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Морская рыбалка в бухте «Аквариум»

4.8
13 отзывов
Ginza T.
Ginza T. – Гид из Кемера
Морская рыбалка 🐟 в Кемере — это всегда увлекательное и занимательное мероприятие, настоящий подарок для всех кто любит порыбачить, посидеть с удочкой в тишине и покое.

Средиземное море 🌊 является настоящим кладезем необычных рыб.

Поймать одну из них — настоящий праздник для каждого рыбака.

Именно такой праздник мы и постарались сделать для вас.
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  • 👥Групповая
  • 🏆Активный отдых
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🍀На природе
  • 🕐Длительность 6 часов
  • 👫 Группа не более 12 человек

  • $60 за человека

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Морская рыбалка в бухте «Аквариум»
Морская рыбалка в бухте «Аквариум»

Что вы увидите

  • Морская рыбалка
Что вас ожидает:Мы организовали тур с учетом пожеланий наших отдыхающих и особенностей течения местных вод, миграции рыбы. Турецкая рыбалка 🐟 — это не только возможность заняться любимым делом, но и отличный отдых на свежем воздухе в небольшой компании под чутким руководством опытных рыбаков.
А также, возможность полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами и ландшафтом. Экскурсионная программа:• 07:00 – Выезд из гостиницы;
  • 07:10 – Сбор гостей;
  • 07:20 – Прибытие в порт «Марина»;
  • 07:40 - Завтрак;
  • 08:00 - Начало рыбалки в бухте «Аквариум»;
  • 11:40 – Конец рыбалки;
  • 12:20 – Обед;
  • 12:30 – Конец экскурсии;
  • 13:00 – Прибытие в гостиницу.

Рекомендуем взять с собой:

  • Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
  • Легкая одежда, головной убор, солнечные очки, удобная обувь, крема от/для загара
  • Фотоаппарат или видеокамеру
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
  • Воду

Важно знать:

  • Перед тем, как заказать экскурсию ⛳ свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие свободных мест
  • Алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии
  • Детям до 3-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Страховка
  • Завтрак, обед и напитки (безалкогольные)
  • Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
  • Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Морская рыбалка в бухте «Аквариум»
Морская рыбалка в бухте «Аквариум»
Морская рыбалка в бухте «Аквариум»
Морская рыбалка в бухте «Аквариум»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 12 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Ginza T.
Ginza T.
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13 отзывов оставили туристы

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