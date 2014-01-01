Katerina проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Город-крепость Угрюп. Мы пройдем по улицам города, рассмотрим здания, которые когда-то построили греки — ещё до обмена населением в 1924 году. Вы услышите о почитаемом святом Иоанне Русском, попавшем из царской армии Петра I в плен и жившем здесь в 18-ом веке. А в галерее искусств понаблюдаете, как рисуют на воде и ткани в технике эбрули, и по желанию поучаствуете в мастер-классе.

Уч Гюзеллер — название этого места переводится как «три красавицы». Три огромных каменных столба — по преданию, это навеки застывшие богини Гера, Афродита и Афина. Вы сделаете кадры с ними и насладитесь вулканическими ландшафтами.

Пашабаг, или Долина монахов — одна из самых популярных и красивых 🤩 в Каппадокии. В этих многоуровневых «грибах» в 5 веке селились отшельники. Вы посетите трёхглавый «гриб», где сохранились церковь ⛪ и келья, и познакомились с монашеским бытом.

Музей 🖼 под открытым небом Зельве — огромный скальный комплекс 11-13 веков. Церкви и монастырские кельи с тоннелями и многочисленными комнатами: вы исследуете этот лабиринт и восхититесь, как руки человека дополнили творение природы.

Город 🏙️ Аванос: здесь вы познакомитесь с работами мастеров гончарного дела и ковроткачества. И, если захотите, мы прогуляемся вдоль реки Кызыл-Ирмак, самой длинной в Турции — здесь и добывают глину для ремесленников.

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

Экскурсию ⛳ проведет один из гидов нашей команды

Мы заберем вас из отеля в Гёреме, Ухчисаре, Ортахисаре, Ургюпе или Чавушине и привезем обратно

В стоимость включено