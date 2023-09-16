Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу

Прогулка на теплоходе по Будапешту: ужин при свечах и фортепианное шоу

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу
Круиз по Дунаю с ужином и фортепианным шоу

Что вас ожидает:

  • Цепной мост
  • Мост Маргит
  • Мост Свободы
  • Мост Петёфи
  • Мост Ракоци
  • Парламент
  • Церковь Матьяша
  • Будайская крепость
  • Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле. Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы.

Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным. Великолепную атмосферу мероприятия обеспечивают два блестящих пианиста и фантастический, обаятельный вокалист. Хорошо известные, романтичные и развлекательные мелодии звучат на протяжении всего шоу.

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-часовой круиз по Будапешту на корабле "Táltos" Ужин при свечах из трёх блюд Приветсвенный напиток Фортепианное шоу Отдельный столик
Что не входит
  • Напитки. На месте гости могут заказывать напитки по меню или оплатить при бронировании пакет напитков: 27 евро / чел. Столик у окна: 20 евро / чел
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Необычные
Вечерние
Гастрономические
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
С ужином
Дунай
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Музыкальные

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