творение природы.

Город 🏙️ Аванос: здесь вы познакомитесь с работами мастеров гончарного дела и ковроткачества. И, если захотите, мы прогуляемся вдоль реки Кызыл-Ирмак, самой длинной в Турции — здесь и добывают глину для ремесленников.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

  • Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды
  • Мы заберем вас из отеля в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине и привезем обратно

В стоимость включено

  • Все входные билеты 🎫
  • Трансферы
  • Обед (напитки оплачиваются отдельно)
Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы
Каппадокия: шедевр человека и природы

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Katerina
Katerina
Наша команда с 2014 года успешно организует экскурсии и туры по Каппадокии. Мы специализируемся на индивидуальных поездках и проверенных экскурсионных маршрутах. Все наши гиды имеют профессиональную лицензию Министерства туризма Турции. Они не только имеют опыт и знания в своих предметных областях, но и всегда стремятся помочь вам, поделиться своими знаниями и создать дружескую и гармоничную атмосферу.
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