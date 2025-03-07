2 дня
Выходные в Узбекистане: прогулки по Ташкенту и отдых в горах Амирсоя
Увидеть всё главное в центре столицы и провести день на склонах Западного Тянь-Шаня
Начало: Ташкент, точное место и время - по договорённости
$289 за человека
4 дня
Аутентичный Узбекистан в своей компании: горы, риштанская керамика, плов
Отдохнуть в Чимгане, заглянуть в мастерскую гончара, увидеть нетипичные дома - купеческие и немецкие
Начало: Аэропорт Ташкента, по времени рейса
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
$800 за всё до 3 чел.
3 дня
В Ташкент за колоритом, вкусами и стилем: кулинарный мастер-класс, фотосессия, шопинг
Приготовить и съесть плов, примерить национальный костюм и познакомиться с локальными брендами
Начало: Ваше место проживания в Ташкенте, 10:00
7 мар в 10:00
14 мар в 10:00
$600 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ташкенту в категории «Главное в Ташкенте»
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