Что вас ожидает:Мы организовали тур с учетом пожеланий наших отдыхающих и особенностей течения местных вод, миграции рыбы. Турецкая рыбалка 🐟 — это не только возможность заняться любимым делом, но и отличный отдых на свежем воздухе в небольшой компании под чутким руководством опытных рыбаков.
А также, возможность полюбоваться прекрасными прибрежными пейзажами и ландшафтом. Экскурсионная программа:• 07:00 – Выезд из гостиницы;
07:10 – Сбор гостей;
07:20 – Прибытие в порт «Марина»;
07:40 - Завтрак;
08:00 - Начало рыбалки в бухте «Аквариум»;
11:40 – Конец рыбалки;
12:20 – Обед;
12:30 – Конец экскурсии;
13:00 – Прибытие в гостиницу.
Рекомендуем взять с собой:
Предметы необходимые для плавания (купальник, плавки, полотенце и т. п. )
Деньги для оплаты дополнительных услуг и все возможных покупок
Воду
Важно знать:
Перед тем, как заказать экскурсию ⛳ свяжитесь с нами, чтобы уточнить наличие свободных мест
Алкогольные напитки не входят в стоимость экскурсии
Детям до 3-ти лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется, за исключением тех случаев, когда в автобусе имеются свободные места. Для того, чтобы забронировать на ребенка место в автобусе, нужно в заказе указать возраст 4-11 лет и в дальнейшем произвести оплату
Что входит
Трансфер от/до отеля
Страховка
Завтрак, обед и напитки (безалкогольные)
Комфортабельный автобус с кондиционером.
Что не входит
Личные расходы
Начало
🚩 Трансфер от отеля
Место завершения
🏁 Трансфер до отеля
Выберите дату для вашей экскурсии
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 12 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.