Что вас ожидает:Мы организовали тур с учетом пожеланий наших отдыхающих и особенностей течения местных вод, миграции рыбы. Турецкая рыбалка 🐟 — это не только возможность заняться любимым делом, но и отличный отдых на свежем воздухе в небольшой компании под чутким руководством опытных рыбаков.

А также, возможность полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами и ландшафтом. Экскурсионная программа:• 07:00 – Выезд из гостиницы;

07:10 – Сбор гостей;

07:20 – Прибытие в порт «Марина»;

07:40 - Завтрак;

08:00 - Начало рыбалки в бухте «Аквариум»;

11:40 – Конец рыбалки;

12:20 – Обед;

12:30 – Конец экскурсии;

13:00 – Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )

Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара

Фотоаппарат или видеокамеру

Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок

Воду

Важно знать: