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Мини-группа
до 6 чел.
Историческая турецкая баня Аджемоглу
Начало: Кемал Паша, Асеми Нефер Ск. Но:2, 34134
«Удовольствие и расслабление Погрузитесь в древнюю атмосферу Стамбульского хаммама Аджемоглу — турецкой бани 15-го века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом»
Расписание: ежедневно, кроме понедельника, 09:00 - 18:00
€40 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Античная турецкая баня в Стамбуле с опцией VIP-пакета
Начало: Вендхам Стамбул Олд Сити
«Античная баня в историческом районе Стамбула Глубоко в сердце исторического Стамбула расположена античная турецкая баня, олицетворяющая богатство и красоту восточной культуры»
Расписание: Сеансы хаммама: каждый час с 11:00 до 23:00.
€40 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Посещение исторической турецкой бани Аджемоглу
Начало: Стамбул, Хаммам Аджемоглу
«Истинное наслаждение и отдых душой и телом Погрузитесь в древнюю атмосферу стамбульского хаммама Аджемоглу, турецкой бани XV века, построенной Фатихом Султаном Мехмедом»
€40 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Стамбулу в категории «Марокканские бани»
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