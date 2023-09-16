Прогулка на теплоходе по Будапешту: ужин при свечах и фортепианное шоу
Программа для самостоятельного посещения. Прогулка на корабле с ужином при свечах из трёх блюд и музыкально-развлекательной программой. Сервисное обслуживание на корабле осуществляется на английском языке.
Что вас ожидает:
- Цепной мост
- Мост Маргит
- Мост Свободы
- Мост Петёфи
- Мост Ракоци
- Парламент
- Церковь Матьяша
- Будайская крепость
- Холм Геллерт
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Проведите незабываемый вечер по набережной реки Дунай в элегантной обстановке на нашем роскошном корабле. Круиз по Дунаю в Будапеште - возможность полюбоваться уникальной, освещенной прожекторами панорамой, фирменными мостами и монументальными зданиями столицы.
Фортепианное шоу делает наш круиз еще более увлекательным. Великолепную атмосферу мероприятия обеспечивают два блестящих пианиста и фантастический, обаятельный вокалист. Хорошо известные, романтичные и развлекательные мелодии звучат на протяжении всего шоу.
Ответы на вопросы
- Что входит
- 3-часовой круиз по Будапешту на корабле "Táltos" Ужин при свечах из трёх блюд Приветсвенный напиток Фортепианное шоу Отдельный столик
- Что не входит
- Напитки. На месте гости могут заказывать напитки по меню или оплатить при бронировании пакет напитков: 27 евро / чел. Столик у окна: 20 евро / чел
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 19:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это круиз в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Будапеште
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Водные развлечения
Можно с детьми
Необычные
Вечерние
Гастрономические
Билеты на шоу
Музыкальные теплоходы
Круизы
С ужином
Дунай
Популярные места
Музыкальные
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Дата и количество участников выбирается при бронировании